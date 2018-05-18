دوّنوا على جدرانهم

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محمد شلبي
تابعت برنامج «ذو فويس» لأول مرة بعد أن شاهدت آية دغنوج تغني لصليحة ثم واصلت إعجابا بهالة المالكي. أنا لست مغتاظا مثلكم لإقصاء هالة المالكي وقبلها آية دغنوج. هل تنتظرون شهادة لهما من أرباع مغنين؟ أم من جمهور تحرك معظمه النعرات القبلية والعرقية والقومية الضيقة وربما أشياء أخرى؟ اختيار هالة المالكي كان سينقص حتما من فنها الذي لا تخطئه أذن
التعليقات
عبد الواحد براهم
أنا على نفس الرّأي وما زلت منبهرا بصوت هالة المالكي..الملائكي وهي تصدح بأغنية جايالك.هكذا
محسن حسن
بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ،أتقدم للشعب التونسي وللأمة الاسلامية ولكل الاخوة والاخوات بأسمى عبارات التهاني راجيا من العلي القدير ان يعيده علينا وعليكم بمزيد من الخير والبركة وان يحفظ بلادنا من كل مكروه
سليم الرياحي
سرّني، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أن أتقدم لكم بأحرّ وأصدق التهاني، داعياً الله العلي القدير أن يعيده عليكم وعلى أسركم الكريمة بالخير والبركات، وأن ينعم على تونس الغالية بدوام الأمن والرفعة.
كما أتقدم بتحية إجلال وإكبار لأسر الشهداء الذين سيجتمعون حول موائدهم وقد افتقدوا فلذات أكبادهم ، وأهنئ أيضا فلسطين الأبية تهنئة الوطن المفعم بالتضحيات والنضالات والصمود.
مع أطيب تمنياتي،
وكل عام وأنتم بخير،
محمد شلبي
تابعت برنامج «ذو فويس» لأول مرة بعد أن شاهدت آية دغنوج تغني لصليحة ثم واصلت إعجابا بهالة المالكي. أنا لست مغتاظا مثلكم لإقصاء هالة المالكي وقبلها آية دغنوج. هل تنتظرون شهادة لهما من أرباع مغنين؟ أم من جمهور تحرك معظمه النعرات القبلية والعرقية والقومية الضيقة وربما أشياء أخرى؟ اختيار هالة المالكي كان سينقص حتما من فنها الذي لا تخطئه أذن
التعليقات
عبد الواحد براهم
أنا على نفس الرّأي وما زلت منبهرا بصوت هالة المالكي..الملائكي وهي تصدح بأغنية جايالك.هكذا
محسن حسن
بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ،أتقدم للشعب التونسي وللأمة الاسلامية ولكل الاخوة والاخوات بأسمى عبارات التهاني راجيا من العلي القدير ان يعيده علينا وعليكم بمزيد من الخير والبركة وان يحفظ بلادنا من كل مكروه
سليم الرياحي
سرّني، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أن أتقدم لكم بأحرّ وأصدق التهاني، داعياً الله العلي القدير أن يعيده عليكم وعلى أسركم الكريمة بالخير والبركات، وأن ينعم على تونس الغالية بدوام الأمن والرفعة.
كما أتقدم بتحية إجلال وإكبار لأسر الشهداء الذين سيجتمعون حول موائدهم وقد افتقدوا فلذات أكبادهم ، وأهنئ أيضا فلسطين الأبية تهنئة الوطن المفعم بالتضحيات والنضالات والصمود.
مع أطيب تمنياتي،
وكل عام وأنتم بخير،
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-