دوّنوا على جدرانهم

محمد شلبي

تابعت برنامج «ذو فويس» لأول مرة بعد أن شاهدت آية دغنوج تغني لصليحة ثم واصلت إعجابا بهالة المالكي. أنا لست مغتاظا مثلكم لإقصاء هالة المالكي وقبلها آية دغنوج. هل تنتظرون شهادة لهما من أرباع مغنين؟ أم من جمهور تحرك معظمه النعرات القبلية والعرقية والقومية الضيقة وربما أشياء أخرى؟ اختيار هالة المالكي كان سينقص حتما من فنها الذي لا تخطئه أذن

التعليقات

عبد الواحد براهم

أنا على نفس الرّأي وما زلت منبهرا بصوت هالة المالكي..الملائكي وهي تصدح بأغنية جايالك.هكذا

محسن حسن

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ،أتقدم للشعب التونسي وللأمة الاسلامية ولكل الاخوة والاخوات بأسمى عبارات التهاني راجيا من العلي القدير ان يعيده علينا وعليكم بمزيد من الخير والبركة وان يحفظ بلادنا من كل مكروه

سليم الرياحي

سرّني، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أن أتقدم لكم بأحرّ وأصدق التهاني، داعياً الله العلي القدير أن يعيده عليكم وعلى أسركم الكريمة بالخير والبركات، وأن ينعم على تونس الغالية بدوام الأمن والرفعة.

كما أتقدم بتحية إجلال وإكبار لأسر الشهداء الذين سيجتمعون حول موائدهم وقد افتقدوا فلذات أكبادهم ، وأهنئ أيضا فلسطين الأبية تهنئة الوطن المفعم بالتضحيات والنضالات والصمود.

مع أطيب تمنياتي،

وكل عام وأنتم بخير،