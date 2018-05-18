نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
النوري الصلالقدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018
واحدة جابت رقم جديد وحبت تفاجأ راجلها مشت للمطبخ واتصلت به وقالتلو كيفك حياتي
فقاللها اطلبني بعتالي البقرة في الكوجينية .
تكثر في شهر رمضان:الفايسبوكيّون يدعون الى تجنّب هذه العادات
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
مع حلول شهر رمضان تكثر في تونس بعض العادات السيئة مثل كثرة التوتر والخصام في الشارع بتعلة «حشيشة رمضان»...المزيد >>
القبض على 6 أشخاص
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
داهم أعوان مركز الامن بأكودة مرفوقين بأعوان الشرطة العدلية بحمام سوسة، مؤخرا إحدى الشقق بمنطقة شط مريم ،...المزيد >>
تسمّم طلبة
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
افاد ممثل الطلبة بكلية الاداب رقادة بالقيروان، عدلاني بن ثابت ان 8 طلبة تعرضوا الى حالات تسمم وتعكرات صحية...المزيد >>
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
واحدة جابت رقم جديد وحبت تفاجأ راجلها مشت للمطبخ واتصلت به وقالتلو كيفك حياتي فقاللها اطلبني بعتالي البقرة...المزيد >>
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018
واحدة جابت رقم جديد وحبت تفاجأ راجلها مشت للمطبخ واتصلت به وقالتلو كيفك حياتي
فقاللها اطلبني بعتالي البقرة في الكوجينية .
تكثر في شهر رمضان:الفايسبوكيّون يدعون الى تجنّب هذه العادات
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
مع حلول شهر رمضان تكثر في تونس بعض العادات السيئة مثل كثرة التوتر والخصام في الشارع بتعلة «حشيشة رمضان»...المزيد >>
القبض على 6 أشخاص
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
داهم أعوان مركز الامن بأكودة مرفوقين بأعوان الشرطة العدلية بحمام سوسة، مؤخرا إحدى الشقق بمنطقة شط مريم ،...المزيد >>
تسمّم طلبة
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
افاد ممثل الطلبة بكلية الاداب رقادة بالقيروان، عدلاني بن ثابت ان 8 طلبة تعرضوا الى حالات تسمم وتعكرات صحية...المزيد >>
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
واحدة جابت رقم جديد وحبت تفاجأ راجلها مشت للمطبخ واتصلت به وقالتلو كيفك حياتي فقاللها اطلبني بعتالي البقرة...المزيد >>
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
النوري الصلالقدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة