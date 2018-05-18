الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 18 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! استولى عليها من أصحابها في الخارج:«عقارات» شارع بورقيبة... اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو) جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
الفايس بوك
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

واحدة جابت رقم جديد وحبت تفاجأ راجلها مشت للمطبخ واتصلت به وقالتلو كيفك حياتي
فقاللها اطلبني بعتالي البقرة في الكوجينية .

تقرؤون أيضا
تكثر في شهر رمضان:الفايسبوكيّون يدعون الى تجنّب هذه العادات
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
مع حلول شهر رمضان تكثر في تونس بعض العادات السيئة مثل كثرة التوتر والخصام في الشارع بتعلة «حشيشة رمضان»...
المزيد >>
القبض على 6 أشخاص
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
داهم أعوان مركز الامن بأكودة مرفوقين بأعوان الشرطة العدلية بحمام سوسة، مؤخرا إحدى الشقق بمنطقة شط مريم ،...
المزيد >>
تسمّم طلبة
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
افاد ممثل الطلبة بكلية الاداب رقادة بالقيروان، عدلاني بن ثابت ان 8 طلبة تعرضوا الى حالات تسمم وتعكرات صحية...
المزيد >>
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
واحدة جابت رقم جديد وحبت تفاجأ راجلها مشت للمطبخ واتصلت به وقالتلو كيفك حياتي فقاللها اطلبني بعتالي البقرة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الفايس بوك
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

واحدة جابت رقم جديد وحبت تفاجأ راجلها مشت للمطبخ واتصلت به وقالتلو كيفك حياتي
فقاللها اطلبني بعتالي البقرة في الكوجينية .

تقرؤون أيضا
تكثر في شهر رمضان:الفايسبوكيّون يدعون الى تجنّب هذه العادات
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
مع حلول شهر رمضان تكثر في تونس بعض العادات السيئة مثل كثرة التوتر والخصام في الشارع بتعلة «حشيشة رمضان»...
المزيد >>
القبض على 6 أشخاص
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
داهم أعوان مركز الامن بأكودة مرفوقين بأعوان الشرطة العدلية بحمام سوسة، مؤخرا إحدى الشقق بمنطقة شط مريم ،...
المزيد >>
تسمّم طلبة
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
افاد ممثل الطلبة بكلية الاداب رقادة بالقيروان، عدلاني بن ثابت ان 8 طلبة تعرضوا الى حالات تسمم وتعكرات صحية...
المزيد >>
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
واحدة جابت رقم جديد وحبت تفاجأ راجلها مشت للمطبخ واتصلت به وقالتلو كيفك حياتي فقاللها اطلبني بعتالي البقرة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! استولى عليها من أصحابها في الخارج:«عقارات» شارع بورقيبة... اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو) جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
﻿