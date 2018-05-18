تسمّم طلبة

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افاد ممثل الطلبة بكلية الاداب رقادة بالقيروان، عدلاني بن ثابت ان 8 طلبة تعرضوا الى حالات تسمم وتعكرات صحية اثر تناولهم الوجبة الجاهزة من مطعم عقبة بالقيروان، وتتمثل في الحليب والجبن.
وقد تم نقلهم الى المستشفى اثر تعكر صحتهم،
ورجح ان تكون اسباب التعكرات ناجمة عن شرب الحليب، محملا المسؤولية لادارة ديوان الخدمات، داعيا فرق المراقبة الصحية الى التدخل لمعاينة المواد الغذائية المقدمة للطلبة.
واكد ممثل الطلبة ان هاته الفترة هي فترة مراجعة وامتحانات للطلبة ويمرون بظروف نفسية حرجة.
واشار الى ان ادارة المطعم قررت عدم تقديم وجبة ساخنة للطلبة بسبب رغبة العملة في الافطار مع عائلاتهم مقابل تقديم وجبات باردة جاهزة للطلبة.
افاد ممثل الطلبة بكلية الاداب رقادة بالقيروان، عدلاني بن ثابت ان 8 طلبة تعرضوا الى حالات تسمم وتعكرات صحية اثر تناولهم الوجبة الجاهزة من مطعم عقبة بالقيروان، وتتمثل في الحليب والجبن.
وقد تم نقلهم الى المستشفى اثر تعكر صحتهم،
ورجح ان تكون اسباب التعكرات ناجمة عن شرب الحليب، محملا المسؤولية لادارة ديوان الخدمات، داعيا فرق المراقبة الصحية الى التدخل لمعاينة المواد الغذائية المقدمة للطلبة.
واكد ممثل الطلبة ان هاته الفترة هي فترة مراجعة وامتحانات للطلبة ويمرون بظروف نفسية حرجة.
واشار الى ان ادارة المطعم قررت عدم تقديم وجبة ساخنة للطلبة بسبب رغبة العملة في الافطار مع عائلاتهم مقابل تقديم وجبات باردة جاهزة للطلبة.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-