تسمّم طلبة

افاد ممثل الطلبة بكلية الاداب رقادة بالقيروان، عدلاني بن ثابت ان 8 طلبة تعرضوا الى حالات تسمم وتعكرات صحية اثر تناولهم الوجبة الجاهزة من مطعم عقبة بالقيروان، وتتمثل في الحليب والجبن.

وقد تم نقلهم الى المستشفى اثر تعكر صحتهم،

ورجح ان تكون اسباب التعكرات ناجمة عن شرب الحليب، محملا المسؤولية لادارة ديوان الخدمات، داعيا فرق المراقبة الصحية الى التدخل لمعاينة المواد الغذائية المقدمة للطلبة.

واكد ممثل الطلبة ان هاته الفترة هي فترة مراجعة وامتحانات للطلبة ويمرون بظروف نفسية حرجة.

واشار الى ان ادارة المطعم قررت عدم تقديم وجبة ساخنة للطلبة بسبب رغبة العملة في الافطار مع عائلاتهم مقابل تقديم وجبات باردة جاهزة للطلبة.