القبض على 6 أشخاص

داهم أعوان مركز الامن بأكودة مرفوقين بأعوان الشرطة العدلية بحمام سوسة، مؤخرا إحدى الشقق بمنطقة شط مريم ، وذلك بعد ورود معلومة تفيد بوجود 6 أشخاص بصدد الاستعداد لإجتياز الحدود البحريةخلسة في إتجاه السواحل الإيطالية .

و أكد مصدر أمني لموزاييك أف أم أن الشبان كانوا متعاطين لمواد مخدرة، مضيفا أن أحدهم مفتش عنه من أجل السرقة ، كما تم حجز مبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار و30 ورقة مالية مزيفة من فئة 20 دينار