تكثر في شهر رمضان:الفايسبوكيّون يدعون الى تجنّب هذه العادات

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مع حلول شهر رمضان تكثر في تونس بعض العادات السيئة مثل كثرة التوتر والخصام في الشارع بتعلة «حشيشة رمضان» والتبذير واللهفة على محلات الاستهلاك وغيرها وقد دعوا مختلف مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك الى تجنب مثل هذه العادات
فقد أبدى حافظ عون في تدوينة له تذمره من كثرة الشجار والعراك في الشارع والأسواق وعلى السيارة وبتعلة حشيشة رمضان يحلو لبعض الصائمين افتعال الخصومات لأتفه الأسباب وفي الحقيقة أن الدين الاسلامي براء من مثل هذه التصرفات وامرنا بالرحمة وتجنب التوتر «
من جهته أكد مخلص الزين في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن شهر رمضان شهر تقوى ومغفرة لا شهر خصام وتبادل العنف في الشارع وحسب اعتقادي ورغم تطور المجتمع وتحسن نسبة التعلم فان هذه السلوكات المشينة بقيت للأسف ونراها خاصة في شهر رمضان وآمل أن يتم تجنبها
واعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن التونسي أصبح مختصا في شهر رمضان في اللهفة على المواد الاستهلاكية رغم توفرها في الأسواق ودون رياض ناجي: «هناك سوء فهم للقيم ومعاني الدين الاسلامي وخاصة شهر الصيام الذي يفترض أن يتم فيه ترشيد الاستهلاك ولكن أغلب العائلات تنسى ذلك ونجدهم يفرطون في الاستهلاك واللهفة هذا اضافة الى كثرة الطوابير أمام المخابز وهو مشهد مقرف
ودعا قاسم النوري في تدوينة له الى تفادي بعض العادات الرمضانية السيئة التي بدأت تظهر مع التطور التكنولوجي وظهور مواقع التواصل الاجتماعي والبعض يحلو لهم تصوير مائدة الإفطار وارسالها ونشرها في مواقعهم ولكن أعتقد أنهم بهذا التصرف لم يراعوا مشاعر بعض العائلات الفقيرة
ويعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن أكثر العادات الرمضانية السيئة هي الكسل والتقاعس في مقرات الادارة وكثرة "التقطيع والترييش" خاصة في الهاتف الجوال واعتبرت ريم العابدي في تدوينة لها أن كثرة التقطيع والترييش أصبحت لا تغيب على مكالماتنا الهاتفية ويكثر التهكم والسخرية في صفوف النساء خاصة
ودعت ريم كل التونسيين أن يتجنبوا كل ما من شأنه أن يضر بغيرهم وأن يتقوا ربهم في هذا الشهر الفضيل شهر الرحمة والتقوى.
مع حلول شهر رمضان تكثر في تونس بعض العادات السيئة مثل كثرة التوتر والخصام في الشارع بتعلة «حشيشة رمضان» والتبذير واللهفة على محلات الاستهلاك وغيرها وقد دعوا مختلف مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك الى تجنب مثل هذه العادات
فقد أبدى حافظ عون في تدوينة له تذمره من كثرة الشجار والعراك في الشارع والأسواق وعلى السيارة وبتعلة حشيشة رمضان يحلو لبعض الصائمين افتعال الخصومات لأتفه الأسباب وفي الحقيقة أن الدين الاسلامي براء من مثل هذه التصرفات وامرنا بالرحمة وتجنب التوتر «
من جهته أكد مخلص الزين في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن شهر رمضان شهر تقوى ومغفرة لا شهر خصام وتبادل العنف في الشارع وحسب اعتقادي ورغم تطور المجتمع وتحسن نسبة التعلم فان هذه السلوكات المشينة بقيت للأسف ونراها خاصة في شهر رمضان وآمل أن يتم تجنبها
واعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن التونسي أصبح مختصا في شهر رمضان في اللهفة على المواد الاستهلاكية رغم توفرها في الأسواق ودون رياض ناجي: «هناك سوء فهم للقيم ومعاني الدين الاسلامي وخاصة شهر الصيام الذي يفترض أن يتم فيه ترشيد الاستهلاك ولكن أغلب العائلات تنسى ذلك ونجدهم يفرطون في الاستهلاك واللهفة هذا اضافة الى كثرة الطوابير أمام المخابز وهو مشهد مقرف
ودعا قاسم النوري في تدوينة له الى تفادي بعض العادات الرمضانية السيئة التي بدأت تظهر مع التطور التكنولوجي وظهور مواقع التواصل الاجتماعي والبعض يحلو لهم تصوير مائدة الإفطار وارسالها ونشرها في مواقعهم ولكن أعتقد أنهم بهذا التصرف لم يراعوا مشاعر بعض العائلات الفقيرة
ويعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن أكثر العادات الرمضانية السيئة هي الكسل والتقاعس في مقرات الادارة وكثرة "التقطيع والترييش" خاصة في الهاتف الجوال واعتبرت ريم العابدي في تدوينة لها أن كثرة التقطيع والترييش أصبحت لا تغيب على مكالماتنا الهاتفية ويكثر التهكم والسخرية في صفوف النساء خاصة
ودعت ريم كل التونسيين أن يتجنبوا كل ما من شأنه أن يضر بغيرهم وأن يتقوا ربهم في هذا الشهر الفضيل شهر الرحمة والتقوى.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-