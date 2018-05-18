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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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تكثر في شهر رمضان:الفايسبوكيّون يدعون الى تجنّب هذه العادات
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الفايس بوك
تكثر في شهر رمضان:الفايسبوكيّون يدعون الى تجنّب هذه العادات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

مع حلول شهر رمضان تكثر في تونس بعض العادات السيئة مثل كثرة التوتر والخصام في الشارع بتعلة «حشيشة رمضان» والتبذير واللهفة على محلات الاستهلاك وغيرها وقد دعوا مختلف مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك الى تجنب مثل هذه العادات
فقد أبدى حافظ عون في تدوينة له تذمره من كثرة الشجار والعراك في الشارع والأسواق وعلى السيارة وبتعلة حشيشة رمضان يحلو لبعض الصائمين افتعال الخصومات لأتفه الأسباب وفي الحقيقة أن الدين الاسلامي براء من مثل هذه التصرفات وامرنا بالرحمة وتجنب التوتر «
من جهته أكد مخلص الزين في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن شهر رمضان شهر تقوى ومغفرة لا شهر خصام وتبادل العنف في الشارع وحسب اعتقادي ورغم تطور المجتمع وتحسن نسبة التعلم فان هذه السلوكات المشينة بقيت للأسف ونراها خاصة في شهر رمضان وآمل أن يتم تجنبها
واعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن التونسي أصبح مختصا في شهر رمضان في اللهفة على المواد الاستهلاكية رغم توفرها في الأسواق ودون رياض ناجي: «هناك سوء فهم للقيم ومعاني الدين الاسلامي وخاصة شهر الصيام الذي يفترض أن يتم فيه ترشيد الاستهلاك ولكن أغلب العائلات تنسى ذلك ونجدهم يفرطون في الاستهلاك واللهفة هذا اضافة الى كثرة الطوابير أمام المخابز وهو مشهد مقرف
ودعا قاسم النوري في تدوينة له الى تفادي بعض العادات الرمضانية السيئة التي بدأت تظهر مع التطور التكنولوجي وظهور مواقع التواصل الاجتماعي والبعض يحلو لهم تصوير مائدة الإفطار وارسالها ونشرها في مواقعهم ولكن أعتقد أنهم بهذا التصرف لم يراعوا مشاعر بعض العائلات الفقيرة
ويعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن أكثر العادات الرمضانية السيئة هي الكسل والتقاعس في مقرات الادارة وكثرة "التقطيع والترييش" خاصة في الهاتف الجوال واعتبرت ريم العابدي في تدوينة لها أن كثرة التقطيع والترييش أصبحت لا تغيب على مكالماتنا الهاتفية ويكثر التهكم والسخرية في صفوف النساء خاصة
ودعت ريم كل التونسيين أن يتجنبوا كل ما من شأنه أن يضر بغيرهم وأن يتقوا ربهم في هذا الشهر الفضيل شهر الرحمة والتقوى.

صفحة من إعداد رضا بركة
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الفايس بوك
تكثر في شهر رمضان:الفايسبوكيّون يدعون الى تجنّب هذه العادات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

مع حلول شهر رمضان تكثر في تونس بعض العادات السيئة مثل كثرة التوتر والخصام في الشارع بتعلة «حشيشة رمضان» والتبذير واللهفة على محلات الاستهلاك وغيرها وقد دعوا مختلف مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك الى تجنب مثل هذه العادات
فقد أبدى حافظ عون في تدوينة له تذمره من كثرة الشجار والعراك في الشارع والأسواق وعلى السيارة وبتعلة حشيشة رمضان يحلو لبعض الصائمين افتعال الخصومات لأتفه الأسباب وفي الحقيقة أن الدين الاسلامي براء من مثل هذه التصرفات وامرنا بالرحمة وتجنب التوتر «
من جهته أكد مخلص الزين في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن شهر رمضان شهر تقوى ومغفرة لا شهر خصام وتبادل العنف في الشارع وحسب اعتقادي ورغم تطور المجتمع وتحسن نسبة التعلم فان هذه السلوكات المشينة بقيت للأسف ونراها خاصة في شهر رمضان وآمل أن يتم تجنبها
واعتبر البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن التونسي أصبح مختصا في شهر رمضان في اللهفة على المواد الاستهلاكية رغم توفرها في الأسواق ودون رياض ناجي: «هناك سوء فهم للقيم ومعاني الدين الاسلامي وخاصة شهر الصيام الذي يفترض أن يتم فيه ترشيد الاستهلاك ولكن أغلب العائلات تنسى ذلك ونجدهم يفرطون في الاستهلاك واللهفة هذا اضافة الى كثرة الطوابير أمام المخابز وهو مشهد مقرف
ودعا قاسم النوري في تدوينة له الى تفادي بعض العادات الرمضانية السيئة التي بدأت تظهر مع التطور التكنولوجي وظهور مواقع التواصل الاجتماعي والبعض يحلو لهم تصوير مائدة الإفطار وارسالها ونشرها في مواقعهم ولكن أعتقد أنهم بهذا التصرف لم يراعوا مشاعر بعض العائلات الفقيرة
ويعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن أكثر العادات الرمضانية السيئة هي الكسل والتقاعس في مقرات الادارة وكثرة "التقطيع والترييش" خاصة في الهاتف الجوال واعتبرت ريم العابدي في تدوينة لها أن كثرة التقطيع والترييش أصبحت لا تغيب على مكالماتنا الهاتفية ويكثر التهكم والسخرية في صفوف النساء خاصة
ودعت ريم كل التونسيين أن يتجنبوا كل ما من شأنه أن يضر بغيرهم وأن يتقوا ربهم في هذا الشهر الفضيل شهر الرحمة والتقوى.

صفحة من إعداد رضا بركة
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تكثر في شهر رمضان:الفايسبوكيّون يدعون الى تجنّب هذه العادات
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
مع حلول شهر رمضان تكثر في تونس بعض العادات السيئة مثل كثرة التوتر والخصام في الشارع بتعلة «حشيشة رمضان»...
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القبض على 6 أشخاص
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
داهم أعوان مركز الامن بأكودة مرفوقين بأعوان الشرطة العدلية بحمام سوسة، مؤخرا إحدى الشقق بمنطقة شط مريم ،...
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تسمّم طلبة
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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