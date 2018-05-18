مفاوضات التعليم الثانوي:هل تحسم الجلسة القادمة الملفات؟

تونس ـ الشروق:

تنعقد الاربعاء المقبل الموافق لـ23 ماي الجاري جلسة تفاوضية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي لمواصلة التفاوض حول جملة الملفات العالقة على غرار تحديد سن التقاعد ومناقشة الملف المالي للمدرسين والوضع المتردي للمؤسسات التربوية.

بعد الاتفاق المبدئي الذي سجلته الجلسة التفاوضية الاخيرة التي جمعت بين وفد عن اتحاد الشغل يتزعمه الامين العام نور الدين الطبوبي ، ووفد وزاري تمثل في وزراء التربية والشوون الاجتماعية والمالية ، تعود اطراف التفاوض الاربعاء المقبل للجلوس مجددا على طاولة الحوار لمزيد التباحث وتقريب وجهات النظر حول جملة الاشكاليات العالقة التي سجل التفاوض في شأنها اشواطا وصفها الطرف النقابي بالإيجابية.

ومن النقاط التي لا زالت محل اختلاف بين اطراف التفاوض والتي ستكون نقطة جوهرية خلال الجلسة المزمع عقدها الاسبوع المقبل هي تحديد سن التقاعد حيث تمسكت النقابة العامة للتعليم الثانوي بأن يكون في سن 57 سنة و32 سنة عملا وطالبت بان تتولى وزارة التربية تمويل سنوات التنفيذ . هذا الى جانب المطالب المالية الواردة باللائحة المهنية على غرار منحة العودة المدرسية ومنحة مشقة المهنة والمنحة الخاصة بمديري المؤسسات التربوية ونظارها وغيرها من المستحقات الاخرى التي كان من المزمع التفاوض في شأنها يوم 15 ماي الجاري قبل ان يقع تأجيل الجلسة الى 23 من الشهر ذاته .

كما سيتم طرح الوضع المتردي للمؤسسات التربوية على طاولة الحوار للبحث معا عن السبل الكفيلة بالصيانة والاصلاح وذلك وفق لجان جهوية تعنى بتحديد المؤسسات التربوية التي تتطلب تدخلا عاجلا . وطالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بضرورة التسريع بإصدار القرار الخاص بالترقيات المهنية لسنة 2018 والقرار المتعلق بتسوية منحة الترقية المهنية للاساتذة المبرزين بمختلف رتبهم.

وكانت الجلسة التفاوضية التي انعقدت مؤخرا بين وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي قد وقع الاتفاق خلالها حول تنظير منحة الخطط الوظيفية على رأس المؤسسات التربوية بنظيرتها المسندة الى مصالح وزارة التربية جهويا ومركزيا ومضاعفة منحة الامتحانات الوطنية مراقبة واصلاحا الى جانب اقرار صيغة ثالثة للترقية المهنية من خلال تشكيل لجنة مشتركة لتحديد جوانبها الترتيبية انطلقت اولى جلساتها الاثنين الفارط .

كما تم الاتفاق على احداث لجنة مشتركة لمتابعة اوضاع المؤسسات التربوية وضبط الاجراءات الخاصة بها عقدت اولى جلساتها يوم الخميس الفارط وكذلك هو الشأن بالنسبة لملف الاساتذة المكلفين بنيابات ظرفية الذين انطلقت جلسات التفاوض في شأنهم يوم 8 ماي الجاري.

وبخصوص تعطل تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع وزارة الشباب والرياضة ، طالبت جامعة التعليم الثانوي بعقد جلسة تفاوض مع الوزيرة للنظر في كيفية تفعيل هذه الاتفاقيات المتعلقة بمعلمي التطبيق الاول ومنشطي الرياضة والمستحقات المالية والترقيات الاستثنائية لاساتذة مهن الرياضة .





شافية براهمي