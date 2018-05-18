الطرابلسي يأذن بالتحقيق:الكشف عن تجاوزات وإحالــــة ملفيـــن علـــى القضـــــاء

تونس ـ الشروق:

علمت الشروق ان التحقيقات التي اذن بإجرائها الوزير محمد الطرابلسي داخل مصالح الوزارة افضت الى الكشف عن عدد من التجاوزات التي تهم عددا من الملفات القديمة تهم أساسا التصرف الاداري والمالي .

وعلى اثر نتائج هذه التحقيقات تقرر اعفاء المدير المالي والاداري في الوزارة من مهامه ، كما تمت احالة ملفين اخرين على القضاء .

و يذكر ان هذه التحقيقات قد انطلقت منذ ثلاثة اشهر بشكل معمق وشملت ملفات كانت تحوم حولها شبهات فساد .

واكدت المصادر ان الوزير محمد الطرابلسي اذن بمواصلة التحري في كل الملفات والمعطيات والكشف عن كل التجاوزات وتحميل المسوولية الكاملة لمرتكبيها.