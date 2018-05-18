الطرابلسي يأذن بالتحقيق:الكشف عن تجاوزات وإحالــــة ملفيـــن علـــى القضـــــاء

-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
تونس ـ الشروق:
علمت الشروق ان التحقيقات التي اذن بإجرائها الوزير محمد الطرابلسي داخل مصالح الوزارة افضت الى الكشف عن عدد من التجاوزات التي تهم عددا من الملفات القديمة تهم أساسا التصرف الاداري والمالي .
وعلى اثر نتائج هذه التحقيقات تقرر اعفاء المدير المالي والاداري في الوزارة من مهامه ، كما تمت احالة ملفين اخرين على القضاء .
و يذكر ان هذه التحقيقات قد انطلقت منذ ثلاثة اشهر بشكل معمق وشملت ملفات كانت تحوم حولها شبهات فساد .
واكدت المصادر ان الوزير محمد الطرابلسي اذن بمواصلة التحري في كل الملفات والمعطيات والكشف عن كل التجاوزات وتحميل المسوولية الكاملة لمرتكبيها.
تونس ـ الشروق:
علمت الشروق ان التحقيقات التي اذن بإجرائها الوزير محمد الطرابلسي داخل مصالح الوزارة افضت الى الكشف عن عدد من التجاوزات التي تهم عددا من الملفات القديمة تهم أساسا التصرف الاداري والمالي .
وعلى اثر نتائج هذه التحقيقات تقرر اعفاء المدير المالي والاداري في الوزارة من مهامه ، كما تمت احالة ملفين اخرين على القضاء .
و يذكر ان هذه التحقيقات قد انطلقت منذ ثلاثة اشهر بشكل معمق وشملت ملفات كانت تحوم حولها شبهات فساد .
واكدت المصادر ان الوزير محمد الطرابلسي اذن بمواصلة التحري في كل الملفات والمعطيات والكشف عن كل التجاوزات وتحميل المسوولية الكاملة لمرتكبيها.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-