أخبار الأحزاب

آفاق تونس

اعتبر رئيس المكتب السياسي في حزب آفاق تونس النائب كريم الهلالي ان الأغلبية الساحقة من التونسيين يصومون شهر رمضان لذلك وجب احترامهم، كما وجب احترام من اختار الإفطار اما مرغما أو عن قناعة أو أنه يدين بغير الإسلام فلا يجوز للدولة أو المواطنين معاقبتهم من أجل ذلك.

حركة النهضة

دعت حركة النهضة المواطنين إلى المشاركة عشيّة اليوم الجمعة في مسيرة ستنطلق من أمام المسرح البلدي باتجاه ساحة حقوق الإنسان احتجاجا على القرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية الى القدس وتنديدا بالمجازر الصهيونية.

نداء تونس

اتهمت منظمة انا يقظ النائب لطفي علي من نداء تونس بانه غنم عبر شركة يمتلك ربع حصصها 17 مليون دينار من عقود نقل الفسفاط عبر الشاحنات إبان 2014، من مجموع 23 مليون دينار حصل عليها بين 2012 و2017، وذلك وفق وثائق حصلت عليها المنظمة، في المقابل نفى ذلك النائب المذكور قطعيا.

التيار الديمقراطي

دعا الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي كلاّ من حركتي نداء تونس والنهضة إلى إقرارهما وإعلانهما الفشل وعدم التخفي وراء وثيقة قرطاج، معتبرا وثيقتي قرطاج 1 و2 مجرّد عناوين وأنّ حكومة يوسف الشاهد انتهى عمرها واضحت حكومة تصريف أعمال.