أخبار الأحزاب

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آفاق تونس
اعتبر رئيس المكتب السياسي في حزب آفاق تونس النائب كريم الهلالي ان الأغلبية الساحقة من التونسيين يصومون شهر رمضان لذلك وجب احترامهم، كما وجب احترام من اختار الإفطار اما مرغما أو عن قناعة أو أنه يدين بغير الإسلام فلا يجوز للدولة أو المواطنين معاقبتهم من أجل ذلك.
حركة النهضة
دعت حركة النهضة المواطنين إلى المشاركة عشيّة اليوم الجمعة في مسيرة ستنطلق من أمام المسرح البلدي باتجاه ساحة حقوق الإنسان احتجاجا على القرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية الى القدس وتنديدا بالمجازر الصهيونية.
نداء تونس
اتهمت منظمة انا يقظ النائب لطفي علي من نداء تونس بانه غنم عبر شركة يمتلك ربع حصصها 17 مليون دينار من عقود نقل الفسفاط عبر الشاحنات إبان 2014، من مجموع 23 مليون دينار حصل عليها بين 2012 و2017، وذلك وفق وثائق حصلت عليها المنظمة، في المقابل نفى ذلك النائب المذكور قطعيا.
التيار الديمقراطي
دعا الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي كلاّ من حركتي نداء تونس والنهضة إلى إقرارهما وإعلانهما الفشل وعدم التخفي وراء وثيقة قرطاج، معتبرا وثيقتي قرطاج 1 و2 مجرّد عناوين وأنّ حكومة يوسف الشاهد انتهى عمرها واضحت حكومة تصريف أعمال.
آفاق تونس
اعتبر رئيس المكتب السياسي في حزب آفاق تونس النائب كريم الهلالي ان الأغلبية الساحقة من التونسيين يصومون شهر رمضان لذلك وجب احترامهم، كما وجب احترام من اختار الإفطار اما مرغما أو عن قناعة أو أنه يدين بغير الإسلام فلا يجوز للدولة أو المواطنين معاقبتهم من أجل ذلك.
حركة النهضة
دعت حركة النهضة المواطنين إلى المشاركة عشيّة اليوم الجمعة في مسيرة ستنطلق من أمام المسرح البلدي باتجاه ساحة حقوق الإنسان احتجاجا على القرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية الى القدس وتنديدا بالمجازر الصهيونية.
نداء تونس
اتهمت منظمة انا يقظ النائب لطفي علي من نداء تونس بانه غنم عبر شركة يمتلك ربع حصصها 17 مليون دينار من عقود نقل الفسفاط عبر الشاحنات إبان 2014، من مجموع 23 مليون دينار حصل عليها بين 2012 و2017، وذلك وفق وثائق حصلت عليها المنظمة، في المقابل نفى ذلك النائب المذكور قطعيا.
التيار الديمقراطي
دعا الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي كلاّ من حركتي نداء تونس والنهضة إلى إقرارهما وإعلانهما الفشل وعدم التخفي وراء وثيقة قرطاج، معتبرا وثيقتي قرطاج 1 و2 مجرّد عناوين وأنّ حكومة يوسف الشاهد انتهى عمرها واضحت حكومة تصريف أعمال.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-