الكاتب العام للجنة التحاليل المالية:تونس مهدّدة من قطاع الذهب والجمعيات والتجارة الدولية

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تونس «الشروق»
عقدت لجنة التشريع العام في البرلمان امس جلسة استماع الى ممثلين عن لجنة التحاليل المالية في ما يتعلق بمضمون مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة لتنقيح قانون مكافحة الارهاب في جزئه المتعلق بغسيل الاموال ,وقال كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة خلال الجلسة ان اعادة النظر في هذا النص تحتمها عديد الاعتبارات من بينها متابعة أطراف دولية للمنظومة التشريعية التونسية.
واضاف حشيشة ان اللجنة قدمت عددا من التوصيات الى الحكومة في ما يتعلق بتعديل هذا القانون , تم تضمين معظمها في مشروع القانون الجديد لكن بعض الجزئيات الاخرى لم يتم تضمينها ومن بينها ضرورة تعريف «المستفيد الحقيقي « من جرائم تبييض الاموال بشكل ادق وبالتالي تم اقتراح اضافة فقرة جديدة .
حشيشة شدد على ان المعايير الدولية التي يتم اعتمادها من قبل كل الهيآت الدولية ومنها مجموعة العمل الدولية (صنفت تونس مؤخرا في قائمة سوداء) تفرض احداث وحدة للاستعلام المالي و هذه الوحدة تم تشكيلها في تونس وهي لجنة التحاليل المالية اضافة الى معيار اخر تم اقراره سنة 2012 ويتعلق بتجريم انتشار اسلحة الدمار الشامل ومنع التعامل مع الضالعين في هذا الملف ,بالتوازي مع مكافحة الارهاب وغسل الاموال ,واشار حشيشة الى انه اقترح ذلك سنة 2015 عند مناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب وتم تدوين الفكرة لكن في خضم النقاشات التي دارت وقتها تم تمرير الفصول دون تضمين هذا المصطلح .
وعن علاقة تونس باسلحة الدمار الشامل قال حشيشة ان مجلس الامن اخذ قرارات في شركات من كوريا الشمالية وايران .. ووضعت قائمة في اسماء كل الناشطين في ملف اسلحة الدمار الشامل وتم منع التعامل معهم وعلى كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة عدم التعاطي معهم وهذا ما يفسر ضرورة تضمين انتشار اسلحة الدمار الشامل في هذا القانون.
أما عن اسباب تنقيح القانون قال لطفي حشيشة ان التغيير لم يكن مدفوعا بتصنيف مجموعة العمل الدولي لتونس في قائمة سوداء فقط بل التقييم الوطني لغسيل الاموال الذي تضمن معطيات عديدة شديدة الاهمية كما اشار حشيشة الى ضرورة مراجعة عديد النصوص التشريعية منها مرسوم الجمعيات و القانون المنظم «للصائغين « .
اما عن المصادر الاساسية لغسل الاموال في تونس قال حشيشة انه حسب التقرير الذي اعدته اللجنة فان التهديد يتأتى اساسا من قطاع الذهب والتجارة الدولية غير المقيمة وهي اساسا شركات ليبية ,واشار حشيشة الى ان لجنة المالية انجزت عملا يتعلق بشبكة فيها رهان مالي يناهز 3 مليار دينار .
كما اضاف حشيشة الى ان الاموال تدخل على اساس شراء سلع لكن لا وجود لاي عملية شراء ,كما اضاف حشيشة الى ان الملفات التي عملت عليها لجنة التحاليل المالية اثبتت تورط اشخاص وجمعيات وذوات معنوية .
تونس «الشروق»
عقدت لجنة التشريع العام في البرلمان امس جلسة استماع الى ممثلين عن لجنة التحاليل المالية في ما يتعلق بمضمون مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة لتنقيح قانون مكافحة الارهاب في جزئه المتعلق بغسيل الاموال ,وقال كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة خلال الجلسة ان اعادة النظر في هذا النص تحتمها عديد الاعتبارات من بينها متابعة أطراف دولية للمنظومة التشريعية التونسية.
واضاف حشيشة ان اللجنة قدمت عددا من التوصيات الى الحكومة في ما يتعلق بتعديل هذا القانون , تم تضمين معظمها في مشروع القانون الجديد لكن بعض الجزئيات الاخرى لم يتم تضمينها ومن بينها ضرورة تعريف «المستفيد الحقيقي « من جرائم تبييض الاموال بشكل ادق وبالتالي تم اقتراح اضافة فقرة جديدة .
حشيشة شدد على ان المعايير الدولية التي يتم اعتمادها من قبل كل الهيآت الدولية ومنها مجموعة العمل الدولية (صنفت تونس مؤخرا في قائمة سوداء) تفرض احداث وحدة للاستعلام المالي و هذه الوحدة تم تشكيلها في تونس وهي لجنة التحاليل المالية اضافة الى معيار اخر تم اقراره سنة 2012 ويتعلق بتجريم انتشار اسلحة الدمار الشامل ومنع التعامل مع الضالعين في هذا الملف ,بالتوازي مع مكافحة الارهاب وغسل الاموال ,واشار حشيشة الى انه اقترح ذلك سنة 2015 عند مناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب وتم تدوين الفكرة لكن في خضم النقاشات التي دارت وقتها تم تمرير الفصول دون تضمين هذا المصطلح .
وعن علاقة تونس باسلحة الدمار الشامل قال حشيشة ان مجلس الامن اخذ قرارات في شركات من كوريا الشمالية وايران .. ووضعت قائمة في اسماء كل الناشطين في ملف اسلحة الدمار الشامل وتم منع التعامل معهم وعلى كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة عدم التعاطي معهم وهذا ما يفسر ضرورة تضمين انتشار اسلحة الدمار الشامل في هذا القانون.
أما عن اسباب تنقيح القانون قال لطفي حشيشة ان التغيير لم يكن مدفوعا بتصنيف مجموعة العمل الدولي لتونس في قائمة سوداء فقط بل التقييم الوطني لغسيل الاموال الذي تضمن معطيات عديدة شديدة الاهمية كما اشار حشيشة الى ضرورة مراجعة عديد النصوص التشريعية منها مرسوم الجمعيات و القانون المنظم «للصائغين « .
اما عن المصادر الاساسية لغسل الاموال في تونس قال حشيشة انه حسب التقرير الذي اعدته اللجنة فان التهديد يتأتى اساسا من قطاع الذهب والتجارة الدولية غير المقيمة وهي اساسا شركات ليبية ,واشار حشيشة الى ان لجنة المالية انجزت عملا يتعلق بشبكة فيها رهان مالي يناهز 3 مليار دينار .
كما اضاف حشيشة الى ان الاموال تدخل على اساس شراء سلع لكن لا وجود لاي عملية شراء ,كما اضاف حشيشة الى ان الملفات التي عملت عليها لجنة التحاليل المالية اثبتت تورط اشخاص وجمعيات وذوات معنوية .
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-