رمضان سياسي:لطفي زيتون (قيادي في حركة النهضة): رمضان شهر العبادة والحنين الى العادات

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تونس ـ الشروق:
يعتبر القيادي في حركة النهضة والمستشار السياسي لطفي زيتون أنّ شهر رمضان المعظم هو الشهر الذي تغلب فيه المسألة الدينية والثقافية ويحن فيه كل تونسي وتونسية الى العادات والتقاليد التي تربى عليها من الصغر.
وفي استضافته في مستهل ركن سياسي ورمضان في اليوم الثاني توجه محدثنا الى كل التونسيين والتونسيات وسائر الامة الاسلامية والعربية بالتهنئة بحلول الشهر المبارك وبخاصة الى أسرة جريدة الشروق وكل قرائها راجين أن يكون خيرا وبركة على الجميع.
واعتبر لطفي زيتون أن الشهر الكريم مناسبة متجددة يتم خلالها تغليب المسألة الدينية من خلال استحضار القيم الروحية للشهر الفضيل واحياء الموروث الثقافي للتونسيين قائلا:» خلال الشهر الكريم نستحضر طفولتنا وتلك العادات والتقاليد المتنوعة التي طبعتها، فشهر رمضان المعظم هو ايضا مناسبة نشعر من خلالها أكثر بالانتماء الى الوطن ونستحضر كل العادات الحسنة التي تربينا عليها.»
وبشأن كيفية قضاء يوم رمضان قال لطفي زيتون أنه يأخذ قسطا من الراحة بداية اليوم من خلال النوم ويميل اكثر الى المطالعة في النهار الى جانب قضاء الوقت في العمل بينما يخصص الليل الى قضاء صلاة التراويح والمسامرات الليلية مع الاصدقاء حيث قال:» لست من هواة متابعة برامج بعينها على شاشة التلفاز، ككل يوم أميل الى البرامج الاخبارية المتنوعة وبحكم وجودي بعيدا عن العائلة فان اغلب المسامرات الرمضانية تكون مع الاصدقاء وهي بمثابة الفرصة التي التقي فيها أكثر بالاصدقاء للتحاور في الشأنين العام والخاص بأكثر انشراح»
وللطفي زيتون شغف ايضا بالمطبخ في رمضان حيث افادنا انه على دراية طيبة بالطبخ ومن الاكلات التي يحبذها خلال الشهر الكريم «سلاطة النشُّوة»، و»النشوة» هي سمك صغير الحجم يملح ويجفف قبل طهيه، فضلا عن الشربة والبريك كعناصر قارة في مائدة الافطار، مع التقليل من الحلويات والمرطبات والتركيز على الاطباق الصحية.
تونس ـ الشروق:
يعتبر القيادي في حركة النهضة والمستشار السياسي لطفي زيتون أنّ شهر رمضان المعظم هو الشهر الذي تغلب فيه المسألة الدينية والثقافية ويحن فيه كل تونسي وتونسية الى العادات والتقاليد التي تربى عليها من الصغر.
وفي استضافته في مستهل ركن سياسي ورمضان في اليوم الثاني توجه محدثنا الى كل التونسيين والتونسيات وسائر الامة الاسلامية والعربية بالتهنئة بحلول الشهر المبارك وبخاصة الى أسرة جريدة الشروق وكل قرائها راجين أن يكون خيرا وبركة على الجميع.
واعتبر لطفي زيتون أن الشهر الكريم مناسبة متجددة يتم خلالها تغليب المسألة الدينية من خلال استحضار القيم الروحية للشهر الفضيل واحياء الموروث الثقافي للتونسيين قائلا:» خلال الشهر الكريم نستحضر طفولتنا وتلك العادات والتقاليد المتنوعة التي طبعتها، فشهر رمضان المعظم هو ايضا مناسبة نشعر من خلالها أكثر بالانتماء الى الوطن ونستحضر كل العادات الحسنة التي تربينا عليها.»
وبشأن كيفية قضاء يوم رمضان قال لطفي زيتون أنه يأخذ قسطا من الراحة بداية اليوم من خلال النوم ويميل اكثر الى المطالعة في النهار الى جانب قضاء الوقت في العمل بينما يخصص الليل الى قضاء صلاة التراويح والمسامرات الليلية مع الاصدقاء حيث قال:» لست من هواة متابعة برامج بعينها على شاشة التلفاز، ككل يوم أميل الى البرامج الاخبارية المتنوعة وبحكم وجودي بعيدا عن العائلة فان اغلب المسامرات الرمضانية تكون مع الاصدقاء وهي بمثابة الفرصة التي التقي فيها أكثر بالاصدقاء للتحاور في الشأنين العام والخاص بأكثر انشراح»
وللطفي زيتون شغف ايضا بالمطبخ في رمضان حيث افادنا انه على دراية طيبة بالطبخ ومن الاكلات التي يحبذها خلال الشهر الكريم «سلاطة النشُّوة»، و»النشوة» هي سمك صغير الحجم يملح ويجفف قبل طهيه، فضلا عن الشربة والبريك كعناصر قارة في مائدة الافطار، مع التقليل من الحلويات والمرطبات والتركيز على الاطباق الصحية.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-