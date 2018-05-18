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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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رمضان سياسي:لطفي زيتون (قيادي في حركة النهضة): رمضان شهر العبادة والحنين الى العادات
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السياسي
رمضان سياسي:لطفي زيتون (قيادي في حركة النهضة): رمضان شهر العبادة والحنين الى العادات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

تونس ـ الشروق:

يعتبر القيادي في حركة النهضة والمستشار السياسي لطفي زيتون أنّ شهر رمضان المعظم هو الشهر الذي تغلب فيه المسألة الدينية والثقافية ويحن فيه كل تونسي وتونسية الى العادات والتقاليد التي تربى عليها من الصغر.
وفي استضافته في مستهل ركن سياسي ورمضان في اليوم الثاني توجه محدثنا الى كل التونسيين والتونسيات وسائر الامة الاسلامية والعربية بالتهنئة بحلول الشهر المبارك وبخاصة الى أسرة جريدة الشروق وكل قرائها راجين أن يكون خيرا وبركة على الجميع.
واعتبر لطفي زيتون أن الشهر الكريم مناسبة متجددة يتم خلالها تغليب المسألة الدينية من خلال استحضار القيم الروحية للشهر الفضيل واحياء الموروث الثقافي للتونسيين قائلا:» خلال الشهر الكريم نستحضر طفولتنا وتلك العادات والتقاليد المتنوعة التي طبعتها، فشهر رمضان المعظم هو ايضا مناسبة نشعر من خلالها أكثر بالانتماء الى الوطن ونستحضر كل العادات الحسنة التي تربينا عليها.»
وبشأن كيفية قضاء يوم رمضان قال لطفي زيتون أنه يأخذ قسطا من الراحة بداية اليوم من خلال النوم ويميل اكثر الى المطالعة في النهار الى جانب قضاء الوقت في العمل بينما يخصص الليل الى قضاء صلاة التراويح والمسامرات الليلية مع الاصدقاء حيث قال:» لست من هواة متابعة برامج بعينها على شاشة التلفاز، ككل يوم أميل الى البرامج الاخبارية المتنوعة وبحكم وجودي بعيدا عن العائلة فان اغلب المسامرات الرمضانية تكون مع الاصدقاء وهي بمثابة الفرصة التي التقي فيها أكثر بالاصدقاء للتحاور في الشأنين العام والخاص بأكثر انشراح»
وللطفي زيتون شغف ايضا بالمطبخ في رمضان حيث افادنا انه على دراية طيبة بالطبخ ومن الاكلات التي يحبذها خلال الشهر الكريم «سلاطة النشُّوة»، و»النشوة» هي سمك صغير الحجم يملح ويجفف قبل طهيه، فضلا عن الشربة والبريك كعناصر قارة في مائدة الافطار، مع التقليل من الحلويات والمرطبات والتركيز على الاطباق الصحية.

أشرف الرياحي
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السياسي
رمضان سياسي:لطفي زيتون (قيادي في حركة النهضة): رمضان شهر العبادة والحنين الى العادات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

تونس ـ الشروق:

يعتبر القيادي في حركة النهضة والمستشار السياسي لطفي زيتون أنّ شهر رمضان المعظم هو الشهر الذي تغلب فيه المسألة الدينية والثقافية ويحن فيه كل تونسي وتونسية الى العادات والتقاليد التي تربى عليها من الصغر.
وفي استضافته في مستهل ركن سياسي ورمضان في اليوم الثاني توجه محدثنا الى كل التونسيين والتونسيات وسائر الامة الاسلامية والعربية بالتهنئة بحلول الشهر المبارك وبخاصة الى أسرة جريدة الشروق وكل قرائها راجين أن يكون خيرا وبركة على الجميع.
واعتبر لطفي زيتون أن الشهر الكريم مناسبة متجددة يتم خلالها تغليب المسألة الدينية من خلال استحضار القيم الروحية للشهر الفضيل واحياء الموروث الثقافي للتونسيين قائلا:» خلال الشهر الكريم نستحضر طفولتنا وتلك العادات والتقاليد المتنوعة التي طبعتها، فشهر رمضان المعظم هو ايضا مناسبة نشعر من خلالها أكثر بالانتماء الى الوطن ونستحضر كل العادات الحسنة التي تربينا عليها.»
وبشأن كيفية قضاء يوم رمضان قال لطفي زيتون أنه يأخذ قسطا من الراحة بداية اليوم من خلال النوم ويميل اكثر الى المطالعة في النهار الى جانب قضاء الوقت في العمل بينما يخصص الليل الى قضاء صلاة التراويح والمسامرات الليلية مع الاصدقاء حيث قال:» لست من هواة متابعة برامج بعينها على شاشة التلفاز، ككل يوم أميل الى البرامج الاخبارية المتنوعة وبحكم وجودي بعيدا عن العائلة فان اغلب المسامرات الرمضانية تكون مع الاصدقاء وهي بمثابة الفرصة التي التقي فيها أكثر بالاصدقاء للتحاور في الشأنين العام والخاص بأكثر انشراح»
وللطفي زيتون شغف ايضا بالمطبخ في رمضان حيث افادنا انه على دراية طيبة بالطبخ ومن الاكلات التي يحبذها خلال الشهر الكريم «سلاطة النشُّوة»، و»النشوة» هي سمك صغير الحجم يملح ويجفف قبل طهيه، فضلا عن الشربة والبريك كعناصر قارة في مائدة الافطار، مع التقليل من الحلويات والمرطبات والتركيز على الاطباق الصحية.

أشرف الرياحي
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رمضان سياسي:لطفي زيتون (قيادي في حركة النهضة): رمضان شهر العبادة والحنين الى العادات
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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