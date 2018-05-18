في60 ثانية

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14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
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توزيع تجهيزات
تم امس توزيع تجهيزات قيمتها 200 ألف دينار على 30 مؤسسة شبابية وثقافية بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد، وذلك ببادرة من المجلس الجهوي بالولاية. وقال المندوب الجهوي للشباب والرياضة، محمد العماري دالي، إن هذه التجهيزات والمعدات موجهة لتدارك النقص المسجل بعدد من نوادي الشباب الريفي ودور الثقافة.
عجز في الموارد المائية
كشفت بيانات أصدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود بلغ 164 مليون متر مكعب مع منتصف شهر ماي الجاري في ظاهرة تستمر للعام الثالث على التوالي.
تمديد آجال
أفادت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ لها امس، أنه تم التمديد في آجال التسجيل بالنسبة لكافة الراغبين في أداء مناسك الحج ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج لموسم 2018 -1439هجريا، إلى غاية يوم 18 جوان القادم.
روسيا تزود سوريا بصواريخ متطورة
كشف موقع «ديبكا» العبري الاستخباراتي أن روسيا زودت مؤخرًا قوات الجيش السوري بمنصات صواريخ قصيرة المدى ذات قوة تفجيرية عالية قادرة على تدمير مواقع الاحتلال في الجولان السوري المحتل.
توزيع تجهيزات
تم امس توزيع تجهيزات قيمتها 200 ألف دينار على 30 مؤسسة شبابية وثقافية بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد، وذلك ببادرة من المجلس الجهوي بالولاية. وقال المندوب الجهوي للشباب والرياضة، محمد العماري دالي، إن هذه التجهيزات والمعدات موجهة لتدارك النقص المسجل بعدد من نوادي الشباب الريفي ودور الثقافة.
عجز في الموارد المائية
كشفت بيانات أصدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود بلغ 164 مليون متر مكعب مع منتصف شهر ماي الجاري في ظاهرة تستمر للعام الثالث على التوالي.
تمديد آجال
أفادت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ لها امس، أنه تم التمديد في آجال التسجيل بالنسبة لكافة الراغبين في أداء مناسك الحج ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج لموسم 2018 -1439هجريا، إلى غاية يوم 18 جوان القادم.
روسيا تزود سوريا بصواريخ متطورة
كشف موقع «ديبكا» العبري الاستخباراتي أن روسيا زودت مؤخرًا قوات الجيش السوري بمنصات صواريخ قصيرة المدى ذات قوة تفجيرية عالية قادرة على تدمير مواقع الاحتلال في الجولان السوري المحتل.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-