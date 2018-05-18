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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

توزيع تجهيزات
تم امس توزيع تجهيزات قيمتها 200 ألف دينار على 30 مؤسسة شبابية وثقافية بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد، وذلك ببادرة من المجلس الجهوي بالولاية. وقال المندوب الجهوي للشباب والرياضة، محمد العماري دالي، إن هذه التجهيزات والمعدات موجهة لتدارك النقص المسجل بعدد من نوادي الشباب الريفي ودور الثقافة.

عجز في الموارد المائية
كشفت بيانات أصدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود بلغ 164 مليون متر مكعب مع منتصف شهر ماي الجاري في ظاهرة تستمر للعام الثالث على التوالي.

تمديد آجال
أفادت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ لها امس، أنه تم التمديد في آجال التسجيل بالنسبة لكافة الراغبين في أداء مناسك الحج ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج لموسم 2018 -1439هجريا، إلى غاية يوم 18 جوان القادم.

روسيا تزود سوريا بصواريخ متطورة
كشف موقع «ديبكا» العبري الاستخباراتي أن روسيا زودت مؤخرًا قوات الجيش السوري بمنصات صواريخ قصيرة المدى ذات قوة تفجيرية عالية قادرة على تدمير مواقع الاحتلال في الجولان السوري المحتل.

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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

توزيع تجهيزات
تم امس توزيع تجهيزات قيمتها 200 ألف دينار على 30 مؤسسة شبابية وثقافية بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد، وذلك ببادرة من المجلس الجهوي بالولاية. وقال المندوب الجهوي للشباب والرياضة، محمد العماري دالي، إن هذه التجهيزات والمعدات موجهة لتدارك النقص المسجل بعدد من نوادي الشباب الريفي ودور الثقافة.

عجز في الموارد المائية
كشفت بيانات أصدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود بلغ 164 مليون متر مكعب مع منتصف شهر ماي الجاري في ظاهرة تستمر للعام الثالث على التوالي.

تمديد آجال
أفادت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ لها امس، أنه تم التمديد في آجال التسجيل بالنسبة لكافة الراغبين في أداء مناسك الحج ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج لموسم 2018 -1439هجريا، إلى غاية يوم 18 جوان القادم.

روسيا تزود سوريا بصواريخ متطورة
كشف موقع «ديبكا» العبري الاستخباراتي أن روسيا زودت مؤخرًا قوات الجيش السوري بمنصات صواريخ قصيرة المدى ذات قوة تفجيرية عالية قادرة على تدمير مواقع الاحتلال في الجولان السوري المحتل.

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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، يوسف الشاهد رئيس الحكومة.وتناول اللقاء الوضع...
المزيد >>
تونس ليست ملاذا ضريبيا
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير المالية رضا شلغوم امس خلال جلسة استماع بـ"لجنة التحقيق حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا" ، أنّ الاتحاد...
المزيد >>
افتتاح مركز الصحة الأساسية
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمت امس الخميس ، إعادة افتتاح مركز الصحة الأساسية بالجبل الأحمر بالعاصمة بعد أن خضع إلى إعادة تأهيل.وأكد...
المزيد >>
القبض على عامل بوزارة من أجل الارتشاء
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالعاصمة اول أمس الأربعاء من إلقاء القبض على شخص عمره 42 سنة...
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النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
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