في60 ثانية

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توزيع تجهيزات

تم امس توزيع تجهيزات قيمتها 200 ألف دينار على 30 مؤسسة شبابية وثقافية بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد، وذلك ببادرة من المجلس الجهوي بالولاية. وقال المندوب الجهوي للشباب والرياضة، محمد العماري دالي، إن هذه التجهيزات والمعدات موجهة لتدارك النقص المسجل بعدد من نوادي الشباب الريفي ودور الثقافة.

عجز في الموارد المائية

كشفت بيانات أصدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود بلغ 164 مليون متر مكعب مع منتصف شهر ماي الجاري في ظاهرة تستمر للعام الثالث على التوالي.

تمديد آجال

أفادت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ لها امس، أنه تم التمديد في آجال التسجيل بالنسبة لكافة الراغبين في أداء مناسك الحج ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج لموسم 2018 -1439هجريا، إلى غاية يوم 18 جوان القادم.

روسيا تزود سوريا بصواريخ متطورة

كشف موقع «ديبكا» العبري الاستخباراتي أن روسيا زودت مؤخرًا قوات الجيش السوري بمنصات صواريخ قصيرة المدى ذات قوة تفجيرية عالية قادرة على تدمير مواقع الاحتلال في الجولان السوري المحتل.