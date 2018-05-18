مقاطعة منتوجات
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20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
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18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
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18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
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18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
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18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
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18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
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17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
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16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
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15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
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15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
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15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
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14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
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14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
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14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
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النوري الصلالقدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مقاطعة منتوجات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018
دعا رئيس منظمة الدّفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، امس المواطنين التونسيين إلى مقاطعة المنتوجات في صورة تسجيل ارتفاع مشط في أسعارها يمسّ من القدرة الشرائية للمواطن، مشددا على ضرورة الإبلاغ عن كافة التجاوزات التي تطالهم على غرار البيع المشروط.
ماذا في لقاء السبسي بالشاهد؟
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، يوسف الشاهد رئيس الحكومة.وتناول اللقاء الوضع...المزيد >>
تونس ليست ملاذا ضريبيا
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير المالية رضا شلغوم امس خلال جلسة استماع بـ"لجنة التحقيق حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا" ، أنّ الاتحاد...المزيد >>
افتتاح مركز الصحة الأساسية
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمت امس الخميس ، إعادة افتتاح مركز الصحة الأساسية بالجبل الأحمر بالعاصمة بعد أن خضع إلى إعادة تأهيل.وأكد...المزيد >>
القبض على عامل بوزارة من أجل الارتشاء
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالعاصمة اول أمس الأربعاء من إلقاء القبض على شخص عمره 42 سنة...المزيد >>
مقاطعة منتوجات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018
دعا رئيس منظمة الدّفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، امس المواطنين التونسيين إلى مقاطعة المنتوجات في صورة تسجيل ارتفاع مشط في أسعارها يمسّ من القدرة الشرائية للمواطن، مشددا على ضرورة الإبلاغ عن كافة التجاوزات التي تطالهم على غرار البيع المشروط.
ماذا في لقاء السبسي بالشاهد؟
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، يوسف الشاهد رئيس الحكومة.وتناول اللقاء الوضع...المزيد >>
تونس ليست ملاذا ضريبيا
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير المالية رضا شلغوم امس خلال جلسة استماع بـ"لجنة التحقيق حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا" ، أنّ الاتحاد...المزيد >>
افتتاح مركز الصحة الأساسية
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمت امس الخميس ، إعادة افتتاح مركز الصحة الأساسية بالجبل الأحمر بالعاصمة بعد أن خضع إلى إعادة تأهيل.وأكد...المزيد >>
القبض على عامل بوزارة من أجل الارتشاء
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالعاصمة اول أمس الأربعاء من إلقاء القبض على شخص عمره 42 سنة...المزيد >>
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
النوري الصلالقدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة