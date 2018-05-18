مقاطعة منتوجات

دعا رئيس منظمة الدّفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، امس المواطنين التونسيين إلى مقاطعة المنتوجات في صورة تسجيل ارتفاع مشط في أسعارها يمسّ من القدرة الشرائية للمواطن، مشددا على ضرورة الإبلاغ عن كافة التجاوزات التي تطالهم على غرار البيع المشروط.