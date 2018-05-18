وزير الفلاحة يوضح

قال وزير الفلاحة سمير الطيب امس إن هناك مجهودات كبيرة لتكثيف المراقبة وتزويد الأسواق بكل المنتوجات اللازمة للمستهلك في هذا الشهر.و أوضح وزير الفلاحة أن إعدام كمية هامة من الدواجن في قربة يعد اجراء روتينيا ويوميا حيث يتم تكثيف الرقابة على الدواجن المستوردة.