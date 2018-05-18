جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة

اعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن امس عن فتح باب الترشح لنيل جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2017. وتسند هذه الجائزة بمقتضى الأمر عدد 1273 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996 والمنقح بالأمر عدد 1136 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 2467 لسنة 1999 المؤرخ في غرة نوفمبر1999 ، لكل من ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في النهوض بالأسرة التونسية، وتنمية قدراتها على القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وفي تحسين ظروف عيشها سواء بالبلاد التونسية أو لفائدة الأسر التونسية المقيمة بالخارج.