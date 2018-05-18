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اعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن امس عن فتح باب الترشح لنيل جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2017. وتسند هذه الجائزة بمقتضى الأمر عدد 1273 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996 والمنقح بالأمر عدد 1136 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 2467 لسنة 1999 المؤرخ في غرة نوفمبر1999 ، لكل من ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في النهوض بالأسرة التونسية، وتنمية قدراتها على القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وفي تحسين ظروف عيشها سواء بالبلاد التونسية أو لفائدة الأسر التونسية المقيمة بالخارج.
اعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن امس عن فتح باب الترشح لنيل جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2017. وتسند هذه الجائزة بمقتضى الأمر عدد 1273 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996 والمنقح بالأمر عدد 1136 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 2467 لسنة 1999 المؤرخ في غرة نوفمبر1999 ، لكل من ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في النهوض بالأسرة التونسية، وتنمية قدراتها على القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وفي تحسين ظروف عيشها سواء بالبلاد التونسية أو لفائدة الأسر التونسية المقيمة بالخارج.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-