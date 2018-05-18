افتتاح مركز الصحة الأساسية
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20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
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18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
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18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
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18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
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18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
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16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
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15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
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18 ماي 2018
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15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
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14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
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14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
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افتتاح مركز الصحة الأساسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018
تمت امس الخميس ، إعادة افتتاح مركز الصحة الأساسية بالجبل الأحمر بالعاصمة بعد أن خضع إلى إعادة تأهيل.وأكد وزير الصحة عماد الحمامي أن هذا المركز سيوفر خدمات أفضل للمرضى و ظروف عمل أكثر راحة بالنسبة للإطار الطبي و شبه الطبي.
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18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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افتتاح مركز الصحة الأساسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018
تمت امس الخميس ، إعادة افتتاح مركز الصحة الأساسية بالجبل الأحمر بالعاصمة بعد أن خضع إلى إعادة تأهيل.وأكد وزير الصحة عماد الحمامي أن هذا المركز سيوفر خدمات أفضل للمرضى و ظروف عمل أكثر راحة بالنسبة للإطار الطبي و شبه الطبي.
ماذا في لقاء السبسي بالشاهد؟
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، يوسف الشاهد رئيس الحكومة.وتناول اللقاء الوضع...المزيد >>
تونس ليست ملاذا ضريبيا
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير المالية رضا شلغوم امس خلال جلسة استماع بـ"لجنة التحقيق حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا" ، أنّ الاتحاد...المزيد >>
افتتاح مركز الصحة الأساسية
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمت امس الخميس ، إعادة افتتاح مركز الصحة الأساسية بالجبل الأحمر بالعاصمة بعد أن خضع إلى إعادة تأهيل.وأكد...المزيد >>
القبض على عامل بوزارة من أجل الارتشاء
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالعاصمة اول أمس الأربعاء من إلقاء القبض على شخص عمره 42 سنة...المزيد >>
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
النوري الصلالقدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة