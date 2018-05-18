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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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افتتاح مركز الصحة الأساسية
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الأخبار السياسية
افتتاح مركز الصحة الأساسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

تمت امس الخميس ، إعادة افتتاح مركز الصحة الأساسية بالجبل الأحمر بالعاصمة بعد أن خضع إلى إعادة تأهيل.وأكد وزير الصحة عماد الحمامي أن هذا المركز سيوفر خدمات أفضل للمرضى و ظروف عمل أكثر راحة بالنسبة للإطار الطبي و شبه الطبي.

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الأخبار السياسية
افتتاح مركز الصحة الأساسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

تمت امس الخميس ، إعادة افتتاح مركز الصحة الأساسية بالجبل الأحمر بالعاصمة بعد أن خضع إلى إعادة تأهيل.وأكد وزير الصحة عماد الحمامي أن هذا المركز سيوفر خدمات أفضل للمرضى و ظروف عمل أكثر راحة بالنسبة للإطار الطبي و شبه الطبي.

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18 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير المالية رضا شلغوم امس خلال جلسة استماع بـ"لجنة التحقيق حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا" ، أنّ الاتحاد...
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افتتاح مركز الصحة الأساسية
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمت امس الخميس ، إعادة افتتاح مركز الصحة الأساسية بالجبل الأحمر بالعاصمة بعد أن خضع إلى إعادة تأهيل.وأكد...
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القبض على عامل بوزارة من أجل الارتشاء
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالعاصمة اول أمس الأربعاء من إلقاء القبض على شخص عمره 42 سنة...
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النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
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