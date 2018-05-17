حالة الطقس ليوم الجمعة 18 ماي 2018

بعض السحب بأغلب الجهات و تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالجنوب وتشمل محليا المرتفعات الغربية بعد الظهر.

الريح شمالية شرقية قوية نسبيا فقوية من 35 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.

البحر متموّج .

تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية وبين 26 و 31 درجة داخل البلاد وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.