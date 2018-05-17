حالة الطقس ليوم الجمعة 18 ماي 2018

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بعض السحب بأغلب الجهات و تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالجنوب وتشمل محليا المرتفعات الغربية بعد الظهر.
الريح شمالية شرقية قوية نسبيا فقوية من 35 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.
البحر متموّج .
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية وبين 26 و 31 درجة داخل البلاد وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.
بعض السحب بأغلب الجهات و تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالجنوب وتشمل محليا المرتفعات الغربية بعد الظهر.
الريح شمالية شرقية قوية نسبيا فقوية من 35 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.
البحر متموّج .
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية وبين 26 و 31 درجة داخل البلاد وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018