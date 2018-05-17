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يوم الخميس 17 ماي 2018
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النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
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الأولى
النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018 | 21:47

اكتفى النادي الإفريقي مستهل مشاركته بالدورة المؤهلة إلى البطولة العربية للأندية البطلة في كرة القدم بالتعادل مساء اليوم الخميس مع الفيصلي السعودي بهدفين مقابل هدفين في المواجهة التي دارت بينهما بمدينة جدة السعودية.

وأنهى الفيصلي السعودي الشوط الأول متقدما بهدف مقابل صفر سجله ''زي لوف'' في الدقيقة 30، وعاد الإفريقي بهدف التعادل عن طريق زهير الذوادي في الدقيقة 58 وسجل بلال الخفيفي الهدف الثاني في الدقيقة 60، لينجح اللاعب سلطان مندش في إدراك التعادل للفريق السعودي علما وأن الحكم العراقي أقصى مدافع الإفريقي علي العابدي قبل دقائق من نهاية المباراة.

وسيواجه النادي يوم الأحد القادم نادي الوئام الموريتاني, يختتم منافسات المجموعة الأولى بمواجهة النجم اللبناني يوم الأربعاء 23 ماي الجاري.

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النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018 | 21:47

اكتفى النادي الإفريقي مستهل مشاركته بالدورة المؤهلة إلى البطولة العربية للأندية البطلة في كرة القدم بالتعادل مساء اليوم الخميس مع الفيصلي السعودي بهدفين مقابل هدفين في المواجهة التي دارت بينهما بمدينة جدة السعودية.

وأنهى الفيصلي السعودي الشوط الأول متقدما بهدف مقابل صفر سجله ''زي لوف'' في الدقيقة 30، وعاد الإفريقي بهدف التعادل عن طريق زهير الذوادي في الدقيقة 58 وسجل بلال الخفيفي الهدف الثاني في الدقيقة 60، لينجح اللاعب سلطان مندش في إدراك التعادل للفريق السعودي علما وأن الحكم العراقي أقصى مدافع الإفريقي علي العابدي قبل دقائق من نهاية المباراة.

وسيواجه النادي يوم الأحد القادم نادي الوئام الموريتاني, يختتم منافسات المجموعة الأولى بمواجهة النجم اللبناني يوم الأربعاء 23 ماي الجاري.

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