النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي

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اكتفى النادي الإفريقي مستهل مشاركته بالدورة المؤهلة إلى البطولة العربية للأندية البطلة في كرة القدم بالتعادل مساء اليوم الخميس مع الفيصلي السعودي بهدفين مقابل هدفين في المواجهة التي دارت بينهما بمدينة جدة السعودية.
وأنهى الفيصلي السعودي الشوط الأول متقدما بهدف مقابل صفر سجله ''زي لوف'' في الدقيقة 30، وعاد الإفريقي بهدف التعادل عن طريق زهير الذوادي في الدقيقة 58 وسجل بلال الخفيفي الهدف الثاني في الدقيقة 60، لينجح اللاعب سلطان مندش في إدراك التعادل للفريق السعودي علما وأن الحكم العراقي أقصى مدافع الإفريقي علي العابدي قبل دقائق من نهاية المباراة.
وسيواجه النادي يوم الأحد القادم نادي الوئام الموريتاني, يختتم منافسات المجموعة الأولى بمواجهة النجم اللبناني يوم الأربعاء 23 ماي الجاري.
اكتفى النادي الإفريقي مستهل مشاركته بالدورة المؤهلة إلى البطولة العربية للأندية البطلة في كرة القدم بالتعادل مساء اليوم الخميس مع الفيصلي السعودي بهدفين مقابل هدفين في المواجهة التي دارت بينهما بمدينة جدة السعودية.
وأنهى الفيصلي السعودي الشوط الأول متقدما بهدف مقابل صفر سجله ''زي لوف'' في الدقيقة 30، وعاد الإفريقي بهدف التعادل عن طريق زهير الذوادي في الدقيقة 58 وسجل بلال الخفيفي الهدف الثاني في الدقيقة 60، لينجح اللاعب سلطان مندش في إدراك التعادل للفريق السعودي علما وأن الحكم العراقي أقصى مدافع الإفريقي علي العابدي قبل دقائق من نهاية المباراة.
وسيواجه النادي يوم الأحد القادم نادي الوئام الموريتاني, يختتم منافسات المجموعة الأولى بمواجهة النجم اللبناني يوم الأربعاء 23 ماي الجاري.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018