إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)

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انتشر فيديو جديد يظهر إقلاعا عاموديا غير مسبوق في عالم الطيران، لطائرة إيرباص الجديدة "A350"، وذلك خلال فعاليات معرض برلين الدولي للطيران (2018).
ويعتبر الإقلاع العامودي لطائرة تجارية كبيرة من حجم "A350"، ثورة حقيقية في تكنولوجيا الطيران. حيث من المعتاد أن نلحظ ذلك في المقاتلات الحربية، خفيفة الوزن، صغيرة الحجم.
وتصنف الطائرة الجديدة من عائلة الناقلات بعيدة المدى، ثنائية المحرك، وعريضة الهيكل. كما أنها أول ناقلة في العالم، تصنع أجنحتها من الكاربون والبوليمر، فقط. وهي قادرة على استيعاب 366 راكبا في الرحلة الواحدة.
كما أبدت العديد من الشركات العالمية رغبتها بشراء الناقلة، كالخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات، وتدخل الخدمة قريبا ضمن أسطول الخطوط السنغافورية، وذلك في أوت 2018.
انتشر فيديو جديد يظهر إقلاعا عاموديا غير مسبوق في عالم الطيران، لطائرة إيرباص الجديدة "A350"، وذلك خلال فعاليات معرض برلين الدولي للطيران (2018).
ويعتبر الإقلاع العامودي لطائرة تجارية كبيرة من حجم "A350"، ثورة حقيقية في تكنولوجيا الطيران. حيث من المعتاد أن نلحظ ذلك في المقاتلات الحربية، خفيفة الوزن، صغيرة الحجم.
وتصنف الطائرة الجديدة من عائلة الناقلات بعيدة المدى، ثنائية المحرك، وعريضة الهيكل. كما أنها أول ناقلة في العالم، تصنع أجنحتها من الكاربون والبوليمر، فقط. وهي قادرة على استيعاب 366 راكبا في الرحلة الواحدة.
كما أبدت العديد من الشركات العالمية رغبتها بشراء الناقلة، كالخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات، وتدخل الخدمة قريبا ضمن أسطول الخطوط السنغافورية، وذلك في أوت 2018.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018