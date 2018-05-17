إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)

انتشر فيديو جديد يظهر إقلاعا عاموديا غير مسبوق في عالم الطيران، لطائرة إيرباص الجديدة "A350"، وذلك خلال فعاليات معرض برلين الدولي للطيران (2018).

ويعتبر الإقلاع العامودي لطائرة تجارية كبيرة من حجم "A350"، ثورة حقيقية في تكنولوجيا الطيران. حيث من المعتاد أن نلحظ ذلك في المقاتلات الحربية، خفيفة الوزن، صغيرة الحجم.

وتصنف الطائرة الجديدة من عائلة الناقلات بعيدة المدى، ثنائية المحرك، وعريضة الهيكل. كما أنها أول ناقلة في العالم، تصنع أجنحتها من الكاربون والبوليمر، فقط. وهي قادرة على استيعاب 366 راكبا في الرحلة الواحدة.

كما أبدت العديد من الشركات العالمية رغبتها بشراء الناقلة، كالخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات، وتدخل الخدمة قريبا ضمن أسطول الخطوط السنغافورية، وذلك في أوت 2018.