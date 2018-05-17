نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها

انطلق الاتحاد الجهوي للتضامن بنابل، اليوم الخميس 17 ماي 2018، في أول أيام شهر رمضان، في توزيع 1250 طردا في شكل مواد غذائية قيمة الطرد الواحد 75 دينارا، وفق ما ذكره المتصرّف الجهوي للتضامن الاجتماعي، محمد بريك

وأكّد أنه سيتمّ توزيع هذه المساعدات على مستحقّيها من العائلات محدودة الدخل حيث ستشمل العائلات المسجلة بالقائمات التي تحدّد مسبقا بالتنسيق مع اللجان المحلية بمختلف معتمديات الجهة.

وأضاف ان الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي سيتولّى تقديم مساعدات إضافية تتمثل في 1500 وصل شراء تتراوح قيمة الوصل الواحد بين 30 و50 دينارا و4500 كغ من المواد الغذائية لفائدة 100 عائلة معوزة .

وأضاف أنه بداية من النصف الثاني من شهر رمضان، ستنطلق عمليّة توزيع ملابس العيد التي تتمثل في حوالي 10 آلاف قطعة من الملابس الجديدة و2500 حذاء، لافتا إلى التكفّل بختان 200 طفل من أبناء العائلات محدودة الدخل أو الفاقدين للسند العائلي .

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