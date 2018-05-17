نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها

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انطلق الاتحاد الجهوي للتضامن بنابل، اليوم الخميس 17 ماي 2018، في أول أيام شهر رمضان، في توزيع 1250 طردا في شكل مواد غذائية قيمة الطرد الواحد 75 دينارا، وفق ما ذكره المتصرّف الجهوي للتضامن الاجتماعي، محمد بريك
وأكّد أنه سيتمّ توزيع هذه المساعدات على مستحقّيها من العائلات محدودة الدخل حيث ستشمل العائلات المسجلة بالقائمات التي تحدّد مسبقا بالتنسيق مع اللجان المحلية بمختلف معتمديات الجهة.
وأضاف ان الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي سيتولّى تقديم مساعدات إضافية تتمثل في 1500 وصل شراء تتراوح قيمة الوصل الواحد بين 30 و50 دينارا و4500 كغ من المواد الغذائية لفائدة 100 عائلة معوزة .
وأضاف أنه بداية من النصف الثاني من شهر رمضان، ستنطلق عمليّة توزيع ملابس العيد التي تتمثل في حوالي 10 آلاف قطعة من الملابس الجديدة و2500 حذاء، لافتا إلى التكفّل بختان 200 طفل من أبناء العائلات محدودة الدخل أو الفاقدين للسند العائلي .
انطلق الاتحاد الجهوي للتضامن بنابل، اليوم الخميس 17 ماي 2018، في أول أيام شهر رمضان، في توزيع 1250 طردا في شكل مواد غذائية قيمة الطرد الواحد 75 دينارا، وفق ما ذكره المتصرّف الجهوي للتضامن الاجتماعي، محمد بريك
وأكّد أنه سيتمّ توزيع هذه المساعدات على مستحقّيها من العائلات محدودة الدخل حيث ستشمل العائلات المسجلة بالقائمات التي تحدّد مسبقا بالتنسيق مع اللجان المحلية بمختلف معتمديات الجهة.
وأضاف ان الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي سيتولّى تقديم مساعدات إضافية تتمثل في 1500 وصل شراء تتراوح قيمة الوصل الواحد بين 30 و50 دينارا و4500 كغ من المواد الغذائية لفائدة 100 عائلة معوزة .
وأضاف أنه بداية من النصف الثاني من شهر رمضان، ستنطلق عمليّة توزيع ملابس العيد التي تتمثل في حوالي 10 آلاف قطعة من الملابس الجديدة و2500 حذاء، لافتا إلى التكفّل بختان 200 طفل من أبناء العائلات محدودة الدخل أو الفاقدين للسند العائلي .
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018