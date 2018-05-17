المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين

وفّرت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير،اليوم الخميس، على مستوى نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك، التي انطلقت اليوم بمعرض المنستير الدولي، 2400 لتر من الزيت المدعم و1 طن من مادة السكر المدعم وتقع عملية بيع هذه المواد تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة، لـ "وات".

وتشمل نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بالمنستير التي تقع قرب عدد من الأحياء الشعبية، على غرار البساتين والفوز ورمادة إلى جانب مادتي الزيت النباتي والسكر المدعّمتين مواد التنظيف والمثلجات والعسل والتوابل والموالح وزيت الزيتون و"البسيسة" والحلويات التونسية والخضر والغلال والأسماك، حيث وقع تزويدها اليوم بكمية 1 طن من الوراطة بسعر 10 دنانير و900 مليم و15 الف لتر من المياه المعدنية.

وبشأن توفير الزيت النباتي المدعّم في كامل ولاية المنستير، بيّنت المديرة الجهوية للتجارة أنّ عملية توزيع الزيت النباتي المدعّم في بعض المعتمديات لا تقع بطريقة سلسة وبالتالي وقع إحداث نقاط لبيع هذه المواد تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة ، وذلك على مستوى نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بمعرض المنستير الدولي وبمدينة زرمدين وبمدينة بنّان وبالنسبة إلى بقية المعتمديات سيقع كلّما اقتضت الحاجة تركيز نقاط بيع مماثلة وضخ كميات إضافية من مادتي الزيت والسكر المدعمين.