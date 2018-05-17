المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين

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وفّرت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير،اليوم الخميس، على مستوى نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك، التي انطلقت اليوم بمعرض المنستير الدولي، 2400 لتر من الزيت المدعم و1 طن من مادة السكر المدعم وتقع عملية بيع هذه المواد تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة، لـ "وات".
وتشمل نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بالمنستير التي تقع قرب عدد من الأحياء الشعبية، على غرار البساتين والفوز ورمادة إلى جانب مادتي الزيت النباتي والسكر المدعّمتين مواد التنظيف والمثلجات والعسل والتوابل والموالح وزيت الزيتون و"البسيسة" والحلويات التونسية والخضر والغلال والأسماك، حيث وقع تزويدها اليوم بكمية 1 طن من الوراطة بسعر 10 دنانير و900 مليم و15 الف لتر من المياه المعدنية.
وبشأن توفير الزيت النباتي المدعّم في كامل ولاية المنستير، بيّنت المديرة الجهوية للتجارة أنّ عملية توزيع الزيت النباتي المدعّم في بعض المعتمديات لا تقع بطريقة سلسة وبالتالي وقع إحداث نقاط لبيع هذه المواد تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة ، وذلك على مستوى نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بمعرض المنستير الدولي وبمدينة زرمدين وبمدينة بنّان وبالنسبة إلى بقية المعتمديات سيقع كلّما اقتضت الحاجة تركيز نقاط بيع مماثلة وضخ كميات إضافية من مادتي الزيت والسكر المدعمين.
وفّرت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير،اليوم الخميس، على مستوى نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك، التي انطلقت اليوم بمعرض المنستير الدولي، 2400 لتر من الزيت المدعم و1 طن من مادة السكر المدعم وتقع عملية بيع هذه المواد تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة، لـ "وات".
وتشمل نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بالمنستير التي تقع قرب عدد من الأحياء الشعبية، على غرار البساتين والفوز ورمادة إلى جانب مادتي الزيت النباتي والسكر المدعّمتين مواد التنظيف والمثلجات والعسل والتوابل والموالح وزيت الزيتون و"البسيسة" والحلويات التونسية والخضر والغلال والأسماك، حيث وقع تزويدها اليوم بكمية 1 طن من الوراطة بسعر 10 دنانير و900 مليم و15 الف لتر من المياه المعدنية.
وبشأن توفير الزيت النباتي المدعّم في كامل ولاية المنستير، بيّنت المديرة الجهوية للتجارة أنّ عملية توزيع الزيت النباتي المدعّم في بعض المعتمديات لا تقع بطريقة سلسة وبالتالي وقع إحداث نقاط لبيع هذه المواد تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة ، وذلك على مستوى نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بمعرض المنستير الدولي وبمدينة زرمدين وبمدينة بنّان وبالنسبة إلى بقية المعتمديات سيقع كلّما اقتضت الحاجة تركيز نقاط بيع مماثلة وضخ كميات إضافية من مادتي الزيت والسكر المدعمين.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018