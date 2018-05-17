فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان

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أصدر محمود الهباش قاضي القضاة بفلسطين، الخميس، تعميما على المحاكم الشرعية يتم بموجبه منع توثيق حالات الطلاق خلال شهر رمضان.
وقال الهباش في بيان صحفي إن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر رمضان في الأعوام السابقة، حيث يتخذ بعض الأزواج قرارات سريعة وغير متزنة بسبب الصيام.
وأضاف: "البعض يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل، ويكون الصائم في حالة من عدم الاستقرار، وتكون قراراته سريعة وغير متزنة".
وأفاد بأنه سيتم تسجيل بعض حالات الطلاق، خلال شهر رمضان، إذا اقتضت الضرورة ذلك فقط، بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد.
أصدر محمود الهباش قاضي القضاة بفلسطين، الخميس، تعميما على المحاكم الشرعية يتم بموجبه منع توثيق حالات الطلاق خلال شهر رمضان.
وقال الهباش في بيان صحفي إن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر رمضان في الأعوام السابقة، حيث يتخذ بعض الأزواج قرارات سريعة وغير متزنة بسبب الصيام.
وأضاف: "البعض يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل، ويكون الصائم في حالة من عدم الاستقرار، وتكون قراراته سريعة وغير متزنة".
وأفاد بأنه سيتم تسجيل بعض حالات الطلاق، خلال شهر رمضان، إذا اقتضت الضرورة ذلك فقط، بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018