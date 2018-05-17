وزارة الصناعة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توقعان اتفاقية تعاون وشراكة للحد من الفساد

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وقعت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الخميس، اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق بيانات نشرتها وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك".
وتنص الاتفاقية على التعاون في إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتحسيس بمخاطر الفساد وتأثيراته على الهياكل الخاضعة لإشراف الوزارة فضلا عن إرساء قاعدة معلومات ذات العلاقة بالحوكمة الرشيدة والنزاهة والعمل على نشرها.
وشدد وزير الصناعة سليم الفرياني، وفق ذات البيانات، ان هذه الاتفاقية تجسم الخطة الوطنية لمقاومة الفساد التي تم اعلانها في 9 ديسمبر 2016، حيث ستمكّن من وضع إطار للتعاون الدائم مع الهيئة قصد إرساء قواعد الشفافية وقيم النزاهة في القطاع الصناعي.
وبين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ان وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة تعد الوزارة عدد 14 التي تمضي معها الهيئة اتفاقية شراكة و تعاون معتبرا ان الاتفاقية تؤكد الارادة الواضحة لمحاربة الفساد وتركيز قيم النزاهة.
وقعت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الخميس، اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق بيانات نشرتها وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك".
وتنص الاتفاقية على التعاون في إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتحسيس بمخاطر الفساد وتأثيراته على الهياكل الخاضعة لإشراف الوزارة فضلا عن إرساء قاعدة معلومات ذات العلاقة بالحوكمة الرشيدة والنزاهة والعمل على نشرها.
وشدد وزير الصناعة سليم الفرياني، وفق ذات البيانات، ان هذه الاتفاقية تجسم الخطة الوطنية لمقاومة الفساد التي تم اعلانها في 9 ديسمبر 2016، حيث ستمكّن من وضع إطار للتعاون الدائم مع الهيئة قصد إرساء قواعد الشفافية وقيم النزاهة في القطاع الصناعي.
وبين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ان وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة تعد الوزارة عدد 14 التي تمضي معها الهيئة اتفاقية شراكة و تعاون معتبرا ان الاتفاقية تؤكد الارادة الواضحة لمحاربة الفساد وتركيز قيم النزاهة.
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018