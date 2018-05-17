وزارة الصناعة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توقعان اتفاقية تعاون وشراكة للحد من الفساد

وقعت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الخميس، اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق بيانات نشرتها وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك".

وتنص الاتفاقية على التعاون في إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتحسيس بمخاطر الفساد وتأثيراته على الهياكل الخاضعة لإشراف الوزارة فضلا عن إرساء قاعدة معلومات ذات العلاقة بالحوكمة الرشيدة والنزاهة والعمل على نشرها.

وشدد وزير الصناعة سليم الفرياني، وفق ذات البيانات، ان هذه الاتفاقية تجسم الخطة الوطنية لمقاومة الفساد التي تم اعلانها في 9 ديسمبر 2016، حيث ستمكّن من وضع إطار للتعاون الدائم مع الهيئة قصد إرساء قواعد الشفافية وقيم النزاهة في القطاع الصناعي.

وبين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ان وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة تعد الوزارة عدد 14 التي تمضي معها الهيئة اتفاقية شراكة و تعاون معتبرا ان الاتفاقية تؤكد الارادة الواضحة لمحاربة الفساد وتركيز قيم النزاهة.

وات