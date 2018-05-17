مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تلقت إدارة الترجي الرياضي التونسي عرضا رسميا لمدافعه شمس الدين الذوادي، من نادي قطر، الذي طلب الحصول على خدماته على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن شمس الدين الذوادي، كان قد أكد في فترة سابقة حصوله على العديد من العروض وهو بصدد دراستها مع وكيل أعماله.

وكان الذوادي (30عاما) قد التحق بالترجي الرياضي في 2013 بعد تجربة مع حمام الأنف والنجم الساحلي.

كما عزز شمس الدين الذوادي صفوف منتخب تونس أول مرة في 2012 ولعب معه 11 مباراة.