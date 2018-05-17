مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري

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تلقت إدارة الترجي الرياضي التونسي عرضا رسميا لمدافعه شمس الدين الذوادي، من نادي قطر، الذي طلب الحصول على خدماته على سبيل الإعارة لموسم واحد.
وتجدر الإشارة إلى أن شمس الدين الذوادي، كان قد أكد في فترة سابقة حصوله على العديد من العروض وهو بصدد دراستها مع وكيل أعماله.
وكان الذوادي (30عاما) قد التحق بالترجي الرياضي في 2013 بعد تجربة مع حمام الأنف والنجم الساحلي.
كما عزز شمس الدين الذوادي صفوف منتخب تونس أول مرة في 2012 ولعب معه 11 مباراة.
تلقت إدارة الترجي الرياضي التونسي عرضا رسميا لمدافعه شمس الدين الذوادي، من نادي قطر، الذي طلب الحصول على خدماته على سبيل الإعارة لموسم واحد.
وتجدر الإشارة إلى أن شمس الدين الذوادي، كان قد أكد في فترة سابقة حصوله على العديد من العروض وهو بصدد دراستها مع وكيل أعماله.
وكان الذوادي (30عاما) قد التحق بالترجي الرياضي في 2013 بعد تجربة مع حمام الأنف والنجم الساحلي.
كما عزز شمس الدين الذوادي صفوف منتخب تونس أول مرة في 2012 ولعب معه 11 مباراة.
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018