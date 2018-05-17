المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس

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أعلن رئيس مستقبل قابس، غسان المرزوقي، استقالته رسميا من منصبه لأسباب عائلية ومهنية وشخصية، بعد 3 مواسم قاد فيها سفينة النادي.
وجاء هذا الإعلان من خلال تدوينة نشرها المرزوقي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال فيها: "اليوم انتهت مسيرتي على رأس جمعيتي وفخرنا المستقبل الرياضي بقابس، أقولها بكل حسرة لأني عشت أفضل 3 سنوات في حياتي، الحمد لله انها وفي مجملها كانت متميزة".
وتابع: "صعود إلى الرابطة المحترفة الأولى في المركز الأول وبفائض في الميزانية ومن ثم موسم مميز في الرابطة المحترفة الأولى، وضمان البقاء لأول مرة في التاريخ، وقدمنا وجها مميزا وشهد لنا الجميع بأننا كنا رقما صعبا في البطولة رغم الصعوبات المالية وإنهاء الموسم بديون كبيرة".
وواصل: "موسم آخر مميز في الرابطة المحترفة الأولى وضمان البقاء قبل جولتين من انتهاء الموسم والوصول إلى الدور نصف النهائي من كأس تونس لأول مرة في تاريخ النادي، وهذا طبعا كان بتضافر جهود جميع الهيئة المديرة من إطار فني وإطار إداري وإطار طبي وهيئة الأحباء من تنظيم وإعلام التي تعاقبت على النادي".
وواصل المرزوقي قائلا: "شكر كبير إلى الجماهير العريضة بمختلف مكوناتها من مشجعين ومجموعات التي كانت السند الأساسي في هذا النجاح، أريد أن أشكر الأشخاص الذين ساندونا بالدعم المادي والمعنوي وآمنوا بنا كهيئة مديرة وأريد أن أشكر كل من انتقدنا في إطار المصلحة".
وختم: "أستقيل لأسباب شخصية وعائلية ومهنية ومبكرا لكي لا أكون سببا في تأخير التحضيرات وأفسح المجال لنائب الرئيس ليتولى إتمام ما تبقى من الفترة وأدعو الله أن يوفقه بمعية باقي الهيئة المديرة لإعلاء راية المستقبل الرياضي بقابس".
أعلن رئيس مستقبل قابس، غسان المرزوقي، استقالته رسميا من منصبه لأسباب عائلية ومهنية وشخصية، بعد 3 مواسم قاد فيها سفينة النادي.
وجاء هذا الإعلان من خلال تدوينة نشرها المرزوقي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال فيها: "اليوم انتهت مسيرتي على رأس جمعيتي وفخرنا المستقبل الرياضي بقابس، أقولها بكل حسرة لأني عشت أفضل 3 سنوات في حياتي، الحمد لله انها وفي مجملها كانت متميزة".
وتابع: "صعود إلى الرابطة المحترفة الأولى في المركز الأول وبفائض في الميزانية ومن ثم موسم مميز في الرابطة المحترفة الأولى، وضمان البقاء لأول مرة في التاريخ، وقدمنا وجها مميزا وشهد لنا الجميع بأننا كنا رقما صعبا في البطولة رغم الصعوبات المالية وإنهاء الموسم بديون كبيرة".
وواصل: "موسم آخر مميز في الرابطة المحترفة الأولى وضمان البقاء قبل جولتين من انتهاء الموسم والوصول إلى الدور نصف النهائي من كأس تونس لأول مرة في تاريخ النادي، وهذا طبعا كان بتضافر جهود جميع الهيئة المديرة من إطار فني وإطار إداري وإطار طبي وهيئة الأحباء من تنظيم وإعلام التي تعاقبت على النادي".
وواصل المرزوقي قائلا: "شكر كبير إلى الجماهير العريضة بمختلف مكوناتها من مشجعين ومجموعات التي كانت السند الأساسي في هذا النجاح، أريد أن أشكر الأشخاص الذين ساندونا بالدعم المادي والمعنوي وآمنوا بنا كهيئة مديرة وأريد أن أشكر كل من انتقدنا في إطار المصلحة".
وختم: "أستقيل لأسباب شخصية وعائلية ومهنية ومبكرا لكي لا أكون سببا في تأخير التحضيرات وأفسح المجال لنائب الرئيس ليتولى إتمام ما تبقى من الفترة وأدعو الله أن يوفقه بمعية باقي الهيئة المديرة لإعلاء راية المستقبل الرياضي بقابس".
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018