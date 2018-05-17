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يوم الخميس 17 ماي 2018
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علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
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الأولى
علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018 | 18:26

ابتكر علماء روس من الجامعة الروسية الوطنية للأبحاث والجامعة الطبية الوطنية الروسية ،دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة ، ويمكن من إطالة عمر المصابين بالأورام الخبيثة (السرطان)، ويستخدم أيضا لدى التصوير بالرنين المغناطيسي ويساعد عمل الأطباء الجراحين.

واستطاع العلماء الروس إطالة عمر فئران التجارب المصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 69.5 بالمائة ( لم يستطع أحد التوصل إلى ذلك من قبل )، باستخدام دواء مبتكر جديد مبني على جسيمات المغنيتيت (أكسيد الحديد الأسود) النانوية.

ويتكون العقار المبتكر من مزيج يحوي جسيمات مغنتيت نانوية وعقارا يدمر الخلايا السرطانية مع جزيئات ناقلات تعمل كموصل للعقار إلى العضو المصاب فقط. ويأمل العلماء الروس بإحراز قفزة نوعية تعطي الأمل لآلاف المرضى الذين يعانون من السرطان، جراء تطوير هذا العقار المبتكر بعد مواصلة العمل عليه وإخضاعه لأبحاث إضافية وتجارب سريرية سنة 2019.

ونشر باحثو الجامعة الروسية الوطنية للأبحاث والجامعة الطبية الوطنية الروسية باسم بيروغوف نتائج أبحاثهم في هذا الابتكار في مجلة « نانو مدسين « .

 

 

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الأولى
علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018 | 18:26

ابتكر علماء روس من الجامعة الروسية الوطنية للأبحاث والجامعة الطبية الوطنية الروسية ،دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة ، ويمكن من إطالة عمر المصابين بالأورام الخبيثة (السرطان)، ويستخدم أيضا لدى التصوير بالرنين المغناطيسي ويساعد عمل الأطباء الجراحين.

واستطاع العلماء الروس إطالة عمر فئران التجارب المصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 69.5 بالمائة ( لم يستطع أحد التوصل إلى ذلك من قبل )، باستخدام دواء مبتكر جديد مبني على جسيمات المغنيتيت (أكسيد الحديد الأسود) النانوية.

ويتكون العقار المبتكر من مزيج يحوي جسيمات مغنتيت نانوية وعقارا يدمر الخلايا السرطانية مع جزيئات ناقلات تعمل كموصل للعقار إلى العضو المصاب فقط. ويأمل العلماء الروس بإحراز قفزة نوعية تعطي الأمل لآلاف المرضى الذين يعانون من السرطان، جراء تطوير هذا العقار المبتكر بعد مواصلة العمل عليه وإخضاعه لأبحاث إضافية وتجارب سريرية سنة 2019.

ونشر باحثو الجامعة الروسية الوطنية للأبحاث والجامعة الطبية الوطنية الروسية باسم بيروغوف نتائج أبحاثهم في هذا الابتكار في مجلة « نانو مدسين « .

 

 

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