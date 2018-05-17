علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة

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ابتكر علماء روس من الجامعة الروسية الوطنية للأبحاث والجامعة الطبية الوطنية الروسية ،دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة ، ويمكن من إطالة عمر المصابين بالأورام الخبيثة (السرطان)، ويستخدم أيضا لدى التصوير بالرنين المغناطيسي ويساعد عمل الأطباء الجراحين.
واستطاع العلماء الروس إطالة عمر فئران التجارب المصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 69.5 بالمائة ( لم يستطع أحد التوصل إلى ذلك من قبل )، باستخدام دواء مبتكر جديد مبني على جسيمات المغنيتيت (أكسيد الحديد الأسود) النانوية.
ويتكون العقار المبتكر من مزيج يحوي جسيمات مغنتيت نانوية وعقارا يدمر الخلايا السرطانية مع جزيئات ناقلات تعمل كموصل للعقار إلى العضو المصاب فقط. ويأمل العلماء الروس بإحراز قفزة نوعية تعطي الأمل لآلاف المرضى الذين يعانون من السرطان، جراء تطوير هذا العقار المبتكر بعد مواصلة العمل عليه وإخضاعه لأبحاث إضافية وتجارب سريرية سنة 2019.
ونشر باحثو الجامعة الروسية الوطنية للأبحاث والجامعة الطبية الوطنية الروسية باسم بيروغوف نتائج أبحاثهم في هذا الابتكار في مجلة « نانو مدسين « .
ابتكر علماء روس من الجامعة الروسية الوطنية للأبحاث والجامعة الطبية الوطنية الروسية ،دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة ، ويمكن من إطالة عمر المصابين بالأورام الخبيثة (السرطان)، ويستخدم أيضا لدى التصوير بالرنين المغناطيسي ويساعد عمل الأطباء الجراحين.
واستطاع العلماء الروس إطالة عمر فئران التجارب المصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 69.5 بالمائة ( لم يستطع أحد التوصل إلى ذلك من قبل )، باستخدام دواء مبتكر جديد مبني على جسيمات المغنيتيت (أكسيد الحديد الأسود) النانوية.
ويتكون العقار المبتكر من مزيج يحوي جسيمات مغنتيت نانوية وعقارا يدمر الخلايا السرطانية مع جزيئات ناقلات تعمل كموصل للعقار إلى العضو المصاب فقط. ويأمل العلماء الروس بإحراز قفزة نوعية تعطي الأمل لآلاف المرضى الذين يعانون من السرطان، جراء تطوير هذا العقار المبتكر بعد مواصلة العمل عليه وإخضاعه لأبحاث إضافية وتجارب سريرية سنة 2019.
ونشر باحثو الجامعة الروسية الوطنية للأبحاث والجامعة الطبية الوطنية الروسية باسم بيروغوف نتائج أبحاثهم في هذا الابتكار في مجلة « نانو مدسين « .
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018