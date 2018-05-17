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يوم الخميس 17 ماي 2018
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وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
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الأولى
وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018 | 17:30

قابس - الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي:

جد عند زوال اليوم الخميس وفي أول أيام رمضان حادث مريع راح ضحيته طفل في عمر الزهور دهسه جرار أمام إحدى المدارس الإبتدائية بمدينة وذرف من ولاية قابس.

 

 

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الأولى
وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018 | 17:30

قابس - الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي:

جد عند زوال اليوم الخميس وفي أول أيام رمضان حادث مريع راح ضحيته طفل في عمر الزهور دهسه جرار أمام إحدى المدارس الإبتدائية بمدينة وذرف من ولاية قابس.

 

 

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17 ماي 2018 السّاعة 18:58
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