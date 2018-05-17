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يوم الخميس 17 ماي 2018
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هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
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الأولى
هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018 | 17:13

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، أن  مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي طلب من الحكومة القطرية مليون دولار على الأقل في ديسمبر 2016 مقابل المشاركة في برنامج أمريكي للاستثمار في البنية التحتية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، أمس  الأربعاء أن قطر رفضت عرض كوهين، الذي جاء قبل تنصيب ترامب في جانفي  2017، واستشهدت بعدة أشخاص على معرفة بالأمر.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أيضا، أمس الأربعاء، أن كوهين طلب الأموال من أحمد الرميحي الذي كان آنذاك رئيس إدارة الاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري.

 ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من التقارير. ولم يرد ستيفن رايان محامي كوهين على طلب من رويترز للتعليق على التقارير. كما لم يتسن الحصول على تعقيب من الرميحي.

 وقالت واشنطن بوست إن كوهين قدم العرض للرميحي خلال اجتماع ببرج ترامب في نيويورك يوم 12 ديسمبر 2016.

وأضافت أن الرميحي كان ببرج ترامب ضمن وفد قطري ضم وزير الخارجية الشيخ محمد آل ثاني.

 

 

 

 

 

 

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الأولى
هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018 | 17:13

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، أن  مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي طلب من الحكومة القطرية مليون دولار على الأقل في ديسمبر 2016 مقابل المشاركة في برنامج أمريكي للاستثمار في البنية التحتية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، أمس  الأربعاء أن قطر رفضت عرض كوهين، الذي جاء قبل تنصيب ترامب في جانفي  2017، واستشهدت بعدة أشخاص على معرفة بالأمر.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أيضا، أمس الأربعاء، أن كوهين طلب الأموال من أحمد الرميحي الذي كان آنذاك رئيس إدارة الاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري.

 ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من التقارير. ولم يرد ستيفن رايان محامي كوهين على طلب من رويترز للتعليق على التقارير. كما لم يتسن الحصول على تعقيب من الرميحي.

 وقالت واشنطن بوست إن كوهين قدم العرض للرميحي خلال اجتماع ببرج ترامب في نيويورك يوم 12 ديسمبر 2016.

وأضافت أن الرميحي كان ببرج ترامب ضمن وفد قطري ضم وزير الخارجية الشيخ محمد آل ثاني.

 

 

 

 

 

 

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