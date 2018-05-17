هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر

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ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، أن مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي طلب من الحكومة القطرية مليون دولار على الأقل في ديسمبر 2016 مقابل المشاركة في برنامج أمريكي للاستثمار في البنية التحتية.
وقالت الصحيفة في تقريرها، أمس الأربعاء أن قطر رفضت عرض كوهين، الذي جاء قبل تنصيب ترامب في جانفي 2017، واستشهدت بعدة أشخاص على معرفة بالأمر.
وذكرت وسائل إعلام أخرى أيضا، أمس الأربعاء، أن كوهين طلب الأموال من أحمد الرميحي الذي كان آنذاك رئيس إدارة الاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري.
ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من التقارير. ولم يرد ستيفن رايان محامي كوهين على طلب من رويترز للتعليق على التقارير. كما لم يتسن الحصول على تعقيب من الرميحي.
وقالت واشنطن بوست إن كوهين قدم العرض للرميحي خلال اجتماع ببرج ترامب في نيويورك يوم 12 ديسمبر 2016.
وأضافت أن الرميحي كان ببرج ترامب ضمن وفد قطري ضم وزير الخارجية الشيخ محمد آل ثاني.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، أن مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي طلب من الحكومة القطرية مليون دولار على الأقل في ديسمبر 2016 مقابل المشاركة في برنامج أمريكي للاستثمار في البنية التحتية.
وقالت الصحيفة في تقريرها، أمس الأربعاء أن قطر رفضت عرض كوهين، الذي جاء قبل تنصيب ترامب في جانفي 2017، واستشهدت بعدة أشخاص على معرفة بالأمر.
وذكرت وسائل إعلام أخرى أيضا، أمس الأربعاء، أن كوهين طلب الأموال من أحمد الرميحي الذي كان آنذاك رئيس إدارة الاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري.
ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من التقارير. ولم يرد ستيفن رايان محامي كوهين على طلب من رويترز للتعليق على التقارير. كما لم يتسن الحصول على تعقيب من الرميحي.
وقالت واشنطن بوست إن كوهين قدم العرض للرميحي خلال اجتماع ببرج ترامب في نيويورك يوم 12 ديسمبر 2016.
وأضافت أن الرميحي كان ببرج ترامب ضمن وفد قطري ضم وزير الخارجية الشيخ محمد آل ثاني.
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018