زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول الإنجليزي، يوم 26 من الشهر الجاري في كييف الأوكرانية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية، فإن جاريث بيل، قد لا يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي أمام ليفربول.
وأوضحت أن زيدان مستقر على 4 لاعبين في التشكيلة الأساسية لريال مدريد ضد ليفربول وهم كاسيميرو ومودريتش وكريستيانو رونالدو وتوني كروس، بينما يتنافس كل من إيسكو وكريم بنزيما ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وبيل على مركزين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بنسبة كبيرة فإن المدرب الفرنسي سوف يعتمد على إيسكو وكريم بنزيما بجوار كريستيانو رونالدو في الهجوم، والخيار الثاني لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو، أما جاريث بيل فسيكون على دكة البدلاء لا محالة.
وأوضحت الصحيفة أن بيل سوف يغادر ريال مدريد في الصيف المقبل حتى إذ لم يضم النادي الملكي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لرغبة فلورنتينو بيريز، في بيعه حال الحصول على 100 مليون يورو، مضيفة أن الويلزي أيضا يريد المغادرة لأنه فقد قيمته داخل الفريق وخرج من حسابات زيدان كثيرا هذا الموسم.
وتألق جاريث بيل في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة "2-2" وسجل هدفا وأيضا ضد سيلتا فيجو "6-0" وأحرز هدفين.
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول الإنجليزي، يوم 26 من الشهر الجاري في كييف الأوكرانية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية، فإن جاريث بيل، قد لا يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي أمام ليفربول.
وأوضحت أن زيدان مستقر على 4 لاعبين في التشكيلة الأساسية لريال مدريد ضد ليفربول وهم كاسيميرو ومودريتش وكريستيانو رونالدو وتوني كروس، بينما يتنافس كل من إيسكو وكريم بنزيما ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وبيل على مركزين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بنسبة كبيرة فإن المدرب الفرنسي سوف يعتمد على إيسكو وكريم بنزيما بجوار كريستيانو رونالدو في الهجوم، والخيار الثاني لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو، أما جاريث بيل فسيكون على دكة البدلاء لا محالة.
وأوضحت الصحيفة أن بيل سوف يغادر ريال مدريد في الصيف المقبل حتى إذ لم يضم النادي الملكي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لرغبة فلورنتينو بيريز، في بيعه حال الحصول على 100 مليون يورو، مضيفة أن الويلزي أيضا يريد المغادرة لأنه فقد قيمته داخل الفريق وخرج من حسابات زيدان كثيرا هذا الموسم.
وتألق جاريث بيل في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة "2-2" وسجل هدفا وأيضا ضد سيلتا فيجو "6-0" وأحرز هدفين.
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
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-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018