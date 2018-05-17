زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول الإنجليزي، يوم 26 من الشهر الجاري في كييف الأوكرانية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية، فإن جاريث بيل، قد لا يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي أمام ليفربول.

وأوضحت أن زيدان مستقر على 4 لاعبين في التشكيلة الأساسية لريال مدريد ضد ليفربول وهم كاسيميرو ومودريتش وكريستيانو رونالدو وتوني كروس، بينما يتنافس كل من إيسكو وكريم بنزيما ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وبيل على مركزين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بنسبة كبيرة فإن المدرب الفرنسي سوف يعتمد على إيسكو وكريم بنزيما بجوار كريستيانو رونالدو في الهجوم، والخيار الثاني لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو، أما جاريث بيل فسيكون على دكة البدلاء لا محالة.

وأوضحت الصحيفة أن بيل سوف يغادر ريال مدريد في الصيف المقبل حتى إذ لم يضم النادي الملكي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لرغبة فلورنتينو بيريز، في بيعه حال الحصول على 100 مليون يورو، مضيفة أن الويلزي أيضا يريد المغادرة لأنه فقد قيمته داخل الفريق وخرج من حسابات زيدان كثيرا هذا الموسم.

وتألق جاريث بيل في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة "2-2" وسجل هدفا وأيضا ضد سيلتا فيجو "6-0" وأحرز هدفين.