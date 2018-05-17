الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 17 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
الأولى
ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018 | 16:36

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوانين الهجرة في بلاده بأنها "أغبى قوانين للهجرة في العالم".

وأضاف الرئيس الأمريكي، في مقطع فيديو، "لدينا أشخاص يأتون إلى بلادنا أو يحاولون الدخول إليها، نحن نمنع كثيرا منهم من الوصول. لكننا نطردهم خارج البلاد".

وتابع "لن تصدقوا مدى سوء هؤلاء إنهم ليسوا بشرا. هم حيوانات".

ولفت ترامب إلى أن إدارته تعكف الآن على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في جرائم عنف.

وأدان وزير خارجية المكسيك، لويس فيديجاراي، تصريحات ترامب، قائلا إنها "غير مقبولة بالمرة وأن وزارته ستقدم شكوى رسمية لنظيرتها الأمريكية".

وقال الوزير، في حديث مع قناة "تليفيزا" المحلية، "الرئيس ترامب أشار إلى بعض المهاجرين على أنهم حيوانات، فربما كانت تدور في ذهنه صورة عصابات إجرامية، لا أعلم".

وأضاف "في رأي الحكومة المكسيكية هذا غير مقبول على الإطلاق وسنتصل رسميا بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم".

وذكرت "رويترز" أن ترامب أدلى بهذه التصريحات في اجتماع بالبيت الأبيض، أمس الأربعاء.

وليست هذه هي المرة الأولى، إذ قال ترامب في بداية عام 2018، خلال زيارة مشرعين أمريكيين للبيت الأبيض لمناقشة مقترح للهجرة، "لماذا يأتي إلينا مهاجرون من بلاد قذرة؟"، في إشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.

تقرؤون أيضا
وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018 السّاعة 17:30
قابس - الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي‎: جد عند زوال اليوم الخميس وفي أول أيام رمضان حادث مريع راح ضحيته طفل في...
المزيد >>
هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018 السّاعة 17:13
ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، أن مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي طلب من...
المزيد >>
زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018 السّاعة 16:57
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في نهائي دوري...
المزيد >>
ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018 السّاعة 16:36
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوانين الهجرة في بلاده بأنها "أغبى قوانين للهجرة في العالم". وأضاف الرئيس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018 | 16:36

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوانين الهجرة في بلاده بأنها "أغبى قوانين للهجرة في العالم".

وأضاف الرئيس الأمريكي، في مقطع فيديو، "لدينا أشخاص يأتون إلى بلادنا أو يحاولون الدخول إليها، نحن نمنع كثيرا منهم من الوصول. لكننا نطردهم خارج البلاد".

وتابع "لن تصدقوا مدى سوء هؤلاء إنهم ليسوا بشرا. هم حيوانات".

ولفت ترامب إلى أن إدارته تعكف الآن على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في جرائم عنف.

وأدان وزير خارجية المكسيك، لويس فيديجاراي، تصريحات ترامب، قائلا إنها "غير مقبولة بالمرة وأن وزارته ستقدم شكوى رسمية لنظيرتها الأمريكية".

وقال الوزير، في حديث مع قناة "تليفيزا" المحلية، "الرئيس ترامب أشار إلى بعض المهاجرين على أنهم حيوانات، فربما كانت تدور في ذهنه صورة عصابات إجرامية، لا أعلم".

وأضاف "في رأي الحكومة المكسيكية هذا غير مقبول على الإطلاق وسنتصل رسميا بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم".

وذكرت "رويترز" أن ترامب أدلى بهذه التصريحات في اجتماع بالبيت الأبيض، أمس الأربعاء.

وليست هذه هي المرة الأولى، إذ قال ترامب في بداية عام 2018، خلال زيارة مشرعين أمريكيين للبيت الأبيض لمناقشة مقترح للهجرة، "لماذا يأتي إلينا مهاجرون من بلاد قذرة؟"، في إشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.

تقرؤون أيضا
وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018 السّاعة 17:30
قابس - الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي‎: جد عند زوال اليوم الخميس وفي أول أيام رمضان حادث مريع راح ضحيته طفل في...
المزيد >>
هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018 السّاعة 17:13
ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، أن مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي طلب من...
المزيد >>
زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018 السّاعة 16:57
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في نهائي دوري...
المزيد >>
ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018 السّاعة 16:36
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوانين الهجرة في بلاده بأنها "أغبى قوانين للهجرة في العالم". وأضاف الرئيس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
﻿