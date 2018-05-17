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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوانين الهجرة في بلاده بأنها "أغبى قوانين للهجرة في العالم".
وأضاف الرئيس الأمريكي، في مقطع فيديو، "لدينا أشخاص يأتون إلى بلادنا أو يحاولون الدخول إليها، نحن نمنع كثيرا منهم من الوصول. لكننا نطردهم خارج البلاد".
وتابع "لن تصدقوا مدى سوء هؤلاء إنهم ليسوا بشرا. هم حيوانات".
ولفت ترامب إلى أن إدارته تعكف الآن على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في جرائم عنف.
وأدان وزير خارجية المكسيك، لويس فيديجاراي، تصريحات ترامب، قائلا إنها "غير مقبولة بالمرة وأن وزارته ستقدم شكوى رسمية لنظيرتها الأمريكية".
وقال الوزير، في حديث مع قناة "تليفيزا" المحلية، "الرئيس ترامب أشار إلى بعض المهاجرين على أنهم حيوانات، فربما كانت تدور في ذهنه صورة عصابات إجرامية، لا أعلم".
وأضاف "في رأي الحكومة المكسيكية هذا غير مقبول على الإطلاق وسنتصل رسميا بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم".
وذكرت "رويترز" أن ترامب أدلى بهذه التصريحات في اجتماع بالبيت الأبيض، أمس الأربعاء.
وليست هذه هي المرة الأولى، إذ قال ترامب في بداية عام 2018، خلال زيارة مشرعين أمريكيين للبيت الأبيض لمناقشة مقترح للهجرة، "لماذا يأتي إلينا مهاجرون من بلاد قذرة؟"، في إشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوانين الهجرة في بلاده بأنها "أغبى قوانين للهجرة في العالم".
وأضاف الرئيس الأمريكي، في مقطع فيديو، "لدينا أشخاص يأتون إلى بلادنا أو يحاولون الدخول إليها، نحن نمنع كثيرا منهم من الوصول. لكننا نطردهم خارج البلاد".
وتابع "لن تصدقوا مدى سوء هؤلاء إنهم ليسوا بشرا. هم حيوانات".
ولفت ترامب إلى أن إدارته تعكف الآن على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في جرائم عنف.
وأدان وزير خارجية المكسيك، لويس فيديجاراي، تصريحات ترامب، قائلا إنها "غير مقبولة بالمرة وأن وزارته ستقدم شكوى رسمية لنظيرتها الأمريكية".
وقال الوزير، في حديث مع قناة "تليفيزا" المحلية، "الرئيس ترامب أشار إلى بعض المهاجرين على أنهم حيوانات، فربما كانت تدور في ذهنه صورة عصابات إجرامية، لا أعلم".
وأضاف "في رأي الحكومة المكسيكية هذا غير مقبول على الإطلاق وسنتصل رسميا بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم".
وذكرت "رويترز" أن ترامب أدلى بهذه التصريحات في اجتماع بالبيت الأبيض، أمس الأربعاء.
وليست هذه هي المرة الأولى، إذ قال ترامب في بداية عام 2018، خلال زيارة مشرعين أمريكيين للبيت الأبيض لمناقشة مقترح للهجرة، "لماذا يأتي إلينا مهاجرون من بلاد قذرة؟"، في إشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018