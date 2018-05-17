مروان العباسي: البنك المركزي يعكف على تحديث التشريعات المعمول بها في مجال الصرف

أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، "ان البنك المركزي يعكف حاليا على تحديث النصوص القانونية المعمول بها في مجال الصرف بما يمكن من الاستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين وتتماشي مع الوضع الاقتصادي لتونس وتخدم الاقتصاد الحقيقي". وجاءت تأكيدات العباسي، خلال لقاء جمعه امس الاربعاء، بوفد عن الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية حضرها رئيس المكتب التنفيذي للجمعية عثمان حيدر والرئيس الشرفي احمد الكرم، الذي يتراس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. وعرض اعضاء الجمعية حزمة افكار تهدف الى تحديث التشريعات المالية وتطوير الثقافة الاقتصادية والادماج المالي، وفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني. وشدد المشاركون في اللقاء على الحاجة الى تسريع العمل للتفكير في نموذج جديد للقطاع البنكي في تونس يرتكز على تعميم الانتقال الرقمي للنشاط المالي. واوصى العباسي خلال اللقاء بضرورة تجميع المشاريع المثيرة للاهتمام والتي عرضها على هامش قمة افريقيا "بلاك تشاين" التي اقيمت في تونس مؤخرا.