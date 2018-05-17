مروان العباسي: البنك المركزي يعكف على تحديث التشريعات المعمول بها في مجال الصرف

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أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، "ان البنك المركزي يعكف حاليا على تحديث النصوص القانونية المعمول بها في مجال الصرف بما يمكن من الاستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين وتتماشي مع الوضع الاقتصادي لتونس وتخدم الاقتصاد الحقيقي". وجاءت تأكيدات العباسي، خلال لقاء جمعه امس الاربعاء، بوفد عن الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية حضرها رئيس المكتب التنفيذي للجمعية عثمان حيدر والرئيس الشرفي احمد الكرم، الذي يتراس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. وعرض اعضاء الجمعية حزمة افكار تهدف الى تحديث التشريعات المالية وتطوير الثقافة الاقتصادية والادماج المالي، وفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني. وشدد المشاركون في اللقاء على الحاجة الى تسريع العمل للتفكير في نموذج جديد للقطاع البنكي في تونس يرتكز على تعميم الانتقال الرقمي للنشاط المالي. واوصى العباسي خلال اللقاء بضرورة تجميع المشاريع المثيرة للاهتمام والتي عرضها على هامش قمة افريقيا "بلاك تشاين" التي اقيمت في تونس مؤخرا.
أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، "ان البنك المركزي يعكف حاليا على تحديث النصوص القانونية المعمول بها في مجال الصرف بما يمكن من الاستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين وتتماشي مع الوضع الاقتصادي لتونس وتخدم الاقتصاد الحقيقي". وجاءت تأكيدات العباسي، خلال لقاء جمعه امس الاربعاء، بوفد عن الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية حضرها رئيس المكتب التنفيذي للجمعية عثمان حيدر والرئيس الشرفي احمد الكرم، الذي يتراس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. وعرض اعضاء الجمعية حزمة افكار تهدف الى تحديث التشريعات المالية وتطوير الثقافة الاقتصادية والادماج المالي، وفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني. وشدد المشاركون في اللقاء على الحاجة الى تسريع العمل للتفكير في نموذج جديد للقطاع البنكي في تونس يرتكز على تعميم الانتقال الرقمي للنشاط المالي. واوصى العباسي خلال اللقاء بضرورة تجميع المشاريع المثيرة للاهتمام والتي عرضها على هامش قمة افريقيا "بلاك تشاين" التي اقيمت في تونس مؤخرا.
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018