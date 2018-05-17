بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية‎

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

اصيب، مساء أمس الاربعاء، 3 عسكريين بجروح مختلفة في حادث انزلاق سيارتهم العسكرية على مستوى الطريق الرابطة ببن الراقوبة وبير الجديد من معتمدية بني مهيرة التابعة لولاية تطاوين، وفق ما أفاد به مصدر أمني الشروق اون لاين بالجهة . حسب مصدرنا، فقد تم نقل المصابين الى المستشفى الجهوي بتطاوين لتلقي الاسعافات اللازمة .