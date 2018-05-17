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بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
اصيب، مساء أمس الاربعاء، 3 عسكريين بجروح مختلفة في حادث انزلاق سيارتهم العسكرية على مستوى الطريق الرابطة ببن الراقوبة وبير الجديد من معتمدية بني مهيرة التابعة لولاية تطاوين، وفق ما أفاد به مصدر أمني الشروق اون لاين بالجهة . حسب مصدرنا، فقد تم نقل المصابين الى المستشفى الجهوي بتطاوين لتلقي الاسعافات اللازمة .
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بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
اصيب، مساء أمس الاربعاء، 3 عسكريين بجروح مختلفة في حادث انزلاق سيارتهم العسكرية على مستوى الطريق الرابطة ببن الراقوبة وبير الجديد من معتمدية بني مهيرة التابعة لولاية تطاوين، وفق ما أفاد به مصدر أمني الشروق اون لاين بالجهة . حسب مصدرنا، فقد تم نقل المصابين الى المستشفى الجهوي بتطاوين لتلقي الاسعافات اللازمة .
وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018 السّاعة 17:30
قابس - الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي: جد عند زوال اليوم الخميس وفي أول أيام رمضان حادث مريع راح ضحيته طفل في...المزيد >>
هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018 السّاعة 17:13
ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، أن مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي طلب من...المزيد >>
زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018 السّاعة 16:57
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في نهائي دوري...المزيد >>
ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018 السّاعة 16:36
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوانين الهجرة في بلاده بأنها "أغبى قوانين للهجرة في العالم". وأضاف الرئيس...المزيد >>
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018
فاطمة بن عبد اللّه الكرّايبعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.المزيد >>
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