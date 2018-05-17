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يوم الخميس 17 ماي 2018
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البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
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الأولى
البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018 | 15:33

رفضت محكمة في البوسنة اليوم الخميس طلبا تقدمت به تونس لتسليمها مواطنا بوسنيا مطلوبا هناك لدوره في اغتيال المهندس محمد الزواري عام 2016، وذلك لعدم توفر معاهدة بين البلدين تسمح بتسليم المواطنين بسبب الملاحقة القضائية.

وخلصت المحكمة إلى أن إلفير ساراتش، الذي اعتُقل هذا الأسبوع بناء على أمر اعتقال أحمر من الشرطة الدولية (إنتربول)، لا يمكن تسليمه لتونس "لأن البلدين ليس بينهما معاهدة تسمح بتسليم المواطنين بسبب الملاحقة القضائية".وقالت المحكمة في تصريح لرويترز إن البلدين لم يوقعا على اتفاقيات دولية قد تسمح بتسليم مواطنين في حالات خاصة. ولم تكشف المحكمة عن مزيد من التفاصيل بشأن مزيد من الإجراءات.

وقال القاضي برانكو بيريتش إن ساراتش مشتبه لدى تونس "بالتحريض على أعمال إرهابية وبأنه عضو في منظمة إرهابية، إضافة إلى الإضرار بالنظام العام والأمن الدولي". وينفي ساراتش ارتكاب أي خطأ. واغتيل المهندس محمد الزواري، الذي كان خبيرا في الطائرات التي تعمل دون طيار، بالرصاص أمام منزله في مدينة العين بولاية صفاقس في 15 ديسمبر 2016.وكانت السلطات التونسية اعتقلت آنذاك عشرة مواطنين تونسيين لكن أجنبيين متهمين بتدبير عملية الاغتيال تكمكنا من الفرار خارج البلاد.ووجهت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الاتهام إلى سلطات الكيان الصهيوني في اغتيال الزواري، الذي تقول الحركة إنه كان عضوا فيها لعشر سنوات.واعتقلت الشرطة في كرواتيا في مارس مواطنا بوسنيا مطلوبا من قبل تونس بسبب نفس عملية الاغتيال.وقضت محكمة كرواتية الأسبوع الماضي بإمكانية تسليمه إلى تونس، إلا أن محاميه قال إنه سيستأنف الحكم.

 

 

وات
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الأولى
البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018 | 15:33

رفضت محكمة في البوسنة اليوم الخميس طلبا تقدمت به تونس لتسليمها مواطنا بوسنيا مطلوبا هناك لدوره في اغتيال المهندس محمد الزواري عام 2016، وذلك لعدم توفر معاهدة بين البلدين تسمح بتسليم المواطنين بسبب الملاحقة القضائية.

وخلصت المحكمة إلى أن إلفير ساراتش، الذي اعتُقل هذا الأسبوع بناء على أمر اعتقال أحمر من الشرطة الدولية (إنتربول)، لا يمكن تسليمه لتونس "لأن البلدين ليس بينهما معاهدة تسمح بتسليم المواطنين بسبب الملاحقة القضائية".وقالت المحكمة في تصريح لرويترز إن البلدين لم يوقعا على اتفاقيات دولية قد تسمح بتسليم مواطنين في حالات خاصة. ولم تكشف المحكمة عن مزيد من التفاصيل بشأن مزيد من الإجراءات.

وقال القاضي برانكو بيريتش إن ساراتش مشتبه لدى تونس "بالتحريض على أعمال إرهابية وبأنه عضو في منظمة إرهابية، إضافة إلى الإضرار بالنظام العام والأمن الدولي". وينفي ساراتش ارتكاب أي خطأ. واغتيل المهندس محمد الزواري، الذي كان خبيرا في الطائرات التي تعمل دون طيار، بالرصاص أمام منزله في مدينة العين بولاية صفاقس في 15 ديسمبر 2016.وكانت السلطات التونسية اعتقلت آنذاك عشرة مواطنين تونسيين لكن أجنبيين متهمين بتدبير عملية الاغتيال تكمكنا من الفرار خارج البلاد.ووجهت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الاتهام إلى سلطات الكيان الصهيوني في اغتيال الزواري، الذي تقول الحركة إنه كان عضوا فيها لعشر سنوات.واعتقلت الشرطة في كرواتيا في مارس مواطنا بوسنيا مطلوبا من قبل تونس بسبب نفس عملية الاغتيال.وقضت محكمة كرواتية الأسبوع الماضي بإمكانية تسليمه إلى تونس، إلا أن محاميه قال إنه سيستأنف الحكم.

 

 

وات
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