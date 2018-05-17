البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري

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رفضت محكمة في البوسنة اليوم الخميس طلبا تقدمت به تونس لتسليمها مواطنا بوسنيا مطلوبا هناك لدوره في اغتيال المهندس محمد الزواري عام 2016، وذلك لعدم توفر معاهدة بين البلدين تسمح بتسليم المواطنين بسبب الملاحقة القضائية.
وخلصت المحكمة إلى أن إلفير ساراتش، الذي اعتُقل هذا الأسبوع بناء على أمر اعتقال أحمر من الشرطة الدولية (إنتربول)، لا يمكن تسليمه لتونس "لأن البلدين ليس بينهما معاهدة تسمح بتسليم المواطنين بسبب الملاحقة القضائية".وقالت المحكمة في تصريح لرويترز إن البلدين لم يوقعا على اتفاقيات دولية قد تسمح بتسليم مواطنين في حالات خاصة. ولم تكشف المحكمة عن مزيد من التفاصيل بشأن مزيد من الإجراءات.
وقال القاضي برانكو بيريتش إن ساراتش مشتبه لدى تونس "بالتحريض على أعمال إرهابية وبأنه عضو في منظمة إرهابية، إضافة إلى الإضرار بالنظام العام والأمن الدولي". وينفي ساراتش ارتكاب أي خطأ. واغتيل المهندس محمد الزواري، الذي كان خبيرا في الطائرات التي تعمل دون طيار، بالرصاص أمام منزله في مدينة العين بولاية صفاقس في 15 ديسمبر 2016.وكانت السلطات التونسية اعتقلت آنذاك عشرة مواطنين تونسيين لكن أجنبيين متهمين بتدبير عملية الاغتيال تكمكنا من الفرار خارج البلاد.ووجهت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الاتهام إلى سلطات الكيان الصهيوني في اغتيال الزواري، الذي تقول الحركة إنه كان عضوا فيها لعشر سنوات.واعتقلت الشرطة في كرواتيا في مارس مواطنا بوسنيا مطلوبا من قبل تونس بسبب نفس عملية الاغتيال.وقضت محكمة كرواتية الأسبوع الماضي بإمكانية تسليمه إلى تونس، إلا أن محاميه قال إنه سيستأنف الحكم.
رفضت محكمة في البوسنة اليوم الخميس طلبا تقدمت به تونس لتسليمها مواطنا بوسنيا مطلوبا هناك لدوره في اغتيال المهندس محمد الزواري عام 2016، وذلك لعدم توفر معاهدة بين البلدين تسمح بتسليم المواطنين بسبب الملاحقة القضائية.
وخلصت المحكمة إلى أن إلفير ساراتش، الذي اعتُقل هذا الأسبوع بناء على أمر اعتقال أحمر من الشرطة الدولية (إنتربول)، لا يمكن تسليمه لتونس "لأن البلدين ليس بينهما معاهدة تسمح بتسليم المواطنين بسبب الملاحقة القضائية".وقالت المحكمة في تصريح لرويترز إن البلدين لم يوقعا على اتفاقيات دولية قد تسمح بتسليم مواطنين في حالات خاصة. ولم تكشف المحكمة عن مزيد من التفاصيل بشأن مزيد من الإجراءات.
وقال القاضي برانكو بيريتش إن ساراتش مشتبه لدى تونس "بالتحريض على أعمال إرهابية وبأنه عضو في منظمة إرهابية، إضافة إلى الإضرار بالنظام العام والأمن الدولي". وينفي ساراتش ارتكاب أي خطأ. واغتيل المهندس محمد الزواري، الذي كان خبيرا في الطائرات التي تعمل دون طيار، بالرصاص أمام منزله في مدينة العين بولاية صفاقس في 15 ديسمبر 2016.وكانت السلطات التونسية اعتقلت آنذاك عشرة مواطنين تونسيين لكن أجنبيين متهمين بتدبير عملية الاغتيال تكمكنا من الفرار خارج البلاد.ووجهت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الاتهام إلى سلطات الكيان الصهيوني في اغتيال الزواري، الذي تقول الحركة إنه كان عضوا فيها لعشر سنوات.واعتقلت الشرطة في كرواتيا في مارس مواطنا بوسنيا مطلوبا من قبل تونس بسبب نفس عملية الاغتيال.وقضت محكمة كرواتية الأسبوع الماضي بإمكانية تسليمه إلى تونس، إلا أن محاميه قال إنه سيستأنف الحكم.
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018