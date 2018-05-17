إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار

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خالف قائد برشلونة آندريس إنييستا، رأي زميله الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بشأن إمكانية انتقال البرازيلي نيمار، إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.
وقال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "نيمار واحد من أهم اللاعبين في عالم كرة القدم حاليا، وإذا نجح ريال مدريد في الحصول عليه فهذا سيكون جيدا جدا بالنسبة لهم، لأنه أحد اللاعبين الذين يستطيعون إضافة الكثير، وصناعة الفارق".
وأضاف: "لكنني لا أعتقد أن برشلونة يجب أن يصاب بالجنون إذا حدث ذلك".ويأتي ذلك على عكس رأي ليونيل ميسي، والذي أكد أمس أن انتقال نيمار للريال سيكون ضربة موجعة للبلوغرانا.
وانضم نيمار، الصيف الماضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، قادما من برشلونة في صفقة قياسية تكلفت 222 مليون يورو، إلا أن تقارير تحدثت مؤخرا عن أنه يفكر في العودة لإسبانيا، لكن هذه المرة لارتداء قميص الملكي.
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خالف قائد برشلونة آندريس إنييستا، رأي زميله الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بشأن إمكانية انتقال البرازيلي نيمار، إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.
وقال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "نيمار واحد من أهم اللاعبين في عالم كرة القدم حاليا، وإذا نجح ريال مدريد في الحصول عليه فهذا سيكون جيدا جدا بالنسبة لهم، لأنه أحد اللاعبين الذين يستطيعون إضافة الكثير، وصناعة الفارق".
وأضاف: "لكنني لا أعتقد أن برشلونة يجب أن يصاب بالجنون إذا حدث ذلك".ويأتي ذلك على عكس رأي ليونيل ميسي، والذي أكد أمس أن انتقال نيمار للريال سيكون ضربة موجعة للبلوغرانا.
وانضم نيمار، الصيف الماضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، قادما من برشلونة في صفقة قياسية تكلفت 222 مليون يورو، إلا أن تقارير تحدثت مؤخرا عن أنه يفكر في العودة لإسبانيا، لكن هذه المرة لارتداء قميص الملكي.
شاهد أيضًا: لحظات المونديال.. صدمة القرية المهجورة والرشاشات تفاجئ نجوم مصر بإيطاليا
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17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
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17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
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-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018