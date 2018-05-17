إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار

خالف قائد برشلونة آندريس إنييستا، رأي زميله الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بشأن إمكانية انتقال البرازيلي نيمار، إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وقال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "نيمار واحد من أهم اللاعبين في عالم كرة القدم حاليا، وإذا نجح ريال مدريد في الحصول عليه فهذا سيكون جيدا جدا بالنسبة لهم، لأنه أحد اللاعبين الذين يستطيعون إضافة الكثير، وصناعة الفارق".

وأضاف: "لكنني لا أعتقد أن برشلونة يجب أن يصاب بالجنون إذا حدث ذلك".ويأتي ذلك على عكس رأي ليونيل ميسي، والذي أكد أمس أن انتقال نيمار للريال سيكون ضربة موجعة للبلوغرانا.

وانضم نيمار، الصيف الماضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، قادما من برشلونة في صفقة قياسية تكلفت 222 مليون يورو، إلا أن تقارير تحدثت مؤخرا عن أنه يفكر في العودة لإسبانيا، لكن هذه المرة لارتداء قميص الملكي.

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وكالات