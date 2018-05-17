الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 17 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
الأولى
جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018 | 15:15

جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم السلطاني:

تم اليوم  الخميس خلال حملة مراقبة صحية بسوق الجملة بجندوبة حجز كمية هامة من الخضر و الغلال غير صالحة للاستهلاك .

و أكد  رئيس المصلحة الجهوية لحفظ الوسط الصحي وحماية المحيط بالادارة الجهوية للصحة بجندوبة الحبيب خذايرية انه و تزامنا مع اليوم الأول من شهر رمضان تم حجز 2740 كغ من البطاطا و165 كغ من الزمباع و 185 كغ من المشمش و 28.كغ بروكلو و610 كغ كرمب و10 كغ خس   بسوق الجملة بمدينة جندوبة خلال حملة مراقبة و هي مواد غير صالحة للاستهلاك هذا و قد تم تحرير محاضر في الغرض و سيتم اتلاف المحجوزات بعد الحصول على اذن من رئيس محكمة الناحية  بجندوبة .

تقرؤون أيضا
وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018 السّاعة 17:30
قابس - الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي‎: جد عند زوال اليوم الخميس وفي أول أيام رمضان حادث مريع راح ضحيته طفل في...
المزيد >>
هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018 السّاعة 17:13
ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، أن مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي طلب من...
المزيد >>
زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018 السّاعة 16:57
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في نهائي دوري...
المزيد >>
ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018 السّاعة 16:36
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوانين الهجرة في بلاده بأنها "أغبى قوانين للهجرة في العالم". وأضاف الرئيس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018 | 15:15

جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم السلطاني:

تم اليوم  الخميس خلال حملة مراقبة صحية بسوق الجملة بجندوبة حجز كمية هامة من الخضر و الغلال غير صالحة للاستهلاك .

و أكد  رئيس المصلحة الجهوية لحفظ الوسط الصحي وحماية المحيط بالادارة الجهوية للصحة بجندوبة الحبيب خذايرية انه و تزامنا مع اليوم الأول من شهر رمضان تم حجز 2740 كغ من البطاطا و165 كغ من الزمباع و 185 كغ من المشمش و 28.كغ بروكلو و610 كغ كرمب و10 كغ خس   بسوق الجملة بمدينة جندوبة خلال حملة مراقبة و هي مواد غير صالحة للاستهلاك هذا و قد تم تحرير محاضر في الغرض و سيتم اتلاف المحجوزات بعد الحصول على اذن من رئيس محكمة الناحية  بجندوبة .

تقرؤون أيضا
وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018 السّاعة 17:30
قابس - الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي‎: جد عند زوال اليوم الخميس وفي أول أيام رمضان حادث مريع راح ضحيته طفل في...
المزيد >>
هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018 السّاعة 17:13
ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، أن مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي طلب من...
المزيد >>
زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018 السّاعة 16:57
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في نهائي دوري...
المزيد >>
ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018 السّاعة 16:36
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوانين الهجرة في بلاده بأنها "أغبى قوانين للهجرة في العالم". وأضاف الرئيس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
﻿