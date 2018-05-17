جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك

جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم السلطاني:

تم اليوم الخميس خلال حملة مراقبة صحية بسوق الجملة بجندوبة حجز كمية هامة من الخضر و الغلال غير صالحة للاستهلاك .

و أكد رئيس المصلحة الجهوية لحفظ الوسط الصحي وحماية المحيط بالادارة الجهوية للصحة بجندوبة الحبيب خذايرية انه و تزامنا مع اليوم الأول من شهر رمضان تم حجز 2740 كغ من البطاطا و165 كغ من الزمباع و 185 كغ من المشمش و 28.كغ بروكلو و610 كغ كرمب و10 كغ خس بسوق الجملة بمدينة جندوبة خلال حملة مراقبة و هي مواد غير صالحة للاستهلاك هذا و قد تم تحرير محاضر في الغرض و سيتم اتلاف المحجوزات بعد الحصول على اذن من رئيس محكمة الناحية بجندوبة .