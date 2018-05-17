جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك

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جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم السلطاني:
تم اليوم الخميس خلال حملة مراقبة صحية بسوق الجملة بجندوبة حجز كمية هامة من الخضر و الغلال غير صالحة للاستهلاك .
و أكد رئيس المصلحة الجهوية لحفظ الوسط الصحي وحماية المحيط بالادارة الجهوية للصحة بجندوبة الحبيب خذايرية انه و تزامنا مع اليوم الأول من شهر رمضان تم حجز 2740 كغ من البطاطا و165 كغ من الزمباع و 185 كغ من المشمش و 28.كغ بروكلو و610 كغ كرمب و10 كغ خس بسوق الجملة بمدينة جندوبة خلال حملة مراقبة و هي مواد غير صالحة للاستهلاك هذا و قد تم تحرير محاضر في الغرض و سيتم اتلاف المحجوزات بعد الحصول على اذن من رئيس محكمة الناحية بجندوبة .
جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم السلطاني:
تم اليوم الخميس خلال حملة مراقبة صحية بسوق الجملة بجندوبة حجز كمية هامة من الخضر و الغلال غير صالحة للاستهلاك .
و أكد رئيس المصلحة الجهوية لحفظ الوسط الصحي وحماية المحيط بالادارة الجهوية للصحة بجندوبة الحبيب خذايرية انه و تزامنا مع اليوم الأول من شهر رمضان تم حجز 2740 كغ من البطاطا و165 كغ من الزمباع و 185 كغ من المشمش و 28.كغ بروكلو و610 كغ كرمب و10 كغ خس بسوق الجملة بمدينة جندوبة خلال حملة مراقبة و هي مواد غير صالحة للاستهلاك هذا و قد تم تحرير محاضر في الغرض و سيتم اتلاف المحجوزات بعد الحصول على اذن من رئيس محكمة الناحية بجندوبة .
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018