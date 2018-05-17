تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول

تشارك تونس غدا الجمعة في أشغال القمة الإسلامية الاستثنائية التي دعت تركيا إلى عقدها بإسطنبول وستخصص لبحث التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، وما شهدته المنطقة من تصعيد غير مسبوق مع سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وستكون هذه القمة الاستثنائية التي تنعقد بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الحالي للقمة الإسلامية، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس، مناسبة للتأكيد مجددا على تضامن تونس التام مع الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها إلى جانبه في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

كما ستمثل فرصة للدعوة إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات ذات الصلة، التي تؤكّد على أنّ وضع المدينة يتمّ بحثه في مفاوضات الحلّ النهائي.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كلّف وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي صباح اليوم بتمثيل تونس في القمّة الإسلامية الإستثنائية، التي دعت تركيا إلى عقدها بإسطنبول يوم 18 ماي الجاري، لبحث التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

يذكر أن الأحداث الأخيرة التي اندلعت في غزة، بالتزامن مع تخليد الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية وإنشاء دولة إسرائيل، وإعلان الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة مئات آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وات