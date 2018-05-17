تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول

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تشارك تونس غدا الجمعة في أشغال القمة الإسلامية الاستثنائية التي دعت تركيا إلى عقدها بإسطنبول وستخصص لبحث التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، وما شهدته المنطقة من تصعيد غير مسبوق مع سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وستكون هذه القمة الاستثنائية التي تنعقد بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الحالي للقمة الإسلامية، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس، مناسبة للتأكيد مجددا على تضامن تونس التام مع الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها إلى جانبه في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
كما ستمثل فرصة للدعوة إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات ذات الصلة، التي تؤكّد على أنّ وضع المدينة يتمّ بحثه في مفاوضات الحلّ النهائي.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كلّف وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي صباح اليوم بتمثيل تونس في القمّة الإسلامية الإستثنائية، التي دعت تركيا إلى عقدها بإسطنبول يوم 18 ماي الجاري، لبحث التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
يذكر أن الأحداث الأخيرة التي اندلعت في غزة، بالتزامن مع تخليد الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية وإنشاء دولة إسرائيل، وإعلان الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة مئات آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
تشارك تونس غدا الجمعة في أشغال القمة الإسلامية الاستثنائية التي دعت تركيا إلى عقدها بإسطنبول وستخصص لبحث التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، وما شهدته المنطقة من تصعيد غير مسبوق مع سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وستكون هذه القمة الاستثنائية التي تنعقد بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الحالي للقمة الإسلامية، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس، مناسبة للتأكيد مجددا على تضامن تونس التام مع الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها إلى جانبه في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
كما ستمثل فرصة للدعوة إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات ذات الصلة، التي تؤكّد على أنّ وضع المدينة يتمّ بحثه في مفاوضات الحلّ النهائي.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كلّف وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي صباح اليوم بتمثيل تونس في القمّة الإسلامية الإستثنائية، التي دعت تركيا إلى عقدها بإسطنبول يوم 18 ماي الجاري، لبحث التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
يذكر أن الأحداث الأخيرة التي اندلعت في غزة، بالتزامن مع تخليد الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية وإنشاء دولة إسرائيل، وإعلان الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة مئات آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018