رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 ماي 2018 تمكنت دوريتا فرقة الشرطة العدلية ومركز الأمن الوطني برأس الجبل من القبض على 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و44 سنة وحجزت لديهم 24 قطعة من مخدّر القنب الهندي "زطلة" و04 دراجات نارية ومبلغ مالي قدره 100 دينار متأت من تجارة المخدّرات بعد مداهمة وكر كانوا قد أعدوه لترويج المخدّرات بغابة "الخباط" برأس الجبل.

وتمّ الإحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدّرة".