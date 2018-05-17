رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 ماي 2018 تمكنت دوريتا فرقة الشرطة العدلية ومركز الأمن الوطني برأس الجبل من القبض على 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و44 سنة وحجزت لديهم 24 قطعة من مخدّر القنب الهندي "زطلة" و04 دراجات نارية ومبلغ مالي قدره 100 دينار متأت من تجارة المخدّرات بعد مداهمة وكر كانوا قد أعدوه لترويج المخدّرات بغابة "الخباط" برأس الجبل.
وتمّ الإحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدّرة".
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 ماي 2018 تمكنت دوريتا فرقة الشرطة العدلية ومركز الأمن الوطني برأس الجبل من القبض على 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و44 سنة وحجزت لديهم 24 قطعة من مخدّر القنب الهندي "زطلة" و04 دراجات نارية ومبلغ مالي قدره 100 دينار متأت من تجارة المخدّرات بعد مداهمة وكر كانوا قد أعدوه لترويج المخدّرات بغابة "الخباط" برأس الجبل.
وتمّ الإحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدّرة".
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018
-
12:27العاصمة: القبض على عامل بإحدى الوزارات من أجل الارتشاء
17 ماي 2018
-
12:16ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
17 ماي 2018
-
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018