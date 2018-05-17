الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 17 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
الأولى
صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018 | 14:08

نشرت تقارير صحفية بريطانية معلومات جديدة حول ما وصفته بـ"الوثائق الممنوعة والمحظورة" المتعلقة بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الحكومة البريطانية تسعى بكل قوة لإيقاف ومنع أي محاولات للإفراج عن وثائق "سرية" تفضح العلاقات المشبوهة مع القذافي.

وكان فريق من المحامين قد طالبوا الحكومة البريطانية بالإفراج عن الوثائق بموجب قانون حرية المعلومات، بعد تحجج الحكومة أكثر من مرة بحساسية الملفات وتعلقها بالأمن القومي.

ويأتي الطلب بعد أيام من تقديم رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي  اعتذارا رسميا إلى عبد الحكيم بلحاج وزوجته الحامل حينها، فاطمة بودشار، على خلفية اختطافهما ونقلهما إلى سجون العقيد الليبي، معمر القذافي، عام 2004.

وأعلن النائب العام البريطاني، جيرمي رايت، في خطاب أمام مجلس العموم البريطاني أن ماي قررت صرف تعويض إلى فاطمة بودشر يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

ورفع الفريق القانوني دعوى قضائية، باسم نايجل آشتون، أستاذ التاريخ الدولي في كلية لندن للاقتصاد، لضرورة أن يتم تسليم كافة الوثائق السرية المتعلقة بالعلاقات مع القذافي إلى الرأي العام، لعرض كافة الحقائق أمام الشعب.

ورفض الفريق القانوني لرئيسة الحكومة البريطانية الطلبات، وأشاروا إلى أن إخفائها يأتي تحت بند أسرار الأمن القومي والحفاظ على العلاقات الدولية.

وطلبت الدعوى القضائية عرض نسخة كاملة من كافة ملفات "داونينغ ستريت" التي غطت الفترة من تجفير لوكربي" ديسمبر 1988 والثورة التي أطاحت بالقذافي عام 2011.وسعت الحكومة إلى تضييق الطلب ليشمل فقط الأعوام من 1990 حتى 2002.

ومن المتوقع أن يظهر في الوثائق "المحظورة" معلومات حول استغلال القذافي بريطانية لتنفيذ عمليات استخباراتية "قذرة" مثل عملية بلحاج وزوجته.

كما تظهر وثائق أخرى استخدام ضباط "المكتب السادس" طالبي اللجوء الليبيين والمواطنين الليبين حاملي الجنسية البريطانية، وتوجيه تهديدات لهم لمصلحة القذافي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الحكومة البريطانية لا تسعى أن تظهر أدلة جديدة تظهر أنشطة "غير مشروعة"، حتى لو كانت لحكومة غير حكومتها، خاصة وأن ذلك سيشكل إحراجا سياسيا كبيرا لكل بريطانيا.

من جانبه، رفض مكتب تيريزا ماي، التعليق على تلك الأنباء.وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى علاقات القذافي "السرية" مع عدد من قادة أوروبا وأمريكا، كان أبرزهم تقارير تحدثت عن علاقات جمعت بينه وبين توني بلير ونيكولا ساركوزي.وخضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لتحقيق رسمي بعد توجيه اتهامات إليه بمزاعم تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.

تقرؤون أيضا
تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018 السّاعة 14:53
تشارك تونس غدا الجمعة في أشغال القمة الإسلامية الاستثنائية التي دعت تركيا إلى عقدها بإسطنبول وستخصص لبحث...
المزيد >>
رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018 السّاعة 14:39
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 ماي 2018 تمكنت دوريتا فرقة الشرطة...
المزيد >>
توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018 السّاعة 14:25
شهدت جلسة الاستماع، المخصصة لوزير العدل غازي الجريبي اليوم الخميس صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ،...
المزيد >>
صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018 السّاعة 14:08
نشرت تقارير صحفية بريطانية معلومات جديدة حول ما وصفته بـ"الوثائق الممنوعة والمحظورة" المتعلقة بالعقيد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018 | 14:08

نشرت تقارير صحفية بريطانية معلومات جديدة حول ما وصفته بـ"الوثائق الممنوعة والمحظورة" المتعلقة بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الحكومة البريطانية تسعى بكل قوة لإيقاف ومنع أي محاولات للإفراج عن وثائق "سرية" تفضح العلاقات المشبوهة مع القذافي.

وكان فريق من المحامين قد طالبوا الحكومة البريطانية بالإفراج عن الوثائق بموجب قانون حرية المعلومات، بعد تحجج الحكومة أكثر من مرة بحساسية الملفات وتعلقها بالأمن القومي.

ويأتي الطلب بعد أيام من تقديم رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي  اعتذارا رسميا إلى عبد الحكيم بلحاج وزوجته الحامل حينها، فاطمة بودشار، على خلفية اختطافهما ونقلهما إلى سجون العقيد الليبي، معمر القذافي، عام 2004.

وأعلن النائب العام البريطاني، جيرمي رايت، في خطاب أمام مجلس العموم البريطاني أن ماي قررت صرف تعويض إلى فاطمة بودشر يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

ورفع الفريق القانوني دعوى قضائية، باسم نايجل آشتون، أستاذ التاريخ الدولي في كلية لندن للاقتصاد، لضرورة أن يتم تسليم كافة الوثائق السرية المتعلقة بالعلاقات مع القذافي إلى الرأي العام، لعرض كافة الحقائق أمام الشعب.

ورفض الفريق القانوني لرئيسة الحكومة البريطانية الطلبات، وأشاروا إلى أن إخفائها يأتي تحت بند أسرار الأمن القومي والحفاظ على العلاقات الدولية.

وطلبت الدعوى القضائية عرض نسخة كاملة من كافة ملفات "داونينغ ستريت" التي غطت الفترة من تجفير لوكربي" ديسمبر 1988 والثورة التي أطاحت بالقذافي عام 2011.وسعت الحكومة إلى تضييق الطلب ليشمل فقط الأعوام من 1990 حتى 2002.

ومن المتوقع أن يظهر في الوثائق "المحظورة" معلومات حول استغلال القذافي بريطانية لتنفيذ عمليات استخباراتية "قذرة" مثل عملية بلحاج وزوجته.

كما تظهر وثائق أخرى استخدام ضباط "المكتب السادس" طالبي اللجوء الليبيين والمواطنين الليبين حاملي الجنسية البريطانية، وتوجيه تهديدات لهم لمصلحة القذافي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الحكومة البريطانية لا تسعى أن تظهر أدلة جديدة تظهر أنشطة "غير مشروعة"، حتى لو كانت لحكومة غير حكومتها، خاصة وأن ذلك سيشكل إحراجا سياسيا كبيرا لكل بريطانيا.

من جانبه، رفض مكتب تيريزا ماي، التعليق على تلك الأنباء.وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى علاقات القذافي "السرية" مع عدد من قادة أوروبا وأمريكا، كان أبرزهم تقارير تحدثت عن علاقات جمعت بينه وبين توني بلير ونيكولا ساركوزي.وخضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لتحقيق رسمي بعد توجيه اتهامات إليه بمزاعم تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.

تقرؤون أيضا
تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018 السّاعة 14:53
تشارك تونس غدا الجمعة في أشغال القمة الإسلامية الاستثنائية التي دعت تركيا إلى عقدها بإسطنبول وستخصص لبحث...
المزيد >>
رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018 السّاعة 14:39
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 ماي 2018 تمكنت دوريتا فرقة الشرطة...
المزيد >>
توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018 السّاعة 14:25
شهدت جلسة الاستماع، المخصصة لوزير العدل غازي الجريبي اليوم الخميس صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ،...
المزيد >>
صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018 السّاعة 14:08
نشرت تقارير صحفية بريطانية معلومات جديدة حول ما وصفته بـ"الوثائق الممنوعة والمحظورة" المتعلقة بالعقيد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
﻿