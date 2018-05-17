صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة

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نشرت تقارير صحفية بريطانية معلومات جديدة حول ما وصفته بـ"الوثائق الممنوعة والمحظورة" المتعلقة بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الحكومة البريطانية تسعى بكل قوة لإيقاف ومنع أي محاولات للإفراج عن وثائق "سرية" تفضح العلاقات المشبوهة مع القذافي.
وكان فريق من المحامين قد طالبوا الحكومة البريطانية بالإفراج عن الوثائق بموجب قانون حرية المعلومات، بعد تحجج الحكومة أكثر من مرة بحساسية الملفات وتعلقها بالأمن القومي.
ويأتي الطلب بعد أيام من تقديم رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي اعتذارا رسميا إلى عبد الحكيم بلحاج وزوجته الحامل حينها، فاطمة بودشار، على خلفية اختطافهما ونقلهما إلى سجون العقيد الليبي، معمر القذافي، عام 2004.
وأعلن النائب العام البريطاني، جيرمي رايت، في خطاب أمام مجلس العموم البريطاني أن ماي قررت صرف تعويض إلى فاطمة بودشر يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.
ورفع الفريق القانوني دعوى قضائية، باسم نايجل آشتون، أستاذ التاريخ الدولي في كلية لندن للاقتصاد، لضرورة أن يتم تسليم كافة الوثائق السرية المتعلقة بالعلاقات مع القذافي إلى الرأي العام، لعرض كافة الحقائق أمام الشعب.
ورفض الفريق القانوني لرئيسة الحكومة البريطانية الطلبات، وأشاروا إلى أن إخفائها يأتي تحت بند أسرار الأمن القومي والحفاظ على العلاقات الدولية.
وطلبت الدعوى القضائية عرض نسخة كاملة من كافة ملفات "داونينغ ستريت" التي غطت الفترة من تجفير لوكربي" ديسمبر 1988 والثورة التي أطاحت بالقذافي عام 2011.وسعت الحكومة إلى تضييق الطلب ليشمل فقط الأعوام من 1990 حتى 2002.
ومن المتوقع أن يظهر في الوثائق "المحظورة" معلومات حول استغلال القذافي بريطانية لتنفيذ عمليات استخباراتية "قذرة" مثل عملية بلحاج وزوجته.
كما تظهر وثائق أخرى استخدام ضباط "المكتب السادس" طالبي اللجوء الليبيين والمواطنين الليبين حاملي الجنسية البريطانية، وتوجيه تهديدات لهم لمصلحة القذافي.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الحكومة البريطانية لا تسعى أن تظهر أدلة جديدة تظهر أنشطة "غير مشروعة"، حتى لو كانت لحكومة غير حكومتها، خاصة وأن ذلك سيشكل إحراجا سياسيا كبيرا لكل بريطانيا.
من جانبه، رفض مكتب تيريزا ماي، التعليق على تلك الأنباء.وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى علاقات القذافي "السرية" مع عدد من قادة أوروبا وأمريكا، كان أبرزهم تقارير تحدثت عن علاقات جمعت بينه وبين توني بلير ونيكولا ساركوزي.وخضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لتحقيق رسمي بعد توجيه اتهامات إليه بمزاعم تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.
نشرت تقارير صحفية بريطانية معلومات جديدة حول ما وصفته بـ"الوثائق الممنوعة والمحظورة" المتعلقة بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الحكومة البريطانية تسعى بكل قوة لإيقاف ومنع أي محاولات للإفراج عن وثائق "سرية" تفضح العلاقات المشبوهة مع القذافي.
وكان فريق من المحامين قد طالبوا الحكومة البريطانية بالإفراج عن الوثائق بموجب قانون حرية المعلومات، بعد تحجج الحكومة أكثر من مرة بحساسية الملفات وتعلقها بالأمن القومي.
ويأتي الطلب بعد أيام من تقديم رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي اعتذارا رسميا إلى عبد الحكيم بلحاج وزوجته الحامل حينها، فاطمة بودشار، على خلفية اختطافهما ونقلهما إلى سجون العقيد الليبي، معمر القذافي، عام 2004.
وأعلن النائب العام البريطاني، جيرمي رايت، في خطاب أمام مجلس العموم البريطاني أن ماي قررت صرف تعويض إلى فاطمة بودشر يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.
ورفع الفريق القانوني دعوى قضائية، باسم نايجل آشتون، أستاذ التاريخ الدولي في كلية لندن للاقتصاد، لضرورة أن يتم تسليم كافة الوثائق السرية المتعلقة بالعلاقات مع القذافي إلى الرأي العام، لعرض كافة الحقائق أمام الشعب.
ورفض الفريق القانوني لرئيسة الحكومة البريطانية الطلبات، وأشاروا إلى أن إخفائها يأتي تحت بند أسرار الأمن القومي والحفاظ على العلاقات الدولية.
وطلبت الدعوى القضائية عرض نسخة كاملة من كافة ملفات "داونينغ ستريت" التي غطت الفترة من تجفير لوكربي" ديسمبر 1988 والثورة التي أطاحت بالقذافي عام 2011.وسعت الحكومة إلى تضييق الطلب ليشمل فقط الأعوام من 1990 حتى 2002.
ومن المتوقع أن يظهر في الوثائق "المحظورة" معلومات حول استغلال القذافي بريطانية لتنفيذ عمليات استخباراتية "قذرة" مثل عملية بلحاج وزوجته.
كما تظهر وثائق أخرى استخدام ضباط "المكتب السادس" طالبي اللجوء الليبيين والمواطنين الليبين حاملي الجنسية البريطانية، وتوجيه تهديدات لهم لمصلحة القذافي.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الحكومة البريطانية لا تسعى أن تظهر أدلة جديدة تظهر أنشطة "غير مشروعة"، حتى لو كانت لحكومة غير حكومتها، خاصة وأن ذلك سيشكل إحراجا سياسيا كبيرا لكل بريطانيا.
من جانبه، رفض مكتب تيريزا ماي، التعليق على تلك الأنباء.وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى علاقات القذافي "السرية" مع عدد من قادة أوروبا وأمريكا، كان أبرزهم تقارير تحدثت عن علاقات جمعت بينه وبين توني بلير ونيكولا ساركوزي.وخضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لتحقيق رسمي بعد توجيه اتهامات إليه بمزاعم تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
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-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
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-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018
-
12:27العاصمة: القبض على عامل بإحدى الوزارات من أجل الارتشاء
17 ماي 2018
-
12:16ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
17 ماي 2018
-
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018