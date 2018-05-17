ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون

أعلن الحارس المخضرم، جانلويجي بوفون، اليوم الخميس، رحيله عن يوفنتوس الإيطالي، الصيف المقبل، مشيرًا إلى إمكانية مواصلة اللعب، بعد تلقيه بعض العروض المهمة.

ووفقا لصحيفة توتو سبورت، فإن ريال مدريد الإسباني، يهتم بالحصول على خدمات صاحب الـ 40 عاما، للمنافسة الموسم المقبل، على مكان في التشكيلة الأساسية للملكي، مع الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بوفون قد يكون الحل الأسهل لريال مدريد، في ظل صعوبة التعاقد، مع ديفيد دي خيا، من مانشستر يونايتد، مع العلم أن بوفون، محل اهتمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

من ناحية أخرى، ووفقا لشبكة بريميوم سبورت، فإن بوفون مطلوب في ليفربول الإنجليزي، والذي يبحث عن حارس جديد، لمنافسة لوريس كاريوس، في ظل التقارير التي تتحدث عن قرب رحيل سيمون مينوليه.

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المصدر: كووورة