ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون

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أعلن الحارس المخضرم، جانلويجي بوفون، اليوم الخميس، رحيله عن يوفنتوس الإيطالي، الصيف المقبل، مشيرًا إلى إمكانية مواصلة اللعب، بعد تلقيه بعض العروض المهمة.
ووفقا لصحيفة توتو سبورت، فإن ريال مدريد الإسباني، يهتم بالحصول على خدمات صاحب الـ 40 عاما، للمنافسة الموسم المقبل، على مكان في التشكيلة الأساسية للملكي، مع الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس.
وأشارت الصحيفة، إلى أن بوفون قد يكون الحل الأسهل لريال مدريد، في ظل صعوبة التعاقد، مع ديفيد دي خيا، من مانشستر يونايتد، مع العلم أن بوفون، محل اهتمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.
من ناحية أخرى، ووفقا لشبكة بريميوم سبورت، فإن بوفون مطلوب في ليفربول الإنجليزي، والذي يبحث عن حارس جديد، لمنافسة لوريس كاريوس، في ظل التقارير التي تتحدث عن قرب رحيل سيمون مينوليه.
شاهد أيضًا: هلا مونديال.. سجين يرفع كأس العالم.. وعلاقة غرامية تطيح برونالدو
أعلن الحارس المخضرم، جانلويجي بوفون، اليوم الخميس، رحيله عن يوفنتوس الإيطالي، الصيف المقبل، مشيرًا إلى إمكانية مواصلة اللعب، بعد تلقيه بعض العروض المهمة.
ووفقا لصحيفة توتو سبورت، فإن ريال مدريد الإسباني، يهتم بالحصول على خدمات صاحب الـ 40 عاما، للمنافسة الموسم المقبل، على مكان في التشكيلة الأساسية للملكي، مع الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس.
وأشارت الصحيفة، إلى أن بوفون قد يكون الحل الأسهل لريال مدريد، في ظل صعوبة التعاقد، مع ديفيد دي خيا، من مانشستر يونايتد، مع العلم أن بوفون، محل اهتمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.
من ناحية أخرى، ووفقا لشبكة بريميوم سبورت، فإن بوفون مطلوب في ليفربول الإنجليزي، والذي يبحث عن حارس جديد، لمنافسة لوريس كاريوس، في ظل التقارير التي تتحدث عن قرب رحيل سيمون مينوليه.
شاهد أيضًا: هلا مونديال.. سجين يرفع كأس العالم.. وعلاقة غرامية تطيح برونالدو
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018
-
12:27العاصمة: القبض على عامل بإحدى الوزارات من أجل الارتشاء
17 ماي 2018
-
12:16ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
17 ماي 2018
-
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018