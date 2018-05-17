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يوم الخميس 17 ماي 2018
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عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
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الأولى
عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018 | 13:29

مكتب القيروان – الشروق اون لاين – جمال الدين الذهبي:

نجحت دورية أمنية تابعة لمركز الحرس الوطني بعين جلولة من ولاية القيروان اليوم الخميس  وبفضل كمين محكم في مستوى مفترق سيدي عبد الله  في  الإطاحة  بشاب عمره  28 سنة  كان على متن سيارة أجرة  انطلقت من مدينة عين جلولة باتجاه مدينة القيروان . وبإخضاعه للتفتيش عثر الأعوان بحوزته على  11 ورقة نقدية مزيفة من فئة 50 د كان  ينوي تصريفها في الأسواق.

 وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذنت  بالاحتفاظ به  لمباشرة الأبحاث معه وعرضه لاحقا على أنظار العدالة.

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عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018 | 13:29

مكتب القيروان – الشروق اون لاين – جمال الدين الذهبي:

نجحت دورية أمنية تابعة لمركز الحرس الوطني بعين جلولة من ولاية القيروان اليوم الخميس  وبفضل كمين محكم في مستوى مفترق سيدي عبد الله  في  الإطاحة  بشاب عمره  28 سنة  كان على متن سيارة أجرة  انطلقت من مدينة عين جلولة باتجاه مدينة القيروان . وبإخضاعه للتفتيش عثر الأعوان بحوزته على  11 ورقة نقدية مزيفة من فئة 50 د كان  ينوي تصريفها في الأسواق.

 وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذنت  بالاحتفاظ به  لمباشرة الأبحاث معه وعرضه لاحقا على أنظار العدالة.

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رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018 السّاعة 14:39
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 ماي 2018 تمكنت دوريتا فرقة الشرطة...
المزيد >>
توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018 السّاعة 14:25
شهدت جلسة الاستماع، المخصصة لوزير العدل غازي الجريبي اليوم الخميس صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ،...
المزيد >>
صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018 السّاعة 14:08
نشرت تقارير صحفية بريطانية معلومات جديدة حول ما وصفته بـ"الوثائق الممنوعة والمحظورة" المتعلقة بالعقيد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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