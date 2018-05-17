عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا

مكتب القيروان – الشروق اون لاين – جمال الدين الذهبي:

نجحت دورية أمنية تابعة لمركز الحرس الوطني بعين جلولة من ولاية القيروان اليوم الخميس وبفضل كمين محكم في مستوى مفترق سيدي عبد الله في الإطاحة بشاب عمره 28 سنة كان على متن سيارة أجرة انطلقت من مدينة عين جلولة باتجاه مدينة القيروان . وبإخضاعه للتفتيش عثر الأعوان بحوزته على 11 ورقة نقدية مزيفة من فئة 50 د كان ينوي تصريفها في الأسواق.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به لمباشرة الأبحاث معه وعرضه لاحقا على أنظار العدالة.