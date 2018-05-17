عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا

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مكتب القيروان – الشروق اون لاين – جمال الدين الذهبي:
نجحت دورية أمنية تابعة لمركز الحرس الوطني بعين جلولة من ولاية القيروان اليوم الخميس وبفضل كمين محكم في مستوى مفترق سيدي عبد الله في الإطاحة بشاب عمره 28 سنة كان على متن سيارة أجرة انطلقت من مدينة عين جلولة باتجاه مدينة القيروان . وبإخضاعه للتفتيش عثر الأعوان بحوزته على 11 ورقة نقدية مزيفة من فئة 50 د كان ينوي تصريفها في الأسواق.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به لمباشرة الأبحاث معه وعرضه لاحقا على أنظار العدالة.
مكتب القيروان – الشروق اون لاين – جمال الدين الذهبي:
نجحت دورية أمنية تابعة لمركز الحرس الوطني بعين جلولة من ولاية القيروان اليوم الخميس وبفضل كمين محكم في مستوى مفترق سيدي عبد الله في الإطاحة بشاب عمره 28 سنة كان على متن سيارة أجرة انطلقت من مدينة عين جلولة باتجاه مدينة القيروان . وبإخضاعه للتفتيش عثر الأعوان بحوزته على 11 ورقة نقدية مزيفة من فئة 50 د كان ينوي تصريفها في الأسواق.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به لمباشرة الأبحاث معه وعرضه لاحقا على أنظار العدالة.
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018
-
12:27العاصمة: القبض على عامل بإحدى الوزارات من أجل الارتشاء
17 ماي 2018
-
12:16ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
17 ماي 2018
-
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018