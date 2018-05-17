التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج

أفادت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ لها اليوم الخميس 17 ماي 2018، أنه تم التمديد في آجال التسجيل بالنسبة لكافة الراغبين في أداء مناسك الحج ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج لموسم 2018 -1439هجري، إلى غاية يوم 18 جوان القادم.

وكان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أفاد خلال ندوة صحفية يوم 10 ماي الحالي بأن عدد مطالب الترشح للحج لهذه السنة بلغ 236 ألف مطلب، تم قبول مطالب 10892 حاجا مقابل 10374 سنة 2017.

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