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يوم الخميس 17 ماي 2018
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التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
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الأولى
التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018 | 13:10

أفادت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ لها اليوم الخميس 17 ماي 2018، أنه تم التمديد في آجال التسجيل بالنسبة لكافة الراغبين في أداء مناسك الحج ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج لموسم 2018 -1439هجري، إلى غاية يوم 18 جوان القادم.

وكان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أفاد خلال ندوة صحفية يوم 10 ماي الحالي بأن عدد مطالب الترشح للحج لهذه السنة بلغ 236 ألف مطلب، تم قبول مطالب 10892 حاجا مقابل 10374 سنة 2017.

وات
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التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018 | 13:10

أفادت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ لها اليوم الخميس 17 ماي 2018، أنه تم التمديد في آجال التسجيل بالنسبة لكافة الراغبين في أداء مناسك الحج ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج لموسم 2018 -1439هجري، إلى غاية يوم 18 جوان القادم.

وكان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أفاد خلال ندوة صحفية يوم 10 ماي الحالي بأن عدد مطالب الترشح للحج لهذه السنة بلغ 236 ألف مطلب، تم قبول مطالب 10892 حاجا مقابل 10374 سنة 2017.

وات
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رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018 السّاعة 14:39
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 ماي 2018 تمكنت دوريتا فرقة الشرطة...
المزيد >>
توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018 السّاعة 14:25
شهدت جلسة الاستماع، المخصصة لوزير العدل غازي الجريبي اليوم الخميس صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ،...
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17 ماي 2018 السّاعة 14:08
نشرت تقارير صحفية بريطانية معلومات جديدة حول ما وصفته بـ"الوثائق الممنوعة والمحظورة" المتعلقة بالعقيد...
المزيد >>
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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