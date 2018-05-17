التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج

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أفادت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ لها اليوم الخميس 17 ماي 2018، أنه تم التمديد في آجال التسجيل بالنسبة لكافة الراغبين في أداء مناسك الحج ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج لموسم 2018 -1439هجري، إلى غاية يوم 18 جوان القادم.
وكان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أفاد خلال ندوة صحفية يوم 10 ماي الحالي بأن عدد مطالب الترشح للحج لهذه السنة بلغ 236 ألف مطلب، تم قبول مطالب 10892 حاجا مقابل 10374 سنة 2017.
أفادت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ لها اليوم الخميس 17 ماي 2018، أنه تم التمديد في آجال التسجيل بالنسبة لكافة الراغبين في أداء مناسك الحج ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج لموسم 2018 -1439هجري، إلى غاية يوم 18 جوان القادم.
وكان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أفاد خلال ندوة صحفية يوم 10 ماي الحالي بأن عدد مطالب الترشح للحج لهذه السنة بلغ 236 ألف مطلب، تم قبول مطالب 10892 حاجا مقابل 10374 سنة 2017.
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018
-
12:27العاصمة: القبض على عامل بإحدى الوزارات من أجل الارتشاء
17 ماي 2018
-
12:16ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
17 ماي 2018
-
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018