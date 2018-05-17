بتخفيضات تتراوح بين 15 و30 بالمائة: افتتاح 22 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بكامل ولايات الجمهورية

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الخميس خلال اشرافه على اشارة انطلاق خيمة من المنتج إلى المستهلك في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة عن إفتتاح 22 نقطه بيع من المنتج إلى المستهلك بكامل ولايات الجمهورية بتخفيضات تتراوح بين 15 و 30 بالمائة