اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كافة مربي الدواجن إلى ضرورة أن لا تتجاوز أسعار بيع منتوجات الدواجن على مستوى الإنتاج بالنسبة إلى البيض 180 مليما البيضة الواحدة وبالنسبة إلى دجاج اللحم :3600 مي الكيلوغرام الواحد.

وتأتي هذه الدعوة رغم الزيادة "المهولة" التي ما انفكت تسجلها أسعار الأعلاف والضغوطات التي يواجهها مربو الدواجن بسبب ارتفاع الكلفة لتجسد حرص الإتحاد على تجسيم روح التضامن والتكاتف ووعيه بمسؤوليته في المساهمة في تعديل أسعار منتوجات الدواجن بما يتلاءم مع المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي خاصة خلال شهر رمضان وفق بلاغ صادر الخميس عن الاتحاد.