تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على المركز 14 عالميا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس.

ويحتل المنتخب التونسي الذي يستعد لخوض نهائيات مونديال « روسيا 2018″ المركز الاول قاريا متقدما على السنيغال (28 عالميا) والكونغو الديمقراطية (38 عالميا) والمغرب (42 عالميا) ومصر (46 عالميا).

ومن جهته حافظ المنتخب البلجيكي منافس تونس في المونديال الروسي على المرتبة الثالثة (خلف المانيا المتصدرة والبرازيل الثانية) في حين جاءت انقلترا في المركز 13 وبنما 55 عالميا.

وفي ما يلي التصنيف الجديد الصادر اليوم:

1/ المانيا 1544

2/ البرازيل 1384

3/ بلجيكا 1346

4/ البرتغال 1306

5/ الارجنتين 1254

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13/ انقلترا 1040

14/ تونس 1012