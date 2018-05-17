العاصمة: القبض على عامل بإحدى الوزارات من أجل الارتشاء

تمكنت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة يوم 16 ماي 2018 من إلقاء القبض على شخص عمره 42 سنة قاطن تونس العاصمة عامل بإحدى الوزارات من أجل الإرتشاء.

وبتعميق التحرّيات تبيّن أن المعني تعمّد إيهام شخصين بأنه إطار سامي بإحدى الوزارات وأنه يمكن له التداخل لفائدتهما قصد إنتداب زوجة أحدهما للعمل بالوزارة مقابل تمكينه من مبلغ مالي قدره 16 ألف دينار تسلمه منهما على مرحلتين عن طريق حوالة بريديّة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.