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يوم الخميس 17 ماي 2018
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العاصمة: القبض على عامل بإحدى الوزارات من أجل الارتشاء
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الأولى
العاصمة: القبض على عامل بإحدى الوزارات من أجل الارتشاء
17 ماي 2018 | 12:27

تمكنت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة يوم 16 ماي 2018 من إلقاء القبض على شخص عمره 42 سنة قاطن تونس العاصمة عامل بإحدى الوزارات من أجل الإرتشاء.

وبتعميق التحرّيات تبيّن أن المعني تعمّد إيهام شخصين بأنه إطار سامي بإحدى الوزارات وأنه يمكن له التداخل لفائدتهما قصد إنتداب زوجة أحدهما للعمل بالوزارة مقابل تمكينه من مبلغ مالي قدره 16 ألف دينار تسلمه منهما على مرحلتين عن طريق حوالة بريديّة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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العاصمة: القبض على عامل بإحدى الوزارات من أجل الارتشاء
17 ماي 2018 | 12:27

تمكنت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة يوم 16 ماي 2018 من إلقاء القبض على شخص عمره 42 سنة قاطن تونس العاصمة عامل بإحدى الوزارات من أجل الإرتشاء.

وبتعميق التحرّيات تبيّن أن المعني تعمّد إيهام شخصين بأنه إطار سامي بإحدى الوزارات وأنه يمكن له التداخل لفائدتهما قصد إنتداب زوجة أحدهما للعمل بالوزارة مقابل تمكينه من مبلغ مالي قدره 16 ألف دينار تسلمه منهما على مرحلتين عن طريق حوالة بريديّة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018 السّاعة 14:39
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 ماي 2018 تمكنت دوريتا فرقة الشرطة...
المزيد >>
توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018 السّاعة 14:25
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17 ماي 2018 السّاعة 14:08
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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