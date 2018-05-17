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يوم الخميس 17 ماي 2018
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ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
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النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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السياسي
ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
17 ماي 2018 | 12:16

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 17 ماي 2018 بقصر قرطاج، يوسف الشاهد رئيس الحكومة.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد والمؤشرات الاقتصادية الأخيرة، إضافة لعرض حول برامج مختلف الأجهزة الحكومية للحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين خلال شهر رمضان المعظم ومقاومة الاحتكار والتهريب.

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السياسي
ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
17 ماي 2018 | 12:16

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 17 ماي 2018 بقصر قرطاج، يوسف الشاهد رئيس الحكومة.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد والمؤشرات الاقتصادية الأخيرة، إضافة لعرض حول برامج مختلف الأجهزة الحكومية للحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين خلال شهر رمضان المعظم ومقاومة الاحتكار والتهريب.

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17 ماي 2018 السّاعة 12:57
يتضمّن مشروع القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية والذي أحاله البرلمان امس...
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ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
17 ماي 2018 السّاعة 12:16
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم...
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على خلفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وسقوط عديد الشهداء والجرحى:البرلمان يدين القرار الأمريكي ويصدر...
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
وفقا لجدول الأعمال المتفق عليه من قبل الموقعين...
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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