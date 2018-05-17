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إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.المزيد >>
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ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 17 ماي 2018 بقصر قرطاج، يوسف الشاهد رئيس الحكومة.
وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد والمؤشرات الاقتصادية الأخيرة، إضافة لعرض حول برامج مختلف الأجهزة الحكومية للحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين خلال شهر رمضان المعظم ومقاومة الاحتكار والتهريب.
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ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 17 ماي 2018 بقصر قرطاج، يوسف الشاهد رئيس الحكومة.
وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد والمؤشرات الاقتصادية الأخيرة، إضافة لعرض حول برامج مختلف الأجهزة الحكومية للحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين خلال شهر رمضان المعظم ومقاومة الاحتكار والتهريب.
الأحكام الجديدة الواردة بمشروع القانون الخاص بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية
17 ماي 2018 السّاعة 12:57
يتضمّن مشروع القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية والذي أحاله البرلمان امس...المزيد >>
ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
17 ماي 2018 السّاعة 12:16
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم...المزيد >>
على خلفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وسقوط عديد الشهداء والجرحى:البرلمان يدين القرار الأمريكي ويصدر...
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
خصّص مجلس نواب الشعب أمس الجزء الأول من جلسته...المزيد >>
بعد حسم الاولويات:التغيير الحكومي...شامل أم جزئي؟
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
وفقا لجدول الأعمال المتفق عليه من قبل الموقعين...المزيد >>
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018
-
12:27العاصمة: القبض على عامل بإحدى الوزارات من أجل الارتشاء
17 ماي 2018
-
12:16ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
17 ماي 2018
-
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018
فاطمة بن عبد اللّه الكرّايبعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.المزيد >>
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