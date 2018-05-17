مونديال 2018: اعتماد تكنولوجيا جديدة تتيح لمدربي المنتخبات المشاركة دراسة وتحليل إحصائيات اللاعبين

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قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح لمدربي المنتخبات المشاركة في كأس العالم، التي ستحتضنها روسيا ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبل، باستخدام "الحاسوب اللوحي" أو ما يعرف بـ"البلانشيت".
وأفادت وكالة (سبوتنيك) الروسية، نقلا عن الموقع الرسمي للفيفا، أنه سيتم تقديم حواسيب لوحية لمدربي المنتخبات مع مجموعة من المعدات التقنية ،التي تسمح لهم بتحليل ودراسة إحصائيات اللاعبين.
وستشمل هذه المعدات التقنية مجموعة من الحواسيب ،التي ستجعل المدرب على تواصل دائم مع الأشخاص القائمين على تحليل بيانات اللاعبين ،بالإضافة لتواصلهم مع الجهاز التقني والصحافة.
وستتوفّر جميع ملاعب البطولة على جهازي كاميرا مخصصين للصحافة على مدرجات المشجعين، تتمثل مهمتهما في نقل البيانات المتعلقة باللاعبين وحركة الكرة لأشخاص مهمتهم تحليل البيانات وإرسالها للمدربين على شكل بيانات رقمية و إحصائيات، "الأمر الذي سيساعد المدرب على معرفة الأخطاء التي ارتكبها فريقه ومحاولة تفاديها".
كما ستتيح هذه التقنية للمحلل التواصل مع جهاز المدرب المساعد صوتيا وكتابيا عن طريق الدردشة، وفسح المجال للجهاز الإداري للمنتخبات مراجعة العديد من النقاط التحليلية بين شوطي المباراة في مستودع الملابس مع اللاعبين، بحسب الموقع الرسمي لـ"فيفا".
قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح لمدربي المنتخبات المشاركة في كأس العالم، التي ستحتضنها روسيا ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبل، باستخدام "الحاسوب اللوحي" أو ما يعرف بـ"البلانشيت".
وأفادت وكالة (سبوتنيك) الروسية، نقلا عن الموقع الرسمي للفيفا، أنه سيتم تقديم حواسيب لوحية لمدربي المنتخبات مع مجموعة من المعدات التقنية ،التي تسمح لهم بتحليل ودراسة إحصائيات اللاعبين.
وستشمل هذه المعدات التقنية مجموعة من الحواسيب ،التي ستجعل المدرب على تواصل دائم مع الأشخاص القائمين على تحليل بيانات اللاعبين ،بالإضافة لتواصلهم مع الجهاز التقني والصحافة.
وستتوفّر جميع ملاعب البطولة على جهازي كاميرا مخصصين للصحافة على مدرجات المشجعين، تتمثل مهمتهما في نقل البيانات المتعلقة باللاعبين وحركة الكرة لأشخاص مهمتهم تحليل البيانات وإرسالها للمدربين على شكل بيانات رقمية و إحصائيات، "الأمر الذي سيساعد المدرب على معرفة الأخطاء التي ارتكبها فريقه ومحاولة تفاديها".
كما ستتيح هذه التقنية للمحلل التواصل مع جهاز المدرب المساعد صوتيا وكتابيا عن طريق الدردشة، وفسح المجال للجهاز الإداري للمنتخبات مراجعة العديد من النقاط التحليلية بين شوطي المباراة في مستودع الملابس مع اللاعبين، بحسب الموقع الرسمي لـ"فيفا".
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018
-
12:27العاصمة: القبض على عامل بإحدى الوزارات من أجل الارتشاء
17 ماي 2018
-
12:16ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
17 ماي 2018
-
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018