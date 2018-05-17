مونديال 2018: اعتماد تكنولوجيا جديدة تتيح لمدربي المنتخبات المشاركة دراسة وتحليل إحصائيات اللاعبين

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح لمدربي المنتخبات المشاركة في كأس العالم، التي ستحتضنها روسيا ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبل، باستخدام "الحاسوب اللوحي" أو ما يعرف بـ"البلانشيت".

وأفادت وكالة (سبوتنيك) الروسية، نقلا عن الموقع الرسمي للفيفا، أنه سيتم تقديم حواسيب لوحية لمدربي المنتخبات مع مجموعة من المعدات التقنية ،التي تسمح لهم بتحليل ودراسة إحصائيات اللاعبين.

وستشمل هذه المعدات التقنية مجموعة من الحواسيب ،التي ستجعل المدرب على تواصل دائم مع الأشخاص القائمين على تحليل بيانات اللاعبين ،بالإضافة لتواصلهم مع الجهاز التقني والصحافة.

وستتوفّر جميع ملاعب البطولة على جهازي كاميرا مخصصين للصحافة على مدرجات المشجعين، تتمثل مهمتهما في نقل البيانات المتعلقة باللاعبين وحركة الكرة لأشخاص مهمتهم تحليل البيانات وإرسالها للمدربين على شكل بيانات رقمية و إحصائيات، "الأمر الذي سيساعد المدرب على معرفة الأخطاء التي ارتكبها فريقه ومحاولة تفاديها".

كما ستتيح هذه التقنية للمحلل التواصل مع جهاز المدرب المساعد صوتيا وكتابيا عن طريق الدردشة، وفسح المجال للجهاز الإداري للمنتخبات مراجعة العديد من النقاط التحليلية بين شوطي المباراة في مستودع الملابس مع اللاعبين، بحسب الموقع الرسمي لـ"فيفا".