علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي

تونس- الشروق اون لاين - منير الزوابي: قررت الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي اقالة حسين قندورة من رئاسة فرع كرة اليد وتكليف علي علولو بالإشراف على فريق أكابر كرة اليد في ما تبقى من الموسم الرياضي الحالي.

وكانت الهيئة التسييرية قد اصدرت بيانا في الغرض دون توضيح اسباب الاقالة مع العلم ان موسم فرع كرة اليد كان من أسوأ المواسم وغابت عنه الالقاب في كل الاصناف تقريبا.