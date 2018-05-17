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علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
تونس- الشروق اون لاين - منير الزوابي: قررت الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي اقالة حسين قندورة من رئاسة فرع كرة اليد وتكليف علي علولو بالإشراف على فريق أكابر كرة اليد في ما تبقى من الموسم الرياضي الحالي.
وكانت الهيئة التسييرية قد اصدرت بيانا في الغرض دون توضيح اسباب الاقالة مع العلم ان موسم فرع كرة اليد كان من أسوأ المواسم وغابت عنه الالقاب في كل الاصناف تقريبا.
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علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
تونس- الشروق اون لاين - منير الزوابي: قررت الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي اقالة حسين قندورة من رئاسة فرع كرة اليد وتكليف علي علولو بالإشراف على فريق أكابر كرة اليد في ما تبقى من الموسم الرياضي الحالي.
وكانت الهيئة التسييرية قد اصدرت بيانا في الغرض دون توضيح اسباب الاقالة مع العلم ان موسم فرع كرة اليد كان من أسوأ المواسم وغابت عنه الالقاب في كل الاصناف تقريبا.
تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018 السّاعة 14:53
تشارك تونس غدا الجمعة في أشغال القمة الإسلامية الاستثنائية التي دعت تركيا إلى عقدها بإسطنبول وستخصص لبحث...المزيد >>
رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018 السّاعة 14:39
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 ماي 2018 تمكنت دوريتا فرقة الشرطة...المزيد >>
توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018 السّاعة 14:25
شهدت جلسة الاستماع، المخصصة لوزير العدل غازي الجريبي اليوم الخميس صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ،...المزيد >>
صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018 السّاعة 14:08
نشرت تقارير صحفية بريطانية معلومات جديدة حول ما وصفته بـ"الوثائق الممنوعة والمحظورة" المتعلقة بالعقيد...المزيد >>
-
14:53تونس تشارك بأشغال القمة الإسلامية الاستثنائية باسطنبول
17 ماي 2018
-
14:39رأس الجبل: القبض على 4 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات
17 ماي 2018
-
14:25توتر بين نواب الائتلاف الحاكم وبقية نواب لجنة التشريع العام
17 ماي 2018
-
14:08صحيفة تتحدث عن وثائق القذافي "المحظورة" وما تفضحه من علاقات مشبوهة
17 ماي 2018
-
13:47ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
17 ماي 2018
-
13:29عين جلولة: القبض على شاب بحوزته اوراقا نقدية مزيفة من فئة خمسين دينارا
17 ماي 2018
-
13:10التمديد في آجال التسجيل ضمن قائمة حجاج مكفولي التونسيين بالخارج
17 ماي 2018
-
-
-
12:38اتحاد الفلاحة يحدد سقف بيع منتوجات الدواجن عند الإانتاج
17 ماي 2018
-
12:34تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الرابع عشر عالميا
17 ماي 2018
-
12:27العاصمة: القبض على عامل بإحدى الوزارات من أجل الارتشاء
17 ماي 2018
-
12:16ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
17 ماي 2018
-
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018
فاطمة بن عبد اللّه الكرّايبعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.المزيد >>
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