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يوم الخميس 17 ماي 2018
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200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
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الأولى
200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018 | 11:37

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اشرف صباح اليوم والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله عل حفل تسليم عدد من التجهيزات و المعدات لفائدة عدد من نوادي الشباب الريفي و دور الثقافة بهدف تحسين الخدمات لفائدة رواد هذه المؤسسات خاصة الشباب.

 وخصصت هذه التجهيزات لفائدة 18 مؤسسة شبابية و 12 مؤسسة تابعة لمندوبية الشؤون الثقافية بسيدي بوزيد.

وقد اشار محمد العماري دار الى ان هذه البادرة التي قام بها المجلس الجهوي من شانها ان تساهم في تطوير العمل بالمؤسسات الشبابية و كذلك المؤسسات الثقافية.

ويذكر ان الكلفة الجملية لهذه التجهيزات والمعدات حوالي 200 الف دينارا مرصودة من طرف المجلس الجهوي في اطار حرصه على تحسين الخدمات المقدم للشباب.

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200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018 | 11:37

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اشرف صباح اليوم والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله عل حفل تسليم عدد من التجهيزات و المعدات لفائدة عدد من نوادي الشباب الريفي و دور الثقافة بهدف تحسين الخدمات لفائدة رواد هذه المؤسسات خاصة الشباب.

 وخصصت هذه التجهيزات لفائدة 18 مؤسسة شبابية و 12 مؤسسة تابعة لمندوبية الشؤون الثقافية بسيدي بوزيد.

وقد اشار محمد العماري دار الى ان هذه البادرة التي قام بها المجلس الجهوي من شانها ان تساهم في تطوير العمل بالمؤسسات الشبابية و كذلك المؤسسات الثقافية.

ويذكر ان الكلفة الجملية لهذه التجهيزات والمعدات حوالي 200 الف دينارا مرصودة من طرف المجلس الجهوي في اطار حرصه على تحسين الخدمات المقدم للشباب.

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17 ماي 2018 السّاعة 11:56
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200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018 السّاعة 11:37
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اشرف صباح اليوم والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله عل حفل تسليم عدد من...
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إصدار أمر حكومي بالرائد الرسمي لإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع "مبادرون"
17 ماي 2018 السّاعة 11:12
أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها اليوم الخميس أن الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي...
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بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
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