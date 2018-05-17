200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اشرف صباح اليوم والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله عل حفل تسليم عدد من التجهيزات و المعدات لفائدة عدد من نوادي الشباب الريفي و دور الثقافة بهدف تحسين الخدمات لفائدة رواد هذه المؤسسات خاصة الشباب.

وخصصت هذه التجهيزات لفائدة 18 مؤسسة شبابية و 12 مؤسسة تابعة لمندوبية الشؤون الثقافية بسيدي بوزيد.

وقد اشار محمد العماري دار الى ان هذه البادرة التي قام بها المجلس الجهوي من شانها ان تساهم في تطوير العمل بالمؤسسات الشبابية و كذلك المؤسسات الثقافية.

ويذكر ان الكلفة الجملية لهذه التجهيزات والمعدات حوالي 200 الف دينارا مرصودة من طرف المجلس الجهوي في اطار حرصه على تحسين الخدمات المقدم للشباب.