200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية

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سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اشرف صباح اليوم والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله عل حفل تسليم عدد من التجهيزات و المعدات لفائدة عدد من نوادي الشباب الريفي و دور الثقافة بهدف تحسين الخدمات لفائدة رواد هذه المؤسسات خاصة الشباب.
وخصصت هذه التجهيزات لفائدة 18 مؤسسة شبابية و 12 مؤسسة تابعة لمندوبية الشؤون الثقافية بسيدي بوزيد.
وقد اشار محمد العماري دار الى ان هذه البادرة التي قام بها المجلس الجهوي من شانها ان تساهم في تطوير العمل بالمؤسسات الشبابية و كذلك المؤسسات الثقافية.
ويذكر ان الكلفة الجملية لهذه التجهيزات والمعدات حوالي 200 الف دينارا مرصودة من طرف المجلس الجهوي في اطار حرصه على تحسين الخدمات المقدم للشباب.
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اشرف صباح اليوم والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله عل حفل تسليم عدد من التجهيزات و المعدات لفائدة عدد من نوادي الشباب الريفي و دور الثقافة بهدف تحسين الخدمات لفائدة رواد هذه المؤسسات خاصة الشباب.
وخصصت هذه التجهيزات لفائدة 18 مؤسسة شبابية و 12 مؤسسة تابعة لمندوبية الشؤون الثقافية بسيدي بوزيد.
وقد اشار محمد العماري دار الى ان هذه البادرة التي قام بها المجلس الجهوي من شانها ان تساهم في تطوير العمل بالمؤسسات الشبابية و كذلك المؤسسات الثقافية.
ويذكر ان الكلفة الجملية لهذه التجهيزات والمعدات حوالي 200 الف دينارا مرصودة من طرف المجلس الجهوي في اطار حرصه على تحسين الخدمات المقدم للشباب.
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018
-
10:36تطاوين تفتتح تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة
17 ماي 2018
-
-
09:59استمرار انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أمريكا بسبب عاصفة
17 ماي 2018
-
09:45قدم: مونديال 2018 - توقيف 10 أشخاص خططوا للقيام بأعمال إرهابية
17 ماي 2018
-
09:23منوبة: معلم متّهم بالاعتداء بالعنف على تلميذ بمدرسة ابتدائية في الجديدة
17 ماي 2018
-
09:03السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في "قائمة الإرهاب"
17 ماي 2018
-
08:57للعام الثالث على التوالي: تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود
17 ماي 2018
-
08:375 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان
17 ماي 2018
-
-
07:27من القاهرة إلى طوكيو.. "انفجار مستمر" بأكبر مدن العالم
17 ماي 2018
-
07:05الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018
-
00:24ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018
-
00:04هند صبري تدشن حملة "شارك إفطارك" من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي
17 ماي 2018
-
23:47الصيام 18 ساعة.. كلمة السر للوقاية من أمراض خطيرة
16 ماي 2018