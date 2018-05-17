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يوم الخميس 17 ماي 2018
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إصدار أمر حكومي بالرائد الرسمي لإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع "مبادرون"
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الأولى
إصدار أمر حكومي بالرائد الرسمي لإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع "مبادرون"
17 ماي 2018 | 11:12

  أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها اليوم الخميس أن الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب مبادرون ويضبط تنظيمها وطرق سيرها قد صدر بالرائد الرسمي الأخير عدد 38 للجمهورية التونسية.

وستقوم هذه الوحدة التي حددت مهامها بستة سنوات حسب الاهداف بتنفيذ المشروع تحت الإشراف الفني للإدارة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لدعم حوكمة المشروع وضمان النجاعة والاستدامة لمخرجاته حسب نص البلاغ.

وأضافت الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع سيشمل في مرحلة أولى ولايات منوبة وجندوبة والقصرين والقيروان وصفاقس وفي مرحلته الثانية ولايتي قبلي وسليانة وقد تم اختيار هذه الولايات وفق معايير اجتماعية واقتصادية تتمثل خصوصا في الضعف الإقتصادي والإجتماعي للمنتفعين والتحديات المرتبطة بالإقصاء الإجتماعي والمهني وبإعتماد نسبة الفقر ومؤشر التنمية الجهوية.

وللإشارة كان مجلس النواب قد صادق خلال شهر فيفري الماضي على اتفاق قرض يتيح لتونس تعبئة 7ر52 مليون اورو (157 مليون دينار) من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدماج الإقتصادي للشباب مبادرون الذي يندرج في إطار خطة الحكومة للنهوض بالعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل ودعم الإندماج الإقتصادي والإجتماعي للفئات الهشة من خلال تعزيز فرص العمل اللائق لفائدة الشباب والفئات الأكثر حرمانا.

وسيتوجه المشروع بالأساس الى 10 آلاف شاب وشابة بين 18 و35 سنة من بين العائلات الفقيرة والشباب الجانحين والأمهات فاقدات السند العائلي والعاملين في القطاع غير المنظم والشباب ممن طالت بطالتهم والمسجلين بمكاتب التشغيل وسيتمتع المنتفعون بالمشروع على امتداد سنة بمنحة شهرية تتراوح بين 200 و300 دينار وخدمات المرافقة والإحاطة التي ستؤمنها جمعيات مختصة. "

 

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إصدار أمر حكومي بالرائد الرسمي لإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع "مبادرون"
17 ماي 2018 السّاعة 11:12
أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها اليوم الخميس أن الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
إصدار أمر حكومي بالرائد الرسمي لإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع "مبادرون"
17 ماي 2018 | 11:12

  أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها اليوم الخميس أن الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب مبادرون ويضبط تنظيمها وطرق سيرها قد صدر بالرائد الرسمي الأخير عدد 38 للجمهورية التونسية.

وستقوم هذه الوحدة التي حددت مهامها بستة سنوات حسب الاهداف بتنفيذ المشروع تحت الإشراف الفني للإدارة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لدعم حوكمة المشروع وضمان النجاعة والاستدامة لمخرجاته حسب نص البلاغ.

وأضافت الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع سيشمل في مرحلة أولى ولايات منوبة وجندوبة والقصرين والقيروان وصفاقس وفي مرحلته الثانية ولايتي قبلي وسليانة وقد تم اختيار هذه الولايات وفق معايير اجتماعية واقتصادية تتمثل خصوصا في الضعف الإقتصادي والإجتماعي للمنتفعين والتحديات المرتبطة بالإقصاء الإجتماعي والمهني وبإعتماد نسبة الفقر ومؤشر التنمية الجهوية.

وللإشارة كان مجلس النواب قد صادق خلال شهر فيفري الماضي على اتفاق قرض يتيح لتونس تعبئة 7ر52 مليون اورو (157 مليون دينار) من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدماج الإقتصادي للشباب مبادرون الذي يندرج في إطار خطة الحكومة للنهوض بالعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل ودعم الإندماج الإقتصادي والإجتماعي للفئات الهشة من خلال تعزيز فرص العمل اللائق لفائدة الشباب والفئات الأكثر حرمانا.

وسيتوجه المشروع بالأساس الى 10 آلاف شاب وشابة بين 18 و35 سنة من بين العائلات الفقيرة والشباب الجانحين والأمهات فاقدات السند العائلي والعاملين في القطاع غير المنظم والشباب ممن طالت بطالتهم والمسجلين بمكاتب التشغيل وسيتمتع المنتفعون بالمشروع على امتداد سنة بمنحة شهرية تتراوح بين 200 و300 دينار وخدمات المرافقة والإحاطة التي ستؤمنها جمعيات مختصة. "

 

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17 ماي 2018 السّاعة 11:56
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200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018 السّاعة 11:37
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اشرف صباح اليوم والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله عل حفل تسليم عدد من...
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إصدار أمر حكومي بالرائد الرسمي لإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع "مبادرون"
17 ماي 2018 السّاعة 11:12
أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها اليوم الخميس أن الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي...
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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