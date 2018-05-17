إصدار أمر حكومي بالرائد الرسمي لإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع "مبادرون"

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أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها اليوم الخميس أن الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب مبادرون ويضبط تنظيمها وطرق سيرها قد صدر بالرائد الرسمي الأخير عدد 38 للجمهورية التونسية.
وستقوم هذه الوحدة التي حددت مهامها بستة سنوات حسب الاهداف بتنفيذ المشروع تحت الإشراف الفني للإدارة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لدعم حوكمة المشروع وضمان النجاعة والاستدامة لمخرجاته حسب نص البلاغ.
وأضافت الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع سيشمل في مرحلة أولى ولايات منوبة وجندوبة والقصرين والقيروان وصفاقس وفي مرحلته الثانية ولايتي قبلي وسليانة وقد تم اختيار هذه الولايات وفق معايير اجتماعية واقتصادية تتمثل خصوصا في الضعف الإقتصادي والإجتماعي للمنتفعين والتحديات المرتبطة بالإقصاء الإجتماعي والمهني وبإعتماد نسبة الفقر ومؤشر التنمية الجهوية.
وللإشارة كان مجلس النواب قد صادق خلال شهر فيفري الماضي على اتفاق قرض يتيح لتونس تعبئة 7ر52 مليون اورو (157 مليون دينار) من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدماج الإقتصادي للشباب مبادرون الذي يندرج في إطار خطة الحكومة للنهوض بالعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل ودعم الإندماج الإقتصادي والإجتماعي للفئات الهشة من خلال تعزيز فرص العمل اللائق لفائدة الشباب والفئات الأكثر حرمانا.
وسيتوجه المشروع بالأساس الى 10 آلاف شاب وشابة بين 18 و35 سنة من بين العائلات الفقيرة والشباب الجانحين والأمهات فاقدات السند العائلي والعاملين في القطاع غير المنظم والشباب ممن طالت بطالتهم والمسجلين بمكاتب التشغيل وسيتمتع المنتفعون بالمشروع على امتداد سنة بمنحة شهرية تتراوح بين 200 و300 دينار وخدمات المرافقة والإحاطة التي ستؤمنها جمعيات مختصة. "
أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها اليوم الخميس أن الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب مبادرون ويضبط تنظيمها وطرق سيرها قد صدر بالرائد الرسمي الأخير عدد 38 للجمهورية التونسية.
وستقوم هذه الوحدة التي حددت مهامها بستة سنوات حسب الاهداف بتنفيذ المشروع تحت الإشراف الفني للإدارة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لدعم حوكمة المشروع وضمان النجاعة والاستدامة لمخرجاته حسب نص البلاغ.
وأضافت الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع سيشمل في مرحلة أولى ولايات منوبة وجندوبة والقصرين والقيروان وصفاقس وفي مرحلته الثانية ولايتي قبلي وسليانة وقد تم اختيار هذه الولايات وفق معايير اجتماعية واقتصادية تتمثل خصوصا في الضعف الإقتصادي والإجتماعي للمنتفعين والتحديات المرتبطة بالإقصاء الإجتماعي والمهني وبإعتماد نسبة الفقر ومؤشر التنمية الجهوية.
وللإشارة كان مجلس النواب قد صادق خلال شهر فيفري الماضي على اتفاق قرض يتيح لتونس تعبئة 7ر52 مليون اورو (157 مليون دينار) من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدماج الإقتصادي للشباب مبادرون الذي يندرج في إطار خطة الحكومة للنهوض بالعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل ودعم الإندماج الإقتصادي والإجتماعي للفئات الهشة من خلال تعزيز فرص العمل اللائق لفائدة الشباب والفئات الأكثر حرمانا.
وسيتوجه المشروع بالأساس الى 10 آلاف شاب وشابة بين 18 و35 سنة من بين العائلات الفقيرة والشباب الجانحين والأمهات فاقدات السند العائلي والعاملين في القطاع غير المنظم والشباب ممن طالت بطالتهم والمسجلين بمكاتب التشغيل وسيتمتع المنتفعون بالمشروع على امتداد سنة بمنحة شهرية تتراوح بين 200 و300 دينار وخدمات المرافقة والإحاطة التي ستؤمنها جمعيات مختصة. "
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018
-
10:36تطاوين تفتتح تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة
17 ماي 2018
-
-
09:59استمرار انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أمريكا بسبب عاصفة
17 ماي 2018
-
09:45قدم: مونديال 2018 - توقيف 10 أشخاص خططوا للقيام بأعمال إرهابية
17 ماي 2018
-
09:23منوبة: معلم متّهم بالاعتداء بالعنف على تلميذ بمدرسة ابتدائية في الجديدة
17 ماي 2018
-
09:03السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في "قائمة الإرهاب"
17 ماي 2018
-
08:57للعام الثالث على التوالي: تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود
17 ماي 2018
-
08:375 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان
17 ماي 2018
-
-
07:27من القاهرة إلى طوكيو.. "انفجار مستمر" بأكبر مدن العالم
17 ماي 2018
-
07:05الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018
-
00:24ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018
-
00:04هند صبري تدشن حملة "شارك إفطارك" من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي
17 ماي 2018
-
23:47الصيام 18 ساعة.. كلمة السر للوقاية من أمراض خطيرة
16 ماي 2018