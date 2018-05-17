النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا

الشروق أون لاين -قابس -حبيب الحفيان: عاد الى أرض الوطن أشبال جمعية النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس بعد مشاركتهم في دورة دولية في اختصاص رياضة التايكوندو في مدينة ألمير بجمهورية سربيا يوم 12 ماي الجاري . عاطف الصويعي كاتب عام و مدرب الفريق كان مرافق للمجموعة و قال ان الجمعية شاركت في هذه الدورة ب11 رياضي في أصناف الأداني و الدنيزات و الأصاغر و الصغريات و أشبالنا شرفوا تونس و توجوا ب11 ميدالية منها 4 ذهبية و 4 فضية و 3 برنزية كما أحرزنا على كأس المرتبة الثانية دنيوات . وعن ظروف المشاركة قال المدرب ان الجمعية و ورائها أولياء الرياضيين تكفلوا بمصاريف السفر مضيفا أن الجمعية تضم حاليا 150 رياضي مجاز في هذا الاختصاص و لها أربعة فروع في بعض مناطق قابس .