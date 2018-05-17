النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا

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الشروق أون لاين -قابس -حبيب الحفيان: عاد الى أرض الوطن أشبال جمعية النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس بعد مشاركتهم في دورة دولية في اختصاص رياضة التايكوندو في مدينة ألمير بجمهورية سربيا يوم 12 ماي الجاري . عاطف الصويعي كاتب عام و مدرب الفريق كان مرافق للمجموعة و قال ان الجمعية شاركت في هذه الدورة ب11 رياضي في أصناف الأداني و الدنيزات و الأصاغر و الصغريات و أشبالنا شرفوا تونس و توجوا ب11 ميدالية منها 4 ذهبية و 4 فضية و 3 برنزية كما أحرزنا على كأس المرتبة الثانية دنيوات . وعن ظروف المشاركة قال المدرب ان الجمعية و ورائها أولياء الرياضيين تكفلوا بمصاريف السفر مضيفا أن الجمعية تضم حاليا 150 رياضي مجاز في هذا الاختصاص و لها أربعة فروع في بعض مناطق قابس .
الشروق أون لاين -قابس -حبيب الحفيان: عاد الى أرض الوطن أشبال جمعية النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس بعد مشاركتهم في دورة دولية في اختصاص رياضة التايكوندو في مدينة ألمير بجمهورية سربيا يوم 12 ماي الجاري . عاطف الصويعي كاتب عام و مدرب الفريق كان مرافق للمجموعة و قال ان الجمعية شاركت في هذه الدورة ب11 رياضي في أصناف الأداني و الدنيزات و الأصاغر و الصغريات و أشبالنا شرفوا تونس و توجوا ب11 ميدالية منها 4 ذهبية و 4 فضية و 3 برنزية كما أحرزنا على كأس المرتبة الثانية دنيوات . وعن ظروف المشاركة قال المدرب ان الجمعية و ورائها أولياء الرياضيين تكفلوا بمصاريف السفر مضيفا أن الجمعية تضم حاليا 150 رياضي مجاز في هذا الاختصاص و لها أربعة فروع في بعض مناطق قابس .
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018
-
10:36تطاوين تفتتح تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة
17 ماي 2018
-
-
09:59استمرار انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أمريكا بسبب عاصفة
17 ماي 2018
-
09:45قدم: مونديال 2018 - توقيف 10 أشخاص خططوا للقيام بأعمال إرهابية
17 ماي 2018
-
09:23منوبة: معلم متّهم بالاعتداء بالعنف على تلميذ بمدرسة ابتدائية في الجديدة
17 ماي 2018
-
09:03السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في "قائمة الإرهاب"
17 ماي 2018
-
08:57للعام الثالث على التوالي: تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود
17 ماي 2018
-
08:375 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان
17 ماي 2018
-
-
07:27من القاهرة إلى طوكيو.. "انفجار مستمر" بأكبر مدن العالم
17 ماي 2018
-
07:05الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018
-
00:24ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018
-
00:04هند صبري تدشن حملة "شارك إفطارك" من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي
17 ماي 2018
-
23:47الصيام 18 ساعة.. كلمة السر للوقاية من أمراض خطيرة
16 ماي 2018